Врач Савкина объяснила, почему болит голова во время месячных

Почему болит голова во время менструации

В развитии головных болей участвует много факторов. В том числе возраст и история различных болезней женщины в течение жизни. Колебания уровней половых гормонов — эстрогена и прогестерона — играют ключевую роль в менструальном цикле. Они же могут влиять и на развитие проблемы. В частности, снижение уровня эстрогена в крови непосредственно перед месячными как раз и вызывает мигрень.

Это обусловлено влиянием эстрогенов и прогестерона на биохимические процессы в головном мозге. Часто женщины жалуются на такое недомогание до начала или во время менструации. Кроме этого, эстрогены вызывают изменения в настроении, нарушения пищевого поведения . Их постоянный уровень может облегчить боль, поэтому, при отсутствии противопоказаний, некоторым женщинам могут быть назначены препараты эстрогенов.

Чаще всего приступ мигрени возникает на второй-третий день менструального цикла, он может сопровождаться тошнотой и рвотой, недомоганием, головокружением. Чтобы понять связь с циклом, рекомендуется вести дневник головных болей для выявления их точной причины. В него также нужно записывать приемы оральных контрацептивов, если вы их пьете, дни цикла, овуляции.