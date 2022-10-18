Не просто головная боль: 8 признаков, что у вас начинается мигрень

Мучительная, тяжелая, плохо купируемая головная боль, которая может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней — это мигрень. В отличие от обычной головной боли, эта откровенно мешает жить — в таком состоянии человек редко может здраво мыслить и соображать.
У некоторых счастливчиков мигрень случается пару раз в жизни. Другие же сталкиваются с приступами едва ли не каждый месяц. Мигрень разрушительна, и ее не купировать обычным парацетамолом или ибупрофеном. ВОЗ внесла мигрень в ТОП-20 заболеваний, которые вызывают значительную нетрудоспособность. А для женщин она входит в ТОП-10 — они страдают мигренью в 3 раза чаще мужчин. По словам врачей, это связано с гормональными изменениями эстрогена. Самые «опасные» с этой точки зрения периоды: беременность, климакс, а также периоды до и после менструации.
Невролог, специалист по мигрени Британского национального центра мигрени
— Те, кто сталкивается с мигренью лишь эпизодически, обычно выпадают из жизни на 4-8 дней в месяц, —
Часто приступ начинается с так называемой мигренозной ауры — комплекса симптомов-предвестников ухудшения состояния. Доктор Манро назвала другие признаки того, что мигрень на подходе. При этом она подчеркивает: симптомы могут как следовать последовательной схеме, так и меняться от приступа к приступу на протяжении всей жизни человека.
Пульсирующая боль
С нее начинается приступ мигрени у большинства людей. Сначала это тупые ломящие ощущения, но постепенно боль нарастает, переходя в изнурительную пульсацию в голове. Она становится сильнее при движениях и может сильно мешать в обычной жизни.
Скованность и боль
По мере прогрессирования мигрени активируется система шейно-тройничного нерва. Это скопление нейронов вне центральной нервной системы. Из-за этого болевые сигналы движутся к мозгу, а также к шее и плечам, вызывая дополнительный дискомфорт. Эта зона может стать чувствительной, а мышцы шеи будут напряжены.
— Обратная схема тоже работает — боль в шее может спровоцировать приступ, — предупреждает врач.
Усталость
— Усталость — это распространенный симптом начала мигрени, — говорит доктор Манро. — Человек становится вялым, часто зевает. После приступа может быть такое же состояние.
Кстати, вызвать состояние усталости, а за ним и приступ мигрени, могут плохой сон, скачки уровня глюкозы в крови и обезвоживание.
Тошнота и рвота
По словам врачей, такие симптомы появляются из-за того, что во время мигрени замедляется работа кишечника. Это, кстати, еще одна причина того, что плохо помогают обезболивающие — процесс их всасывания замедлен.
Кстати, у некоторых людей (чаще у детей) частью приступа могут быть боли в животе. Это называется абдоминальной мигренью.
Нарушение работы органов чувств
Это как раз та самая мигренозная аура. Она начинается не более, чем за час до начала фазы головной боли. Ауру испытывают около 25 % людей, страдающих мигренью.
— Аура обычно состоит из нарушений зрения, таких как зигзаги, вспышки разных цветов и света, слепые пятна, — говорит Кэти Манро. — Могут быть странные запахи, покалывание в руке, ноге или на одной из сторон лица, трудности с речью.
В таком состоянии человек хочет только лишь, чтобы его никто не трогал, а вокруг было темно и тихо.
Скачки настроения и мозговой туман
Да, не только ковид туманит людям голову. Врачи предупреждают: до, во время или после приступов мигрени люди часто раздражительны и могут впасть в депрессию. Они плохо соображают, не могут сконцентрироваться ни на работе, ни на учебе.
Головокружение
Оно может возникать при вестибулярной мигрени — для нее такой симптом характернее, чем головная боль. Кроме того, голова может кружиться во время ауры. Это очень неприятное чувство неустойчивости, и в этот момент человеку лучше сидеть или лежать, чтобы не случилась беда.
Слабость
Это может быть либо сильная слабость в одной половине тела (гемиплегическая мигрень), либо общее ощущение слабости, которое проходит в течение часа.