Не просто головная боль: 8 признаков, что у вас начинается мигрень

— Те, кто сталкивается с мигренью лишь эпизодически, обычно выпадают из жизни на 4-8 дней в месяц, — говорит доктор Кэти Манро из Британского Национального центра мигрени. — Если же у человека хроническая мигрень, то он в месяц переживает как минимум 8 дней самих приступов и более 15 дней головной боли.

Часто приступ начинается с так называемой мигренозной ауры — комплекса симптомов-предвестников ухудшения состояния. Доктор Манро назвала другие признаки того, что мигрень на подходе. При этом она подчеркивает: симптомы могут как следовать последовательной схеме, так и меняться от приступа к приступу на протяжении всей жизни человека.

Пульсирующая боль

С нее начинается приступ мигрени у большинства людей. Сначала это тупые ломящие ощущения, но постепенно боль нарастает, переходя в изнурительную пульсацию в голове. Она становится сильнее при движениях и может сильно мешать в обычной жизни.

Скованность и боль

По мере прогрессирования мигрени активируется система шейно-тройничного нерва. Это скопление нейронов вне центральной нервной системы. Из-за этого болевые сигналы движутся к мозгу, а также к шее и плечам, вызывая дополнительный дискомфорт. Эта зона может стать чувствительной, а мышцы шеи будут напряжены.

— Обратная схема тоже работает — боль в шее может спровоцировать приступ, — предупреждает врач.

Усталость

— Усталость — это распространенный симптом начала мигрени, — говорит доктор Манро. — Человек становится вялым, часто зевает. После приступа может быть такое же состояние.

Кстати, вызвать состояние усталости, а за ним и приступ мигрени, могут плохой сон, скачки уровня глюкозы в крови и обезвоживание.