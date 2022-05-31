Как избавиться от мигрени без лекарств: невролог назвала 6 надежных способов

Головная боль может застать вас в самый неподходящий момент: на встрече с друзьями, на рабочем месте, в кино или в ванной. В некоторых случаях мы догадываемся о ее причинах: недосып, стресс, проблемы на работе или в семье. Хорошо, если боль быстро купируется анальгетиками и потом долго вас не беспокоит. И совсем другая история, когда боли мучают вас чуть ли не каждый день.
Врач-невролог, вестибулолог Международного медицинского центра «СОГАЗ», кандидат медицинских наук
- Любой анальгетик может вызвать привыкание, соответственно, его действие при частом применении ослабевает. Число таблеток не должно превышать 10 штук в месяц — в среднем, это по 2 штуки в неделю. Если человек вынужден пить обезболивающее чаще, то появляется высокий риск хронизации заболевания, то есть учащения приступов головной боли. Лечение складывается из двух составляющих — купирования головной боли (обезболивания) и профилактической терапии, направленной на уменьшение приступов и их интенсивности, — рассказывает эксперт.
Что нужноо делать сегодня, чтобы не болела голова завтра
Вести дневник головной боли
В основе мигрени лежит так называемая наследственно-обусловленная возбудимость клеток головного мозга — нейронов. Эти клетки раздражаются в определенных зонах в ответ на конкретные триггеры или провоцирующие факторы.
- Люди как правило знают триггеры мигрени, но не отслеживают их. Чтобы человек смог определить их, я рекомендую вести дневник головной боли. Понимать, какие действия приводят к приступу — хорошая профилактика мигрени, — пояснила невролог.
Основные триггеры или провоцирующие факторы головной боли:
смена погоды,
пропущенный прием пищи,
недостаточное количество сна,
частое употребление кофе, вина,
обилие соленой пищи,
постоянный стресс.
При заполнении дневника пациент указывает интенсивность своей боли по шкале восприятия от 0 до 10, записывает количество принятых таблеток и указывает сопутствующие признаки (тревога, тошнота, рвота, головокружение, пульсация, заложенность носа, бессонница) для того, чтобы потом у врача была полная картина. Такой подход поможет назначить правильное лечение.
Кстати, дневник для заполнения можно найти в Интернете. Есть даже телеграм-канал, который называется «Мигребот» — онлайн-дневник головной боли. Бот спрашивает о характере, интенсивности боли и, если пациент не против, направляет данные лечащему врачу.
Быть физически активным
Для профилактики головной боли необходимо больше двигаться. Пешие прогулки хотя бы полчаса в день уже облегчают состояние. Это особенно отмечают те, кто часто ездит за рулем. Помимо уменьшения приступов головной боли, пациенты наблюдают снижение тревожности, уменьшение зажатости в шейном отделе позвоночника, болей в спине. Они описывают улучшения так: «Как будто голова просветлела».
Заниматься йогой
Одна из самых распространенных разновидностей головных болей — головная боль напряжения. Она связана с повышенным уровнем тревоги и стресса. Избавиться от напряжения помогут техники релаксации — растяжка, йога, медитация.
Упражнения, которые помогут снять зажимы в шейном отделе позвоночника:
Наклоны головы. Наклоните голову к правому плечу, следя за тем, чтобы левое плечо не поднималось. Вы почувствуете натяжение. Задержитесь в этом положении примерно 30 секунд. Повторите наклоны по 3 раза в каждую сторону.
Повороты головы. Встаньте прямо, поверните голову вправо и посмотрите назад через правое плечо. Удерживайте положение 10 секунд, повторите 3 раза в каждую сторону.
Сведение и разведение лопаток. Расслабьте плечи, представьте, что между лопатками находится теннисный мяч, затем сведите лопатки вместе, чтобы сжать воображаемый мяч. Повторите 10 раз.
Такие упражнения нужно выполнять регулярно, например, каждые 3 часа в течение дня.
Не бояться лечения
Речь идет об моноклональных антителах.
- В основе первичной головной боли лежит нарушение в системе работы нейронов, которое невозможно увидеть на КТ, МРТ, УЗИ и с помощью других инструментальных исследований. Нейроны выделяют различные вещества, среди них — CGRP (кальцитонин-ген родственный пептид). Это вещество, накапливаясь, вызывает расширение сосудов, что в свою очередь приводит к головной боли. Антитела блокируют путь возникновения боли, в котором участвует белок CGRP, — объясняет Анна Кудрявцева.
Инъекции препаратом проводятся один раз в месяц, у 50% пациентов уже через 3 месяца головные боли исчезают. Курс терапии составляет от 6 до 12 месяцев.
Раньше было принято лечить мигрень сосудистыми, ноотропными препаратами, что не приносило желаемого результата, говорит невролог. Прицельная терапия — большой прорыв в медицине. Она введена в клиническую практику с 2018 года, и уже накоплено достаточное количество исследований о ее эффективности. Препарат точечно воздействует на необходимую область, не вызывая побочных эффектов со стороны других органов и систем.
Еще один способ — ботулинотерапия
Мало кто знает, что ботокс используется не только в эстетических целях, но и в неврологии. А изобрели его для лечения косоглазия у детей — инъекцию ботокса вводят в глазодвигательные мышцы, что способствует их расслаблению и уменьшению косоглазия. Для лечения головной боли пациентам вводят ботокс в мышцы лобной части, висков, затылочной области и мышцы шеи.
Не стесняться лечить депрессию
Хроническая головная боль может иметь психогенную природу — проще говоря, быть симптомом депрессии. При этом пациенты также отмечают:
нарушение сна,
раздражительность,
потерю аппетита.
- Применение правильно подобранных антидепрессантов облегчит симптомы, снизит интенсивность и длительность депрессии. А для устранения первопричины нужна психотерапия. Сегодня есть различные направления работы с тревожно-депрессивными состояниями — арт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, телесно-ориентированная терапия и так далее. Не нужно стесняться обращаться за психологической помощью, ведь накопленные отрицательные эмоции могут вызывать боли в различных частях тела, постепенно разрушая ваш организм, — заключила эксперт.