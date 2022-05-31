Как избавиться от мигрени без лекарств: невролог назвала 6 надежных способов
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Головная боль может застать вас в самый неподходящий момент: на встрече с друзьями, на рабочем месте, в кино или в ванной. В некоторых случаях мы догадываемся о ее причинах: недосып, стресс, проблемы на работе или в семье. Хорошо, если боль быстро купируется анальгетиками и потом долго вас не беспокоит. И совсем другая история, когда боли мучают вас чуть ли не каждый день.

Анна Кудрявцева
Анна Кудрявцева
Неврология

Врач-невролог, вестибулолог Международного медицинского центра «СОГАЗ», кандидат медицинских наук

- Любой анальгетик может вызвать привыкание, соответственно, его действие при частом применении ослабевает. Число таблеток не должно превышать 10 штук в месяц — в среднем, это по 2 штуки в неделю. Если человек вынужден пить обезболивающее чаще, то появляется высокий риск хронизации заболевания, то есть учащения приступов головной боли. Лечение складывается из двух составляющих — купирования головной боли (обезболивания) и профилактической терапии, направленной на уменьшение приступов и их интенсивности, — рассказывает эксперт.

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Вести дневник головной боли

В основе мигрени лежит так называемая наследственно-обусловленная возбудимость клеток головного мозга — нейронов. Эти клетки раздражаются в определенных зонах в ответ на конкретные триггеры или провоцирующие факторы.

- Люди как правило знают триггеры мигрени, но не отслеживают их. Чтобы человек смог определить их, я рекомендую вести дневник головной боли. Понимать, какие действия приводят к приступу — хорошая профилактика мигрени, — пояснила невролог.

Основные триггеры или провоцирующие факторы головной боли:

  • смена погоды,

  • пропущенный прием пищи,

  • недостаточное количество сна,

  • частое употребление кофе, вина,

  • обилие соленой пищи,

  • постоянный стресс.

При заполнении дневника пациент указывает интенсивность своей боли по шкале восприятия от 0 до 10, записывает количество принятых таблеток и указывает сопутствующие признаки (тревога, тошнота, рвота, головокружение, пульсация, заложенность носа, бессонница) для того, чтобы потом у врача была полная картина. Такой подход поможет назначить правильное лечение.

Кстати, дневник для заполнения можно найти в Интернете. Есть даже телеграм-канал, который называется «Мигребот» — онлайн-дневник головной боли. Бот спрашивает о характере, интенсивности боли и, если пациент не против, направляет данные лечащему врачу.

Быть физически активным

Для профилактики головной боли необходимо больше двигаться. Пешие прогулки хотя бы полчаса в день уже облегчают состояние. Это особенно отмечают те, кто часто ездит за рулем. Помимо уменьшения приступов головной боли, пациенты наблюдают снижение тревожности, уменьшение зажатости в шейном отделе позвоночника, болей в спине. Они описывают улучшения так: «Как будто голова просветлела».

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Заниматься йогой

Одна из самых распространенных разновидностей головных болей — головная боль напряжения. Она связана с повышенным уровнем тревоги и стресса. Избавиться от напряжения помогут техники релаксации — растяжка, йога, медитация.

Упражнения, которые помогут снять зажимы в шейном отделе позвоночника:

  • Наклоны головы. Наклоните голову к правому плечу, следя за тем, чтобы левое плечо не поднималось. Вы почувствуете натяжение. Задержитесь в этом положении примерно 30 секунд. Повторите наклоны по 3 раза в каждую сторону.

  • Повороты головы. Встаньте прямо, поверните голову вправо и посмотрите назад через правое плечо. Удерживайте положение 10 секунд, повторите 3 раза в каждую сторону.

  • Сведение и разведение лопаток. Расслабьте плечи, представьте, что между лопатками находится теннисный мяч, затем сведите лопатки вместе, чтобы сжать воображаемый мяч. Повторите 10 раз.

Такие упражнения нужно выполнять регулярно, например, каждые 3 часа в течение дня.

Не бояться лечения

Речь идет об моноклональных антителах.

- В основе первичной головной боли лежит нарушение в системе работы нейронов, которое невозможно увидеть на КТ, МРТ, УЗИ и с помощью других инструментальных исследований. Нейроны выделяют различные вещества, среди них — CGRP (кальцитонин-ген родственный пептид). Это вещество, накапливаясь, вызывает расширение сосудов, что в свою очередь приводит к головной боли. Антитела блокируют путь возникновения боли, в котором участвует белок CGRP, — объясняет Анна Кудрявцева.

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Инъекции препаратом проводятся один раз в месяц, у 50% пациентов уже через 3 месяца головные боли исчезают. Курс терапии составляет от 6 до 12 месяцев.

Раньше было принято лечить мигрень сосудистыми, ноотропными препаратами, что не приносило желаемого результата, говорит невролог. Прицельная терапия — большой прорыв в медицине. Она введена в клиническую практику с 2018 года, и уже накоплено достаточное количество исследований о ее эффективности. Препарат точечно воздействует на необходимую область, не вызывая побочных эффектов со стороны других органов и систем.

Еще один способ — ботулинотерапия

Мало кто знает, что ботокс используется не только в эстетических целях, но и в неврологии. А изобрели его для лечения косоглазия у детей — инъекцию ботокса вводят в глазодвигательные мышцы, что способствует их расслаблению и уменьшению косоглазия. Для лечения головной боли пациентам вводят ботокс в мышцы лобной части, висков, затылочной области и мышцы шеи.

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Не стесняться лечить депрессию

Хроническая головная боль может иметь психогенную природу — проще говоря, быть симптомом депрессии. При этом пациенты также отмечают:

  • нарушение сна,

  • раздражительность,

  • потерю аппетита.

- Применение правильно подобранных антидепрессантов облегчит симптомы, снизит интенсивность и длительность депрессии. А для устранения первопричины нужна психотерапия. Сегодня есть различные направления работы с тревожно-депрессивными состояниями — арт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, телесно-ориентированная терапия и так далее. Не нужно стесняться обращаться за психологической помощью, ведь накопленные отрицательные эмоции могут вызывать боли в различных частях тела, постепенно разрушая ваш организм, — заключила эксперт.

Софья Хромова