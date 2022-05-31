Как избавиться от мигрени без лекарств: невролог назвала 6 надежных способов

При заполнении дневника пациент указывает интенсивность своей боли по шкале восприятия от 0 до 10, записывает количество принятых таблеток и указывает сопутствующие признаки (тревога, тошнота, рвота, головокружение, пульсация, заложенность носа, бессонница) для того, чтобы потом у врача была полная картина. Такой подход поможет назначить правильное лечение.

Кстати, дневник для заполнения можно найти в Интернете. Есть даже телеграм-канал, который называется «Мигребот» — онлайн-дневник головной боли. Бот спрашивает о характере, интенсивности боли и, если пациент не против, направляет данные лечащему врачу.

Быть физически активным