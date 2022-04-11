Наш образ жизни, бесконечная гонка — цели, задачи, карьера, «передозировка» цифровой информации, не делают людей более здоровыми, а, наоборот, становятся причиной появления заболеваний и состояний, которые раньше нас не беспокоили.

В первых строчках — мигрень, при которой человек испытывает сильнейшие головные боли, чаще всего локализующиеся в районе лба и висков. Другими признаками мигрени считаются чувствительность к свету и громким звукам, тошнота и рвота.

Мигрень разной интенсивности и частоты могут вызывать такие распространенные триггеры — сильный запах духов, чувство голода, некоторые продукты — сыр, шоколад и копчености. Кроме того, боль способны спровоцировать неправильно подобранные очки, нарушения сна и стресс.