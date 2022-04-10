Плесень на хлебе — черная, белая, зеленая…

При неправильном или слишком долгом хранении хлеба — как белого, так и черного — на его поверхности может образовываться плесень самых разных цветов и оттенков. Чаще всего на хлебе развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень.

- Самая ядовитая — желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль — (Aspergillus fumigatus), — рассказал «Доктору Питеру» врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. — Желтая плесень продуцирует сильный микотоксин, который также называют афлотоксином. Встреча его с организмом человека нежелательна и крайне опасна — он вызывает тяжелейшие поражения легких и даже может приводить к смерти.

Черная гниль на хлебе продуцирует алкалоид фумигоклавин, который способен вызывать тяжелую интоксикацию, обладает гемолитическим и антигенным действием и выраженными аллергенными свойствами, вызывает аспергиллез.

Даже если на хлебе нет никаких следов плесени, но вы чувствуете запах гнили, затхлости, прогорклости, то значит, хлеб уже начал плесневеть. Плесень — это длинные переплетенные нити, которые пронизывают весь продукт, даже если это не видно глазу.