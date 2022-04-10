7 российских брендов косметики, которые не хуже импортных: рейтинг косметолога

Российский рынок уже почти месяц как охватила настоящая паника — из магазинов в связи с политическими событиями стали пропадать товары. Так, дефицит подкрался к аптекам: с прилавков стали исчезать лекарства, резко вырос спрос на антидепрессанты и успокоительные, их порой просто не купить. Сложно найти и лекарства для лечения гипотиреоза — дефицита гормонов щитовидной железы. Речь об «Эутироксе» и «L-тироксине». Эндокринологи даже стали выяснять, чем их можно заменить.
Пострадал и бьюти-рынок. Из магазинов стали пропадать тоники для лица, пенки для умывания, увлажняющие кремы для лица, пилинги. Женщины, боясь больше не найти заветную баночку, стали скупать уходовую косметику, с неимоверной скоростью опустошая полки. Но навсегда не запасешься. Продукт рано или поздно все равно кончится, склады опустеют, а вернется или нет любимый зарубежный бренд, пока что прогнозировать невозможно.
Но косметологи уверяют: паниковать и отчаиваться рано! В России есть бренды, которые заслуживают вашего внимания и могут стать отличной альтернативой.
- Красивой жить не запретишь, хоть и во времена «ухода» из России известных косметических брендов. Из того, что сейчас остается на рынке, можно выбрать варианты с качественным составом и приятной душеньке цене, — рассказывает косметолог.
Подборка средств для ухода за кожей
Бренд FEMEGYL
«Это российский бренд. Подойдет для тех, кто любит очищение с кислотами и воздушную текстуру. Например, можно попробовать для начала гель-пенку. Прекрасно очищает, увлажняет и освежает! К нему рекомендую пептидный лосьон-тоник с гиалуроновой кислотой, который хорошо увлажняет и подготавливает кожу к кремам и сывороткам. Кстати! Есть мужская линейка, можно обновить заплесневелую баночку на полке у мужа», — рассказывает врач.
Если зайти на официальный сайт бренда, то можно увидеть, что есть линейки для ухода за жирной, комбинированной, возрастной и сухой кожей. Косметика разработана лабораторией WDS в сотрудничестве с Институтом пластической хирургии и косметологии. Производитель гарантирует, что продукция произведена из высококачественного сырья, в ней нет парабенов, лаурилсульфатов натрия, антисептиков, красителей.
Ценник — средний по рынку. На сайте в каталоге можно найти продукцию от 547 рублей (с учетом скидки) до 6 тысяч рублей. Цена за наборы может быть выше.
Бренд ANGIOFARM
- Это пептидная высокоэффективная косметика, в которой много линеек и продуктов, направленных на решение разных проблем кожи лица и тела. Разработка новосибирских ученых, поэтому исчезать она не собирается! Изначально основным направлением бренда были регенеранты. Однозначно это must have, особенно для тех, у кого есть дети. Ссадины, царапины и ожоги — все заживляет на «ура». Отдельно советую обратить внимание на антивозрастные средства этого бренда, поскольку они очень хорошо себя зарекомендовали, — рассказывает Ксения Титова.
В каталоге есть косметика для:
антивозрастного ухода;
против акне;
купероза;
пигментации;
увлажнения и регенерации;
чувствительной кожи;
защиты от солнца.
Ценник колеблется от 1,5 до 6 тысяч рублей.
На официальном сайте бренда можно найти такое описание косметических средств: «Ангиогенин — естественный стимулятор роста капилляров, применение которого позволяет в короткие сроки восстанавливать эффективность работы фибробластов путем улучшения кровоснабжения и питания соединительной ткани, ускоряя естественный процесс обновления клеток и способствуя глубокому проникновению действующих веществ».
Производитель также заявляет, что в составе есть экстракты натуральных трав, морских водорослей, вытяжки стволовых растительных клеток, витамины, минералы, фруктовые кислоты и эфирные масла.
Бренд CELLVIDERM
- Моя любовь у них — Focus cream R5, эта косметика тоже российского производства. Один крем от всех проблем! Потому как его состав — аналог межклеточного матрикса, а значит, восстанавливает кожу на клеточном уровне. Такие средства часто назначаю людям с такой проблемой, как купероз и пациентам с чувствительной кожей. Мгновенно впитывается и не ощущается на коже. Увлажняет и запускает процессы омоложения, — поясняет косметолог.
В ассортименте есть:
линейка инъекционных препаратов для регенеративной матриксной терапии кожи;
нейрокосмецевтические средства для регенерации кожи;
мезопрепараты на основе рекомбинантных факторов роста и цитокинов;
линия инъекционных препаратов для интимного омоложения и коррекции.
Судя по официальному сайту бренда, средства нужно покупать только после консультации у косметолога. Без регистрации нельзя увидеть всех ценников, а чтобы создать аккаунт, необходим официальный документ, подтверждающий специальность.
Бренд G-DERM
- Марка разработана на основе базовой технологии биопластического материала, защищенная российскими и международными патентами. Основа препаратов — структурированная форма гиалоурановой кислоты и набор уникальных пептидов. Одно из моих любимых средств этой марки — сыворотка для кожи вокруг глаз с ботулоподобным эффектом ERASER. В состав продукта, вместе с гиалуроновой кислотой и пептидным комплексом, стимулирующих глубокое восстановление кожи на клеточном уровне, включены Аргирелин и Леуфасил. В сочетании они дают эффект, схожий с инъекционным применением ботулотоксина, — говорит врач.
В каталоге можно найти профессиональную линейку, домашнюю, а также подарочные наборы. Купить продукцию можно в салонах красоты, медицинских и обучающих центрах, а также у партнеров — магазины есть во многих городах России. Цены на официальном сайте не указаны. Если посмотреть на сайтах клиник, которые закупают этот бренд, то можно увидеть, что ценник колеблется от 1600 до 5000 тысяч рублей.
«Косметическая линия G-DERM — это новое поколение биопластических материалов, разработка российских ученых, не имеющая аналогов в мире. Ученым удалось получить эквивалент кожи, состоящий из структурированной макромолекулы гиалуроновой кислоты в сочетании с пептидным комплексом, который позволяет продлить время нахождения гиалуроновой кислоты в коже и стимулировать регенерацию клеток», — говорится на сайте бренда.
Бренд PREMIUM
- Эту косметику я рекомендую людям, для которых проблема акне знакома не понаслышке. Для лечения проблемной кожи у них представлено большое количество средств. Есть тоники, пенки для умывания, сыворотки, — говорит Ксения Титова.
На официальном сайте можно найти достаточно бюджетные продукты — цена некоторых средств ниже 1 тысячи рублей.
С этим брендом работают косметологи и салоны красоты. В линейке для домашнего ухода представлено более 300 средств, созданных с учетом индивидуальных особенностей различных типов кожи. Есть средства для ухода за жирной, зрелой, сухой и увядающей кожей. А также обертывания, скрабы и пилинги для тела.
Бренд VEC COSMETIC
- В своей работе часто использую 2 средства: Лифтинг-крем Vital и крем Guard P. Лифтинг-крем Vital укрепляет кожу, сглаживает поверхностные морщины и сокращает процессы гликации.
Крем Guard P защищает кожу от загрязнений окружающей среды. Считаю, что мы, как жители мегаполисов, обязательно должна иметь это средство в своем арсенале, потому как крем повышает иммунитет кожи и дает ей антиоксидантную защиту. Кстати! Кто пользуется активатором роста ресниц, у этого производителя он тоже есть — Fusion, который основан на пептидных комплексах, — говорит Ксения Титова.
В каталоге есть космецевтика, мезопрепараты, биорепаранты и БАДы. Цена — от 1320 до 3500 тысяч рублей. Заказ можно оформить сразу на сайте, просто добавив товары в корзину.
Компания Vital Essential Cosmetics (V.E.C.) родом из Новосибирска. Для создания продукции были объединены научные исследования в области геронтологии, фармакологии и дерматологии, разработанные на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и институтов Новосибирского Академгородка. Задача, которая стояла перед командой профессионалов — быстрое, реальное и видимое значительное улучшение физиологии кожи, говорится на официальном сайте производителя.
Бренд RESEDA ODOR
- Сие творение — авторская косметика из Казани. Направлена на лечение проблемной кожи, гиперпигментации и поддержание кожи в молодом состоянии. И фишка ее в том, что косметолог, как конструктор, добавляет определенные компоненты (т.е. мономолекулы) в тоники и кремы, которые будут необходимы именно вашей коже, — пояснила косметолог.
Можно найти средства до тысячи рублей, а также продукты дороже четырех тысяч рублей.
RESEDA ODOR — это бренд молекулярной косметики для профессионального и домашнего ухода и омоложения кожи, говорится на официальном сайте компании. В каталоге есть средства для ухода за различными типами кожи: жирной, сухой, проблемной и так далее. Также имеется косметика для ухода за волосами и телом, БАДы.
Кстати
Искать уходовые средства имеет смысл не только на сайтах производителей, но и в сетевых маркетах — это отличная возможность сэкономить. К примеру, на Яндекс.Маркете новым пользователям предоставляют скидку 10%