7 российских брендов косметики, которые не хуже импортных: рейтинг косметолога

Российский рынок уже почти месяц как охватила настоящая паника — из магазинов в связи с политическими событиями стали пропадать товары. Так, дефицит подкрался к аптекам: с прилавков стали исчезать лекарства, резко вырос спрос на антидепрессанты и успокоительные, их порой просто не купить. Сложно найти и лекарства для лечения гипотиреоза — дефицита гормонов щитовидной железы. Речь об «Эутироксе» и «L-тироксине». Эндокринологи даже стали выяснять, чем их можно заменить.

Пострадал и бьюти-рынок. Из магазинов стали пропадать тоники для лица, пенки для умывания, увлажняющие кремы для лица, пилинги. Женщины, боясь больше не найти заветную баночку, стали скупать уходовую косметику, с неимоверной скоростью опустошая полки. Но навсегда не запасешься. Продукт рано или поздно все равно кончится, склады опустеют, а вернется или нет любимый зарубежный бренд, пока что прогнозировать невозможно.

Но косметологи уверяют: паниковать и отчаиваться рано! В России есть бренды, которые заслуживают вашего внимания и могут стать отличной альтернативой.