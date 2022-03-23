Чем можно заменить импортные L-тироксин и Эутирокс

Интернет не всегда может помочь найти ответ на ваш конкретный вопрос о здоровье, да и информация там часто противоречивая и не всегда понятно, можно ли ей доверять. Поэтому «Доктор Питер» в марте запустил рубрику, в которой каждый желающий может задать свой вопрос врачу — мы его передадим доктору, а потом опубликуем ответ. Возможно, другим читателям он тоже поможет.

Свой вопрос можно задать, нажав на кнопку внизу статьи.

После введения санкций россияне активно начали запасаться впрок не только сахаром и гречкой, но и импортными лекарствами. Особенно те, кому по здоровью надо принимать препараты постоянно. В частности, одними из самых востребованных стали лекарства для лечения гипотиреоза — дефицита гормонов щитовидной железы. Речь об «Эутироксе» и «L-тироксине».

Из-за ажиотажного спроса люди лихорадочно бегали по аптекам в поисках «завалявшейся» пачки таблеток, но везло далеко не всем. «Доктор Питер» получил сразу несколько вопросов от читателей про эти лекарства и попросил на них ответить Александру Лиджиеву, врача-эндокринолога Клинической больницы Святителя Луки.