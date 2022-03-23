Чем можно заменить импортные L-тироксин и Эутирокс

Интернет не всегда может помочь найти ответ на ваш конкретный вопрос о здоровье, да и информация там часто противоречивая и не всегда понятно, можно ли ей доверять. Поэтому «Доктор Питер» в марте запустил рубрику, в которой каждый желающий может задать свой вопрос врачу — мы его передадим доктору, а потом опубликуем ответ. Возможно, другим читателям он тоже поможет.
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После введения санкций россияне активно начали запасаться впрок не только сахаром и гречкой, но и импортными лекарствами. Особенно те, кому по здоровью надо принимать препараты постоянно. В частности, одними из самых востребованных стали лекарства для лечения гипотиреоза — дефицита гормонов щитовидной железы. Речь об «Эутироксе» и «L-тироксине».
Из-за ажиотажного спроса люди лихорадочно бегали по аптекам в поисках «завалявшейся» пачки таблеток, но везло далеко не всем. «Доктор Питер» получил сразу несколько вопросов от читателей про эти лекарства и попросил на них ответить Александру Лиджиеву, врача-эндокринолога Клинической больницы Святителя Луки.
Врач-эндокринолог Клинической больницы Святителя Луки
Нужен ли рецепт на L-тироксин? В аптеке просят дать рецепт, у меня его некогда не было. Что делать?
- Рецепт на L-тироксин раньше никогда не требовался. Но из-за дефицита препарата, вероятнее всего, аптеки требованием рецепта пытаются контролировать покупку препарата. Если пациенты просят, я им пишу рецепт, и они без проблем покупают его в аптеках. Что делать, если у вас требуют рецепт? Надо обратиться к врачу в поликлинику и получить рецепт.
Можно заменять «L-тироксин» 100 мкг — «Эутироксом», и какая нужна дозировка?
- «L-тироксин» можно заменить «Эутироксом», потому что, по сути, это один и тот же препарат, только от разных компаний-производителей. У них одно действующее вещество — левотироксин натрия. Соответственно, заменять их можно аналогичной дозой: если вам назначено 100 мкг — меняем на 100 мкг.
Каким отечественным препаратом можно заменить «Эутирокс»?
- Немецкие «L-тироксин» (Берлин-Хеми), как и «Эутирокс» (MERCK) можно заменить отечественными препаратами — они имеют такое же название «L-тироксин», только от российских производителей.
Продолжать прием препарата надо в прежней дозировке, но, как и ранее, обязательно требуется контролировать адекватность терапии — каждый год сдавать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ).
Можно ли применять жиросжигающие препараты, если удалена щитовидная железа? Пью L-тироксин в дозировке 150 мкг.
- Если у человека удалена щитовидная железа, при этом он принимает L-тироксин в оптимально подобранной дозе и у него нормальный уровень гормонов ТТГ, такой человек в принципе приравнивается к здоровому. Это значит, что противопоказания к определенным вещам у него будут относительные. Иначе говоря, абсолютных противопоказаний к приему жиросжигающих препаратов у него нет.
К слову
Сегодня, 23 марта, председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, выступая перед депутатами Законодательного Собрания,