Пониженная температура тела и холодные ноги — тоже сигналы

Ранее невролог-нейрофизиолог Ринат Гимранов называл сниженный уровень гормонов щитовидной железы также причиной вечно холодных рук и ног. По словам врача, от недостатка гормонов щитовидной железы страдают, как правило, люди старше 40 лет. В группе риска — женщины.

А по словам Сергея Мазуренко, заместителя главного врача по терапии Городской больницы Святого Георгия, на проблемы с щитовидной железой может указывать пониженная температура тела. Если замечаете, что температура некоторое время держится ниже 36 градусов Со — это повод обратиться к терапевту или эндокринологу. По словам профессора Мазуренко, всем возрастным пациентам настоятельно рекомендуется регулярно проверять функцию щитовидной железы — сдавать кровь на тиреотропный гормон (ТТГ).