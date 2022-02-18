- Этот признак можно часто увидеть у мужчин среднего возраста, которые постоянно курят. Он говорит о том, что в организме, действительно, не хватает кислорода из-за хронических заболеваний легких или болезней сердца — например, тяжелых врожденных пороков сердца. Организм перераспределяет кислород таким образом, что больше направляет его в головной мозг, сердце, внутренние органы, а периферические ткани — на пальцах рук и ног — перестают получать достаточное количество кислорода. Поэтому соединительная ткань разрастается, и пальцы приобретают такой характерный вид, — объяснила Анна Кореневич подписчикам своего ютуб-канала.

Этот симптом встречается не только у курящих, но и при других заболеваниях легких — хроническом бронхите, эмфиземе легких, бронхиальной астме, а также при туберкулезе и раке легких.

- Пальцы Гиппократа лечить бесполезно, надо лечить причину, которая их вызвала. Самая частая — длительный стаж курения. (…) Надо серьезно заняться отказом от курения и лечить сопутствующие заболевания, которые точно есть. Если вы у себя заметили такие пальцы, немедленно идите к врачу и начинайте обследование. Прежде всего, надо исключить туберкулез и онкологию и как можно быстрее начать лечение, — говорит доктор.