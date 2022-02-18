По словам кардиолога Анны Кореневич, так называемые пальцы Гиппократа — характерный симптом, говорящий о хроническом дефиците кислорода в организме. При нем концевые фаланги пальцев на руках утолщаются, из-за чего они приобретают схожесть с барабанными палочками, а ногти становятся круглыми и выпуклыми как часовые стекла. Симптом назвали в честь Гиппократа не потому, что древнегреческий философ страдал кислородной недостаточностью. По словам кардиолога, он одним из первых еще в V веке до нашей эры обратил на него внимание.
«Пальцы Гиппократа» бывают как у мужчин, так и у женщин, но у мужчин гораздо чаще.
- Этот признак можно часто увидеть у мужчин среднего возраста, которые постоянно курят. Он говорит о том, что в организме, действительно, не хватает кислорода из-за хронических заболеваний легких или болезней сердца — например, тяжелых врожденных пороков сердца. Организм перераспределяет кислород таким образом, что больше направляет его в головной мозг, сердце, внутренние органы, а периферические ткани — на пальцах рук и ног — перестают получать достаточное количество кислорода. Поэтому соединительная ткань разрастается, и пальцы приобретают такой характерный вид, —
Этот симптом встречается не только у курящих, но и при других заболеваниях легких — хроническом бронхите, эмфиземе легких, бронхиальной астме, а также при туберкулезе и раке легких.
- Пальцы Гиппократа лечить бесполезно, надо лечить причину, которая их вызвала. Самая частая — длительный стаж курения. (…) Надо серьезно заняться отказом от курения и лечить сопутствующие заболевания, которые точно есть. Если вы у себя заметили такие пальцы, немедленно идите к врачу и начинайте обследование. Прежде всего, надо исключить туберкулез и онкологию и как можно быстрее начать лечение, — говорит доктор.
Кардиолог также отмечает, что люди с уже существующим кислородным голоданием входят в группу риска по развитию пневмонии и тяжелого дефицита кислорода на фоне любого ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию.
«Алмазный» тест на рак легких
Считается, что рак легких якобы можно диагностировать с помощью «алмазного» теста: надо сложить указательные пальцы ногтями друг к другу и посмотреть, есть ли зазор в виде ромба. Если зазор есть — хорошо, а вот если там нет свободного места и основания ногтей плотно соприкасаются — это не очень хороший признак. Его еще называют симптомом барабанных палочек.
Как объяснял «Доктору Питеру» Дмитрий Полежаев, хирург-онколог торакального отделения Городского клинического онкодиспансера, симптом барабанных палочек нельзя назвать ранним признаком рака легкого. Он действительно бывает при онкологическом заболевании, но обычно уже когда процесс зашел слишком далеко и у пациента есть и другие признаки болезни.
А по мнению Никиты Левченко, онколога, торакального хирурга НМИЦ онкологии им. Петрова, по этому тесту в принципе нельзя выявить рак легких — до III–IV стадии болезни зачастую нет вообще каких-либо симптомов.
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