Как лечат аневризму

Все зависит от размера аневризмы, обращает внимание врач-кардиолог. Некоторым людям необходимо оперативное лечение, другим — нет. Если аневризма аорты маленькая или она не растет, то таким пациентам, скорее всего, предложат просто наблюдаться.

- Ваш врач предложит вам проходить регулярное УЗИ или компьютерную томографию для определения скорости роста аневризмы, — поясняет Айдар Шарафеев. — Ваш врач скажет вам, как часто вы должны проходить эти тесты в зависимости от исходного размера аневризмы. Также надо принимать лекарства для контроля артериального давления. Пациенты даже с небольшой аневризмой подвержены повышенному риску сердечных заболеваний. Поэтому ваш врач может обсудить с вами способы снижения риска. Это может включать коррекцию вашей диеты, больше физических упражнений и отказ от курения, если вы курите.

Кому нужна операция

аневризма аорты вызывает какие-либо симптомы,

аневризма аорты больше 5,5 см в ширину,

аневризма аорты увеличивается более чем на 5 миллиметров за 6 месяцев.

- При открытой операции по поводу аневризмы врач вскрывает живот и пораженную часть аорты трубкой, называемой «трансплантатом». Эта трубка изготовлена из специальной ткани. Кровь может нормально течь через трансплантат, — рассказал врач-кардиолог. — Также пациенту могут установить эндоваскулярный стент-графт. Врач пунктирует артерию в верхней части бедра и вставляет сложенный трансплантат. Затем врач подводит трансплантат к пораженной части аорты и разворачивает его.

Открытая хирургия немного более рискованна в краткосрочной перспективе, нежели эндоваскулярное восстановление.

- Ваш врач должен будет наблюдать за вами на предмет проблем, которые могут возникнуть впоследствии. Если ваш врач предлагает вам выбор между двумя вариантами, задайте ему три вопроса: каковы риски каждой процедуры для меня? Какие дополнительные действия мне потребуются для каждого варианта? Что может произойти, если я не буду лечиться ни тем, ни другим способом?