Аневризма аорты — это заболевание главного кровеносного сосуда, по которому кровь отходит от сердца к остальным частям тела. Его главная особенность — сосудистая стенка аорты теряет упругость и расширяется. Если данное расширение лопается, возникает большое внутреннее кровотечение, возникает угроза жизни.
Аневризма аорты встречается примерно у 5% населения старше 65 лет.
Обычно аневризма аорты растет медленно и не вызывает никаких симптомов, либо симптомы настолько стерты и нехарактерны, что аневризму можно спутать с множеством заболеваний и состояний.
Обнаруживают ее чаще случайно — при исследовании органов грудной клетки. Поэтому нередко заболевание называют «молчащим». Сложность и в том, что образование и скорость роста аневризмы аорты трудно предсказать.
Айдар Шарафеев
медицина
доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории, руководитель направления эндоваскулярной хирургии клиники «HADASSAH MOSCOW»hadassah.moscow/?
- Большинство людей с аневризмой не имеют симптомов. Однако, иногда могут проявляться такие признаки, как боли в животе или спине, или образовываться небольшой «комок» в верхней части живота, который пульсирует, то есть набухает и сжимается в такт с сердцебиением, — рассказывает врач-кардиолог Айдар Шарафеев. — Аневризма может разорваться на фоне полного благополучия. Врачи рекомендуют пройти обследование, если существует высокий риск того, что у вас может быть это заболевание.
Факторы риска развития аневризмы
курение,
мужчины (по сравнению с женщинами риск увеличивается в 5 раз),
возраст старше 60 лет,
высокое давление (более 140/80 мм рт ст),
если у родственников и членов семьи была аневризма.
Вы можете значительно снизить риск развития и разрыва аневризмы, отказавшись от курения и контролируя свое артериальное давление.
- Зачастую аневризма протекает бессимптомно и является случайной находкой при проведении УЗИ, РКТ. Только в случае разрыва аневризмы, можно почувствовать острую боль, сходную с инфарктом миокарда, — поясняет врач-кардиолог. — Но аневризма является более грозным диагнозом, чем инфаркт миокарда. Летальность при разрыве аневризмы приближается к 100%.
Разрыв аневризмы аорты — симптомы
В отличии от инфаркта, это боль имеет немного другие характеристики, отмечает Айрат Шарафеев.
боль высокой интенсивности (вплоть до потери сознания от болевого шока);
локализация боли может быть за грудиной или в животе, возможная миграция боли — от области сердца в область живота;
возникает внезапно после физических нагрузок или повышения давления;
боль не купируется приемом нитратов;
выраженная слабость, которая нарастает во времени.
Тест «большой палец — ладонь»
В Йельском университете был разработан тест «большой палец — ладонь». Он может в какой-то степени говорить о проблемах с соединительной тканью, которые в дальнейшем способны привести к развитию аневризмы аорты у некоторых людей, признают врачи.
Как провести пальцевый тест
Держа ладонь развернутой, плоской, надо максимально согнуть большой палец к противоположному краю ладони. Если он выходит за противоположный край ладони, это может указывать на скрытую аневризму.
- У большинства пациентов с аневризмой палец не выходит за пределы ладони, — говорит про эффективность теста кардиолог Айдар Шарафеев. — Однако у тех, у кого все-таки выходит, аневризма встречается почти в 100% случаев. Пальцевый тест обладает низкой чувствительностью, но высокой специфичностью, заключают исследователи. Но достоверными методами, на основании которых можно поставить диагноз аневризмы будут все же ультразвуковое исследование и компьютерная томография брюшной полости.
Элина Шарифуллина
врач-эндокринолог, доктор медицинских наук в области нейродегенеративных заболеваний, главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament
- Способность таким образом двигать большим пальцем указывает на то, что длинные кости пациента чрезмерны, а их суставы слабы — а это возможные признаки заболевания соединительной ткани по всему телу, включая аорту, — также отмечает эксперт Элина Шарифуллина. — Но положительный тест «палец — ладонь» не является поводом для паники. Аневризмам часто требуются десятилетия, чтобы прогрессировать до точки разрыва. Тем не менее, ученые считают, что тест «большой палец — ладонь» должен быть включен в стандартные физические обследования пациентов, особенно тех, у кого есть семейный анамнез аневризмы аорты.
Распространение знаний об этом тесте вполне может выявить «молчаливых» носителей аневризмы и спасти жизни.
Как лечат аневризму
Все зависит от размера аневризмы, обращает внимание врач-кардиолог. Некоторым людям необходимо оперативное лечение, другим — нет. Если аневризма аорты маленькая или она не растет, то таким пациентам, скорее всего, предложат просто наблюдаться.
- Ваш врач предложит вам проходить регулярное УЗИ или компьютерную томографию для определения скорости роста аневризмы, — поясняет Айдар Шарафеев. — Ваш врач скажет вам, как часто вы должны проходить эти тесты в зависимости от исходного размера аневризмы. Также надо принимать лекарства для контроля артериального давления. Пациенты даже с небольшой аневризмой подвержены повышенному риску сердечных заболеваний. Поэтому ваш врач может обсудить с вами способы снижения риска. Это может включать коррекцию вашей диеты, больше физических упражнений и отказ от курения, если вы курите.
Кому нужна операция
аневризма аорты вызывает какие-либо симптомы,
аневризма аорты больше 5,5 см в ширину,
аневризма аорты увеличивается более чем на 5 миллиметров за 6 месяцев.
- При открытой операции по поводу аневризмы врач вскрывает живот и пораженную часть аорты трубкой, называемой «трансплантатом». Эта трубка изготовлена из специальной ткани. Кровь может нормально течь через трансплантат, — рассказал врач-кардиолог. — Также пациенту могут установить эндоваскулярный стент-графт. Врач пунктирует артерию в верхней части бедра и вставляет сложенный трансплантат. Затем врач подводит трансплантат к пораженной части аорты и разворачивает его.
Открытая хирургия немного более рискованна в краткосрочной перспективе, нежели эндоваскулярное восстановление.
- Ваш врач должен будет наблюдать за вами на предмет проблем, которые могут возникнуть впоследствии. Если ваш врач предлагает вам выбор между двумя вариантами, задайте ему три вопроса: каковы риски каждой процедуры для меня? Какие дополнительные действия мне потребуются для каждого варианта? Что может произойти, если я не буду лечиться ни тем, ни другим способом?
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