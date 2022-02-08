Статистика по коронавирусу в России не выглядит пугающе, если смотреть на число госпитализаций — 10 тысяч на 7 февраля по сравнению с 17 тысячами неделю назад. Но даже из-за «мягкого» омикрона в сутки умирает 600-700 человек по всей стране. Нередко это происходит из-за того, что пациенты слишком поздно обращаются за помощью к врачам.

Как же самостоятельно в домашних условиях понять, опасны ли симптомы COVID-19? Инструкцию по самодиагностике ковид-омикрона предлагает врач-кардиолог.