Статистика по коронавирусу в России не выглядит пугающе, если смотреть на число госпитализаций — 10 тысяч на 7 февраля по сравнению с 17 тысячами неделю назад. Но даже из-за «мягкого» омикрона в сутки умирает 600-700 человек по всей стране. Нередко это происходит из-за того, что пациенты слишком поздно обращаются за помощью к врачам.
Как же самостоятельно в домашних условиях понять, опасны ли симптомы COVID-19? Инструкцию по самодиагностике ковид-омикрона предлагает врач-кардиолог.
- Болеет каждый второй человек в моем личном окружении, болеют пациенты, дети и их родители, —
Но из-за широкого охвата людей этой инфекцией все равно будут встречаться осложнения.
Симптомы легкого «омикрона»
Температура не выше 38,5,
сатурация выше 95,
нет одышки в состоянии покоя,
плохое самочувствие — не более пяти дней.
Для заражения «омикроном» характерны головная боль, ломота в теле, сильная боль в горле, кашель, отмечает врач.
- Если у вас кашель, переживать не надо, маловероятно, что это воспаление в легких, — поясняет Анна Кореневич. — «Омикрон» опускается в легкие гораздо реже, чем другие штаммы коронавируса. Кашель при ковиде часто — не проявление воспаления в легких, кашель — это воспаление в верхних дыхательных путях — бронхах, гортани и трахее.
Легкий ковид-омикрон можно вообще не лечить. Организм с такой инфекцией запрограммированно справляется легко. Никакого вмешательства со стороны врачей и вашего личного не нужно.
Симптомы «омикрона» средней тяжести
Температура до 39 и выше держится несколько дней,
сатурация 95,
появляется одышка — даже при небольшой физической нагрузке (походе в туалет, например).
Это тревожное состояние — особенно, если оно затягивается больше, чем на 5 дней. Советую обязательно пригласить врача, сдать анализы крови и задуматься от том, чтобы сделать КТ.
Симптомы тяжелого «омикрона»
- Обычно у людей из группы риска — 65+, с хроническими заболеваниями, с ожирением, диабетом, гипертонией, инфарктами и инсультами в анамнезе, сердечной недостаточностью — может развиваться тяжелая степень COVID-19, причем довольно быстро, — предупреждает Анна Кореневич.
Цвет кожи — бледность, синева,
заторможенность сознания, вялость,
резкое снижение памяти, дезориентация,
иногда — повышенная возбудимость, тревожность,
одышка в покое (больше 22 дыхательных движений в минуту),
дискомфорт и стеснение в грудной клетке.
Сатурация ниже 93 — вызывайте скорую, не раздумывая!
Давление при ковиде
Врач отмечает, что многие пациенты жалуются, что у них на фоне COVID-19 повышается артериальное давление, и уверены, что так на них действует вирус.
- Честно говоря, это происходит не из-за вируса, а от страха перед вирусом, — говорит Анна Кореневич. — Все боятся, хотя страхи часто преувеличены. Повышенное давление не должно пугать — просто успокаивайтесь и все само пройдет.
Давление скачет исключительно от страха. Если вы не гипертоник — это 100% повышенная тревожность. Никаких специальных мер принимать не надо.
- Обращать внимание надо на понижение артериального давления у пациентов с вирусной инфекцией, особенно, из группы риска, — предупреждает врач-кардиолог. — Тревожно, если у человека была гипертония, и вдруг давление падает до 90 на 60 и ниже — это гипотония. Это говорит об утяжелении состояния и о тяжелом течении коронавирусной инфекции. На это надо обращать внимание.
Пульс при ковиде
Кардиолог отмечает, что часто пациенты с высокой температурой при COVID-19 тревожатся, если у них учащается пульс. На самом деле, этот симптом ковида не опасен.
- Если при ковиде, температуре, общей интоксикации организма у вас тахикардия — пульс 90, 100, 120 в покое — это абсолютно нормально, — успокаивает врач-кардиолог. — Это компенсаторная тахикардия. Не нужно переживать по этому поводу. Снизится температура, уйдет интоксикация и сердце тоже начнет работать в более спокойном режиме.
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