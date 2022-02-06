У кого-то будут наблюдаться определенные последствия, кого-то они обойдут стороной.

- Сейчас мало времени прошло для того, чтобы оценить конкретный орган, и как вирус на него влияет, но в любом случае болезнь — иммунное потрясение организма, — сказала Светлана Бычкова Москве24 .

Но врач-гематолог сомневается, что есть какие-то особенности крови, которые могут повлиять на картину заболевания.

- Вопреки распространенным мифам, группа крови не влияет на тяжесть заболевания «Омикроном» и любым другим штаммом коронавирусной инфекции, а также не может предохранить от заражения ей, — поделилась своими наблюдениями Светлана Бычкова.