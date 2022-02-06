Насколько «омикрон» мягкий и проходит без серьезных последствий, нам еще только предстоит узнать. По примеру прошлых волн коронавируса, постковидный синдром ничем не легче самого заболевания. А в некоторых случаях и тяжелее. Расстройства памяти, чувство усталости, проблемы с почками, сердцем, головные боли, утерянное обоняние — вот краткий список того, куда может ударить вирус. Еще одна серьезная проблема — появление тромбов. Причина тому — «густая» кровь.
Светлана Бычкова
Медицина
Врач-гематолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова
- Коронавирус способен запускать в крови определенные процессы, — объяснила врач-гематолог Светлана Бычкова. — Например, повышение свертываемости крови, как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идет с тромбообразованием.
Также после того, как в организм попала инфекция, могут повыситься или понизиться лейкоциты, возникнуть лимфоцитоз или моноцитоз. «Омикрон» меняет состав крови, но у каждого человека картина будет индивидуальной.
У кого-то будут наблюдаться определенные последствия, кого-то они обойдут стороной.
- Сейчас мало времени прошло для того, чтобы оценить конкретный орган, и как вирус на него влияет, но в любом случае болезнь — иммунное потрясение организма, — сказала Светлана Бычкова
Но врач-гематолог сомневается, что есть какие-то особенности крови, которые могут повлиять на картину заболевания.
- Вопреки распространенным мифам, группа крови не влияет на тяжесть заболевания «Омикроном» и любым другим штаммом коронавирусной инфекции, а также не может предохранить от заражения ей, — поделилась своими наблюдениями Светлана Бычкова.
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