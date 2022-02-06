- В США в неделю умирает по 17-18 тысяч человек — 2500 в сутки, и это больше, чем при дельте и уханьском варианте, — приводит данные в своем телеграмм-канале Александр Драган. — 1 февраля зарегистрировали 3943 смерти — один из худших показателей с начала эпидемии.

Не отстает от показателей Америки Великобритания. Страна, где коллективный иммунитет достиг 95 процентов.

- В неделю умирает в 2,1 раза больше, чем на пике дельта-волны, — подчеркивает Драган. — Хотя надо отметить, что это в несколько раз меньше, чем в первые две волны — но тогда в Великобритании не было ни привитых, ни серьезной иммунной прослойки.

Примерно такие же цифры показывает Франция. А вот в Испании цифры ниже, смертность от ковид подросла «всего» в полтора раза. Но, вероятно, это связано с тем, что волна «омикрона» сюда пришла в последних числах декабря. А вот Канада, где штамм «властвует» с начала декабря, превышение смертности относительно максимумов «дельты» в 3,3 раза .