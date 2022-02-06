Заболеваемость в России растет, количество заразившихся неуклонно приближается к отметке в 200 тысяч человек. В воскресенье, 6 февраля, в статистику попали 180 071 подтвержденных случаев. Это тех, кто ответственно обратился за помощью к врачам и сдал тест ПЦР.
По некоторым оценкам, людей с новой коронавирусной инфекцией может быть значительно больше. При этом в стране вводят «послабления». Теперь контактным не придется выдерживать на карантине ни 14, ни 7 дней. Да и для выхода с больничного отрицательный тест не потребуют, если с момента положительного теста пройдет минимум 7 календарных дней.
Постановление Роспотребнадзора вызвало неоднозначную реакцию. Даже противники жестких ограничений удивились подобным решениям. Многие опасаются, что вирус начнет распространяться еще быстрее, так как для выписки на работу и на учебу больше не требуется отрицательный ПЦР. Есть вероятность, что человек останется еще заразным, но уже придет в коллектив. Опасаются и за контактных по ковиду.
Тем временем аналитик Александр Драган подсчитал, что смертность от «мягкого омикрона» в некоторых странах оказалась выше пика дельта-волны. Понятно, что количество заболевших по сравнению с прошлыми волнами, заметно выше. Но это повод все же поберечь себя.
Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
- В США в неделю умирает по 17-18 тысяч человек — 2500 в сутки, и это больше, чем при дельте и уханьском варианте, — приводит данные в своем
Не отстает от показателей Америки Великобритания. Страна, где коллективный иммунитет достиг 95 процентов.
- В неделю умирает в 2,1 раза больше, чем на пике дельта-волны, — подчеркивает Драган. — Хотя надо отметить, что это в несколько раз меньше, чем в первые две волны — но тогда в Великобритании не было ни привитых, ни серьезной иммунной прослойки.
Примерно такие же цифры показывает Франция. А вот в Испании цифры ниже, смертность от ковид подросла «всего» в полтора раза. Но, вероятно, это связано с тем, что волна «омикрона» сюда пришла в последних числах декабря. А вот Канада, где штамм «властвует» с начала декабря, превышение смертности относительно максимумов «дельты» в 3,3 раза.
Греция — 10-15 процентов выше пика «дельты»;
Дания — 70 процентов;
Израиль — 220 процентов.
- «Омикрон», при всем нашем желании, не стал безобидной ОРВИ, — предупреждает Александр Драган. — Несмотря на то, что он мягче «дельты», а привитые и ранее переболевшие переносят его преимущественно легко, его нельзя считать безобидным.
«Омикрон» убивает и растущая смертность в десятках стран по всему мир последние недели — тому лишнее подтверждение.
По данным официальной статистики, за последнюю неделю смертность в целом по России также начала расти. В среднем на 2-4 процента в день. Однако пиков «дельты» она пока не достигла. 20 ноября 2021 года в стране умерли 1254 человека с COVID-19.
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