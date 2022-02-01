Подвид «омикрона» ВА.2, который получил название «невидимый», продолжает захватывать мир. Он выявлен более чем в 40 странах — на Филиппинах, в ЮАР, Индии, Скандинавии. Известно, что штамм добрался уже до Алжира, Чехии и Италии , где выявили первые случаи нового подвида омикрон-штамма — путем секвенирования.

Ученые не исключают, что BA.2 может стать доминирующим вариантом коронавируса. Ранее сообщалось, что этот подвид «омикрона» еще более заразный, чем оригинал — в полтора раза, а кроме того «пробивает» защиту вакцинированных и переболевших. Так, в Дании количество реинфекций уже побило рекорды.

У BA.2 больше отличных от ВА.1 («омикрон») мутаций в спайк-белке, чем у «дельты» по сравнению с «уханьским» штаммом.

Иммунолог Николай Крючков ранее рассказал «Доктору Питеру», что новая подлиния штамма «омикрон» способна вызвать новую вспышку заболеваний и шестую волну коронавируса.

- Штамм обладает несколько другими антигенными свойствами. И это ответвление, и сам «омикрон» вполне могут вызвать (при изменении каких-либо условий) до лета еще одну новую вспышку заражения коронавирусом, — считает Николай Крючков.