Подвид «омикрона» ВА.2, который получил название «невидимый», продолжает захватывать мир. Он выявлен более чем в 40 странах — на Филиппинах, в ЮАР, Индии, Скандинавии. Известно, что штамм добрался уже до Алжира,
Ученые не исключают, что BA.2 может стать доминирующим вариантом коронавируса. Ранее сообщалось, что этот подвид «омикрона» еще более заразный, чем оригинал — в полтора раза, а кроме того «пробивает» защиту вакцинированных и переболевших. Так, в Дании количество реинфекций уже
У BA.2 больше отличных от ВА.1 («омикрон») мутаций в спайк-белке, чем у «дельты» по сравнению с «уханьским» штаммом.
Иммунолог Николай Крючков ранее рассказал «Доктору Питеру», что новая подлиния штамма «омикрон» способна вызвать новую вспышку заболеваний и шестую волну коронавируса.
- Штамм обладает несколько другими антигенными свойствами. И это ответвление, и сам «омикрон» вполне могут вызвать (при изменении каких-либо условий) до лета еще одну новую вспышку заражения коронавирусом, — считает Николай Крючков.
Штамм BA.2 начали называть «невидимым» или «скрытым» (stealth), поскольку изначально его «не видели» ПЦР-тесты из-за особенной мутации в шипе вируса. Но позже
Появились первые данные и о том, как проявляется штамм ВА.2 у заразившихся. Об этом сообщает
Симптомы «омикрон»-штамма ВА.2
высокая температура,
непрерывный кашель,
потеря или изменение обоняния или вкуса.
При обнаружении этих симптомов специалисты рекомендуют обратиться к врачу и сдать тест на COVID-19.
Для оригинального «омикрона» характерны такие симптомы как насморк, чихание, боль в голе, красная сыпь на теле, заложенность носа, беспричинная усталость, сухой кашель, беспричинная хрипота в голосе и першение в горле.
Чем опасен BA.2
Исследователи пока затрудняются определенно говорить о том, что подвид «омикрона» может вызвать более тяжелое течение ковида, чем оригинальный «омикрон».
В Дании, где ВА.2 стал доминирующим, ученые выяснили, что новый вариант «омикрона» вряд ли более опасен, чем его предшественник. Об этом заявил Андерс Фомсгаард, главный врач Statens Serum Institut (SSI) в Дании.
- Пока мы не видим увеличений числа госпитализаций и смертности из-за BA.2, поэтому нас этот штамм пока не беспокоит. Но его стоит рассматривать как отдельный вариант и изучать дальше, —
- Распространение BA.2 в семьях существенно быстрее, чем BA.1, —
Это классическая ситуация, когда организм способен быстро наработать нейтрализующие антитела к вирусу, и остановить его дальнейшее распространение, даже если вначале таких антител совершенно не хватало для предотвращения заболевания. Несомненно, среди уже доступных иммунной системе антител обнаруживается больше таких антител, которые нейтрализуют BA.2, чем BA.1! Просто нужно некоторое время, чтобы их выработать побольше. Из этого — намек, что доля тяжелых случаев с BA.2 будет еще меньше.
В Дании заболеваемость продолжает расти только в старших возрастных группах. Госпитализации запаздывают, как всегда, но по крайней мере число педиатрических госпитализаций на этой неделе перестало расти.
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