В Европе и США продолжается распространение нового штамма коронавируса. «Омикрон» оказался более заразным и не таким уж безобидным, как считалось ранее. Это подтвердили и в российском Минздраве. В новых методических рекомендациях по лечению и профилактике ковида, выпущенных 28 декабря,
По оценкам экспертов, в Европе бурный рост заражений «омикроном» продлится как минимум до середины января. Сейчас в Европе болеют чаще молодежь и дети.
- Коронавирус все больше приспосабливается к детям, все чаще у них проявляется пневмония, а сводки из ЮАР показывают, что «омикроном» в первую очередь болеют дети, — сообщила РИА Новости вице-мэр Москвы Ракова.
Появились и новые данные о том, как проявляет себя «омикрон» у только заразившихся. О симптомах ковида, вызванном новым вирусом, сообщили переболевшие в Британии. Эти данные собирают в специальном приложении ZOE COVID Study, которое появилось еще во время первых волн коронавируса и используется для наблюдения за симптомами COVID-19 и отслеживания распространения вирусной инфекции.
Данные
Одним из ранних симптомов «омикрона» могут быть высыпания на коже, выяснили эксперты. Об этом признаки сообщили 21% пользователей приложения.
Кожная сыпь может считаться одним из ключевых признаков коронавирусной инфекции.
Многие заразившиеся новым штаммом отмечают, что красная сыпь появляется на тыльной стороне рук, на ногах, под коленями. Иногда она может вызывать сильный зуд, но нередко и вовсе не беспокоит заболевшего.
Этот симптом ковида может появиться на ранней стадии заражения и сохраняться в течение нескольких дней или даже недель, отмечают исследователи. Часто он наблюдается у тех заболевших, кто не сообщает о других симптомах COVID-19.
Другими симптомами «омикрона», которые появляются еще до проявления основных признаков ковида, названы беспричинная хрипота в голосе и першение в горле, пишет
Он пояснил, что при заражении дельта-штаммом человек может чувствовать боль в горле, но «омикрон» действует иначе и проявляется именно першением и хрипотой.
Также симптомами «омикрона» могут быть
заложенность носа,
сухой кашель,
насморк и чихание,
слабые мышечные боли,
сильная усталость,
ночная потливость.
Как быстро «омикрон» начнет распространяться в России и может ли он стать преобладающим штаммом? Как известно, в нашей стране уже выявлены незавозные случаи заражения омикрон-штаммом и аналитики говорят, что рост заболеваемости ковидом, вызванный этим вирусом — лишь вопрос времени.
Андрей Поздняков
Инфекционные болезни
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
- Часть европейских стран, часть штатов США уже демонстрируют значительное увеличение заболеваемости и взаимосвязь этого увеличения с превалированием «омикрона», о чем широко пишут во всех открытых источниках. Но в этих же открытых источниках, отслеживающих еще и статистику пандемии — не отмечается увеличения количества госпитализированных, а также летальных случаев. Посмотрим, что будет в течение следующего месяца. «Омикрон» уже точно станет доминирующим штаммом, и скоро будет понятно, как часто он укладывает людей на больничную койку, — считает врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Пока большинство исследователей сходятся во мнении, что ревакцинация (бустерная доза) усиливает иммунную защиту человека от «омикрона».
Нужно понимать, что риски заболеть есть всегда; если хочешь свести к минимуму риски заболеть тяжело и умереть — сделай все, что от тебя зависит. Речь идет о вакцинации и ревакцинации в срок и соблюдение банальных противоэпидемических требований.
Врач-инфекционист отмечает, что если от «омикрона» будут умирать больше, чем от «дельты», а заразность увеличится в разы, то границы закроют все страны. Такой вариант нельзя сбрасывать со счетов.
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