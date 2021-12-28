В Европе и США продолжается распространение нового штамма коронавируса. «Омикрон» оказался более заразным и не таким уж безобидным, как считалось ранее. Это подтвердили и в российском Минздраве. В новых методических рекомендациях по лечению и профилактике ковида, выпущенных 28 декабря, говорится , что «омикрон» является самым заразным среди всех штаммов коронавируса.

По оценкам экспертов, в Европе бурный рост заражений «омикроном» продлится как минимум до середины января. Сейчас в Европе болеют чаще молодежь и дети.

- Коронавирус все больше приспосабливается к детям, все чаще у них проявляется пневмония, а сводки из ЮАР показывают, что «омикроном» в первую очередь болеют дети, — сообщила РИА Новости вице-мэр Москвы Ракова.