Диагностировать рак на самых ранних стадиях — это шанс справиться с онкологией и выжить, так говорят врачи. Для этого важно проходить регулярные обследования и внимательно следить за тревожными «сигналами» организма.

Медики признают, что некоторые виды рака долго могут протекать бессимптомно, и опасность в том, что выявляют заболевание, если человек не обследуется, уже на такой стадии, когда благоприятные прогнозы давать очень непросто.

Ученые пытаются найти «подсказки», на какие симптомы рака на ранних стадиях стоит обращать особенное внимание. Одно из последних исследований, опубликованное в Journal of Public Health , выявило, что у 23% онкологических пациентов еще до диагноза наблюдался одинаковый «комплекс признаков», который мог говорить о том, что в организме есть злокачественная опухоль. Его провела команда ученых из Университетского колледжа Лондона, Медицинской школы Университета Эксетера и Национальной службы регистрации и анализа рака.

Первые симптомы рака не были связаны с каким-то одним онкологическим заболеванием — они обнаруживались у людей, у которых позже находили самые разные, как распространенные, так и редкие виды онкологии.