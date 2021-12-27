Диагностировать рак на самых ранних стадиях — это шанс справиться с онкологией и выжить, так говорят врачи. Для этого важно проходить регулярные обследования и внимательно следить за тревожными «сигналами» организма.
Медики признают, что некоторые виды рака долго могут протекать бессимптомно, и опасность в том, что выявляют заболевание, если человек не обследуется, уже на такой стадии, когда благоприятные прогнозы давать очень непросто.
Ученые пытаются найти «подсказки», на какие симптомы рака на ранних стадиях стоит обращать особенное внимание. Одно из последних исследований, опубликованное в
Первые симптомы рака не были связаны с каким-то одним онкологическим заболеванием — они обнаруживались у людей, у которых позже находили самые разные, как распространенные, так и редкие виды онкологии.
Исследователи заявили, что их внимание привлекли не отдельные тревожные признаки, связанные с конкретными очагами рака, а группа абдоминальных симптомов, проявляющихся болью и дискомфортом в животе.
- Понимание частоты и характера абдоминальных симптомов у онкологических пациентов может помочь раннему выявлению рака, — так описали свою работу и последующие выводы ученые.
В ходе исследования изучили восемь различных абдоминальных симптомов у 15 956 пациентов, у которых позже был диагностирован рак. Оказалось, что они обнаружились почти у четверти участников исследования.
Первые симптомы рака
боль в животе,
изменение «поведения» кишечника,
вздутие живота,
диспепсия — чувство тяжести, переполнения в верхней части живота, раннего насыщения,
кровь в моче или стуле,
диарея или запор без видимых причин,
рефлюкс,
тошнота или рвота.
Абдоминальные симптомы — нередкое явление у онкологических пациентов, а время от их проявления до диагноза зависит от конкретного признака. Поэтому, чем раньше человек обращается к врачу, тем лучше.
Также ученые назвали и другие опасные признаки возможного развития онкологического заболевания — дисфагия — когда трудно глотать, ощущение неполного опорожнения кишечника после похода в туалет, боль в заднем проходе.
Исследователи отмечают, что все вышеописанные признаки считаются первыми симптомами рака, но если они появились, значит, онкологический процесс развивается достаточно давно.
Исследователи обращают внимание, что эти симптомы могут быть признаком и других заболеваний, не связанных с онкологией. В любом случае, с подобными жалобами стоит обратиться к своему лечащему врачу и выяснить, в чем причина появления боли и дискомфорта.
Другие ранние признаки некоторых видов рака
Рак поджелудочной железы
Тупая ноющая боль в спине или в области живота, а возможно и по кругу (опоясывающая). Она может быть волнообразной, иногда усиливается после еды или в положении лежа. Облегчается состояние при наклонах вперед. Через какое-то время она проходит, но без видимых причин появляется снова.
Рак толстой кишки
кровотечения при дефекации разной степени выраженности,
слизь в стуле,
ощущение инородного тела в заднем проходе,
расстройства дефекации (от ложных позывов до затрудненной дефекации).
Рак почки
боль в поясничной области;
без причины отекают ноги;
повышенная температура тела более трех недель, если нет других заболеваний и причин;
кровь в моче — гематурия.
Рак желудка
резкое снижение массы тел,
быстрое чувство сытости во время еды — когда вы чувствуете переполненность в желудке, несмотря на то, что съели очень мало,
ноющие боли, отдающие в спину, поясницу. Чем более развита опухоль, тем интенсивнее боль,
кровотечения из ЖКТ, обусловленные разрушением сосудов. Также могут быть рвота с кровью, черный стул и т.д.,
анемия.
Рак гортани
трудно двигать языком или открывать рот;
появился неприятный запах изо рта;
вы стали часто страдать от инфекций грудной клетки;
появились стойкие белые пятна на языке или слизистой оболочке рта;
вас стал мучить постоянный кашель, появилась кровавая мокрота;
вы стали страдать от кровотечений из носа;
стали часто появляться головные боли.
Рак легких
кашель затяжной и болезненный;
есть мокрота (иногда с кровью), которая периодически выделяется во время кашля;
вы постоянно страдаете от различных инфекционных заболеваний легких, симптом которых — сильный кашель;
у вас появилась одышка, которая проявляется как до, так и после приступа кашля;
во время кашля вы чувствуете сильную боль в груди или плече;
вы заметили, что как только появился кашель, вы стали резко терять вес и сильно уставать.
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