У всех людей разное отношение к алкоголю: кто-то вообще от него отказался, кто-то выпивает только по праздникам, а кто-то может устроить себе этот праздник в любой выходной или даже будний день. Совсем скоро Новый год — длинные выходные, которые не обходятся без долгих посиделок за столом. В это время мы не только много едим, но и много пьем.
По словам нарколога Олеге Стеценко, специалисты различают эпизодическое пьянство (это как раз случай с праздниками) и систематическое — от двух-трех случаев в месяц до двух-четырех в неделю. При этом человек не обязательно пьянеет.
Пьяница может превратиться в алкоголика, а алкоголизм уже считают болезнью, рассказывает эксперт
Алкоголик — зависим и пьет даже тогда, когда может этого не делать. За пьяницей же еще остается выбор: пить или не пить.
Нарколог составил классификацию пьющих людей. Выглядит она так:
Пьянство
Все начинается с пьянства. Человека уже можно назвать алкоголиком, если он спуститься на пять «ступеней» вниз:
Абстинент. Таким человеком движут социальные мотивы — его можно уговорить на бокал вина «за компанию». А так пьет он редко и неохотно, примерно 2-3 раза в год. Количество — до 100 миллилитров вина;
Случайно пьющий. Удовольствия от алкоголя такие люди не получают, их тоже приходится уговаривать на застолье. Выпивают чуть больше, но всегда знают меру и отдают себе отчет. Разбег большой — могут выпить несколько раз в год, если надо, то и несколько раз в месяц. Количество— 50-150 (до 250) миллилитров 40-градусного напитка;
Умеренно пьющий. Такие люди сами себе наливают редко, любят компании. Они получают удовольствие от алкоголя, хотя такого впечатления не производят. Могут пить от 1 до 4 раз в месяц. Количество — 100-250 (до 400) миллилитров 40-градусного напитка;
Систематически пьющий. Человек теряет контроль над своим поведением, его привычная доза постепенно увеличивается. Начинает формироваться нетрезвый образ жизни, он пьет 1-2 раза в неделю. Количество — 200-300 (до 500) миллилитров 40-градусного напитка;
Привычно пьющий. Это уже грань между пьянством и алкоголизмом. Алкоголь — основной источник удовольствия, пагубная привычка сказывается на работе, отношениях в семье. Человек пьет минимум 2-3 раза в неделю. Количество — около 500 миллилитров 40-градусного напитка.
«Доктор Питер» на основе экспертного мнения составил 2 теста. Первый («Можно ли вас назвать пьяницей») рекомендуется проходит тем, кто редко употребляет алкоголь (максимум 1-2 раза в месяц). Второй («Можно ли вас назвать „тихим алкоголиком“») уже тем, кто выпивает раз в неделю и чаще.
Можно ли вас назвать пьяницей
Алкоголизм
Заболевание можно разделить на три стадии:
На первой стадии человек часто выпивает, совершает странные поступки, когда пьян, может даже заложить вещи, если не будет хватать на бутылку. Начинается социальная дезадаптация;
На второй стадии формируется похмельный синдром. После очередной гулянки человек обязательно опохмеляется — только так он может почувствовать облегчение. «Среди такого типа любящих залить за воротник часто встречаются с виду благополучные семьянины, пьющие не переставая несколько дней», — говорит нарколог. Однако на этой стадии еще можно излечиться;
На третьей стадии начинается поражение внутренних органов, человек начинает в прямом смысле слова деградировать. «Это точка невозврата: на этой стадии люди уже не бросают. Человек, как правило, пережил уже несколько „белых горячек“, припадков. Личность утрачена и восстанавливаться нечему», — подытожил нарколог Стеценко.
30% россиян — нигде не учтенные «тихие алкоголики». Об этом еще в 2020 году заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По словам эксперта, среди «тихих алкоголиков» немало женщин, которые, боясь общественного мнения («Ты ж мать!») скрывают свою зависимость. Каждый третий пациент, который поступает по скорой, находится в алкогольном опьянении — это тоже весомый показатель.
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