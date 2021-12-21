У всех людей разное отношение к алкоголю: кто-то вообще от него отказался, кто-то выпивает только по праздникам, а кто-то может устроить себе этот праздник в любой выходной или даже будний день. Совсем скоро Новый год — длинные выходные, которые не обходятся без долгих посиделок за столом. В это время мы не только много едим, но и много пьем.

По словам нарколога Олеге Стеценко, специалисты различают эпизодическое пьянство (это как раз случай с праздниками) и систематическое — от двух-трех случаев в месяц до двух-четырех в неделю. При этом человек не обязательно пьянеет.