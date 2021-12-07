Перед Новым годом мы атакуем продуктовые магазины — покупаем мясо, фрукты, ингредиенты для салатов и закусок, всевозможные сладости и алкоголь. Какой праздник без оливье, селедки под шубой и шампанского?

Однако член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев считает, что продажу алкогольных напитков на время новогодних каникул стоит ограничить.

«Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — заявил он РИА Новостям.