Перед Новым годом мы атакуем продуктовые магазины — покупаем мясо, фрукты, ингредиенты для салатов и закусок, всевозможные сладости и алкоголь. Какой праздник без оливье, селедки под шубой и шампанского?
Однако член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев считает, что продажу алкогольных напитков на время новогодних каникул стоит ограничить.
«Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — заявил он
Чтобы на праздниках люди «не спивались», нужно организовать как можно больше досугово-культурных мероприятий, считает депутат. Кино, театры, музеи, спортзалы в первые 10 дней января должны стать бесплатными. Он уже обратился с такой просьбой в Минкульт.
Предложение Хамзаева оценили не все. Так, руководитель отделения психопатологии Московского научно-практического центра наркологии, врач-нарколог Михаил Михайлов в беседе с
«Это нелепо все. По всем параметрам. И с экономической, и с точки зрения обычаев. Употребление алкоголя необязательно сопряжено с пьянством. Это просто ухудшение качества жизни людей, людям хотят сделать плохо. Ну мы люди привычные — 10 дней потерпим. Но вообще, я думаю, что это никто не примет», — сказал он.
Если ввести такие ограничения, то вырастет спрос на суррогатный алкоголь, добавил врач. Да, он будет небольшим, но все же будет — суррогатный алкоголь есть всегда. Или же люди будут вынуждены заранее закупаться спиртным. Еще один вариант — магазины начнут торговать «из-под полы», что приведет к дополнительным штрафам, но никак не к снижению продаж.
Нарколог добавил, что желание употреблять психоактивные вещества естественно для человека. Цель государства и общества тут — создать безопасные и комфортные для окружающих традиции, а не дразнить «запретным плодом».
Употреблять суррогатный алкоголь — это всегда очень опасно для здоровья. Все заканчивается сильным отравлением или даже летальным исходом. Недавно «Доктор Питер» писал о печальном инциденте, который произошел в Оренбурге. Там суррогатным алкоголем отравились 60 человек, 32 из них — погибли. Некоторым пациентам пришлось трижды провести гемодиализ в течение нескольких часов. Часть пострадавших подключали к ИВЛ.
В Петербурге жертв отравления метанолом доставляют и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. По словам Олега Кузнецова, заведующего токсикологической реанимацией института, в среднем в 40-60% случаев человек, выпивший метиловый спирт, погибает. Как уточнил врач, антидот при отравлении метанолом — это этанол, его своевременный прием многим спасает жизнь.
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