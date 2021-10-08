В селе Акжарское от суррогатного алкоголя погибла семейная пара, сиротами остались пятеро детей. Их забрала тетя, семье окажут все необходимую помощь.

Следственный комитет по Оренбургской области возбудил 6 уголовных дел по статье «производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц», «производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «незаконное производство и оборот алкогольной продукции в крупном размере».

- Данные дела соединены в одно производство, — уточнили в Следственном комитете по Оренбургской области. — Задержаны 6 человек: 29-летний житель города Орск, который организовал нелегальное производство, двое его помощников-родственников 34-х и 35-ти лет, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, занимавшиеся продажей алкоголя, 50-летняя жительница села Джасай у которой дома изъяли 132 бутылки суррогатного алкоголя.

Склад суррогата находился на территории торгово-закупочной базы в Орске, там хранилось 1279 бутылок продукции под различными наименованиями. Удалось обнаружить и пункт производства нелегального алкоголя, изъяты три тысячи пустых пластиковых бутылок и оборудования для разлива и упаковки.