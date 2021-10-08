В организме погибших — метанол. Его содержание равняется 3-5 смертельным дозам. Шансов выжить у людей практически не было. Отравились жители нескольких поселков в Оренбургской области. Все они покупали водку в единственном магазине «Удача» в поселке Красночабанский. Всего пострадали 36 человек, 18 человек скончались.
- 15 человек находятся на лечении в стационарах Орска, Ясного и Адамовки, двое — в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ, — сообщила Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. — Еще двое пациентов находятся на амбулаторном лечении и получают антидотную терапию. Еще один пациент сбежал из больницы Орска, но необходимое лечение он успел получить.
В селе Акжарское от суррогатного алкоголя погибла семейная пара, сиротами остались пятеро детей. Их забрала тетя, семье окажут все необходимую помощь.
Следственный комитет по Оренбургской области возбудил 6 уголовных дел по статье «производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц», «производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «незаконное производство и оборот алкогольной продукции в крупном размере».
- Данные дела соединены в одно производство, — уточнили в Следственном комитете по Оренбургской области. — Задержаны 6 человек: 29-летний житель города Орск, который организовал нелегальное производство, двое его помощников-родственников 34-х и 35-ти лет, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, занимавшиеся продажей алкоголя, 50-летняя жительница села Джасай у которой дома изъяли 132 бутылки суррогатного алкоголя.
Склад суррогата находился на территории торгово-закупочной базы в Орске, там хранилось 1279 бутылок продукции под различными наименованиями. Удалось обнаружить и пункт производства нелегального алкоголя, изъяты три тысячи пустых пластиковых бутылок и оборудования для разлива и упаковки.
Симптомы отравления метанолом
Они проявляются примерно через 5-6 часов после употребления. Появляется головная боль, тошнота, рвота, частичная, либо полная потеря зрения, потеря сознания. Смертельная доза равна 90-150 граммам.
Уже установлено, что в смертельном алкоголе находился метанол. При этом эксперт «Доктора Питера», нарколог Сергей Зиновьев признал, от отравления некачественными спиртными напитками никто не застрахован. А отличить метанол от этанола довольно сложно. Особенно, если он входит в состав «благородных» суррогатов — виски, коньяка, рома. Так как ароматизаторы могут «заглушить» все.
Евгений Андреев
Наука
Химик
Однако «народные» способы, все же существуют. Они построены на разных исходах химических реакций у этанола и метанола.
- Химическая формула этанола С2Н5ОН, метанола СН3ОН, они относятся к категории простейших спиртов, — объяснил химик Евгений Андреев. — Метанол смертельно опасен для организма, он вызывает тяжелое отравление, часто со смертельным исходом. Единственный гарантированный способ обезопасить людей — добавлять в метанол при производстве денатурат, чтобы запах и горький вкус сразу сигнализировали об опасности. Однако, пока такое решение не принято.
Как же проверить алкоголь на безопасность?
Поджечь
Огонек у этилового спирта голубого цвета, метанол при горении становится зеленым.
Проверить на картофеле
Различная реакция у спиртов на крахмал. Ломтик картофеля окрашивается в розовый после этилового спирта, а после метилового цвет остается прежним.
Добавить соды
В метаноле сода полностью растворится, в этаноле — выпадет в осадок желтого цвета на дне.
Реакция на марганцовку
При попадании в метанол марганцовка бурлит, так как выделяется углекислый газ. От этанола никаких сюрпризов не будет, жидкость просто окрасится в розово-фиолетовый оттенок.
Закипятить
Для этого метода вам потребуется градусник для продуктов. Этанол начинает кипеть при 78 градусах, метанол значительно раньше — при 64 градусах.
Тест на медной проволоке
Ее нужно нагреть и опустить в жидкость. Если почувствуете яблочный аромат, то это этанол. Резкий химический запах — метанол. Некоторые эксперты рекомендуют спираль из проволоки свернуть по спирали, для верности и полноценного прогрева.
- Но все эти способы подходят, если перед вами чистый этанол или чистый метанол, без примесей и не смешанные между собой, иначе, большинство тестов просто не сработает, — говорит Евгений Андреев. — И тогда действует только одного правило — не пить.
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