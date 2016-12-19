Главный токсиколог Петербурга: За год 10 петербуржцев погибли от отравления суррогатом, спасти удается каждого второго

За 2020 год в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставили 16 петербуржцев с отравлениями метиловым и пропиловым спиртом, пятерых "откачать" не удалось. Еще столько же погибли после употребления "чего-то спиртного", точные ингредиенты которого остались неизвестными.

Как рассказали «Доктору Питеру» в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, в прошлом году в клинику на Будапештской доставили 11 человек с отравлением метанолом, из них трое погибли. По словам Алексея Лодягина, главного токсиколога Петербурга, руководителя токсикологического отделения института, в последние несколько лет таких отравлений в городе, к счастью, немного. К примеру, еще в 2017 году в НИИ скорой помощи доставили 17 человек после употребления метанола, в 2019-м - 10.

Но смертельным для зависимых от алкоголя становился не только метанол. За прошлый год в институт госпитализировали пятерых горожан с отравлениям пропиловым спиртом (часто используется в бытовой химии для очистки стекол и зеркал), из них двоих откачать не удалось. Кроме того, 7 человек попали в больницу, отравившись неустановленным спиртосодержащим веществом — погибли пятеро.

Как рассказал Алексей Лодягин, в целом число горожан с алкогольными отравлениями — обычным этиловым спиртом - в токсикологическом отделении НИИ скорой помощи уменьшилось почти в 10 раз. Дело в том, что с конца лета комитет по здравоохранению изменил маршрутизацию петербуржцев в состоянии алкогольного опьянения. Теперь токсикологи института занимаются только острыми отравлениями этанолом - когда человек находится в коме, или массовыми — когда есть подозрение на употребление суррогатного, фальсифицированного алкоголя. Остальных перепивших везут в ближайшие многопрофильные стационары-тысячники. По словам главного токсиколога Петербурга, им зачастую требуется не столько специфическая терапия, сколько дифференциальная диагностика — обследование на травмы или другие заболевания, которые могут маскироваться под опьянение или «сглаживаться» на фоне приема горячительных напитков (черепно-мозговая травма, так называемый «острый» живот и так далее).

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