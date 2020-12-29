Токсиколог НИИ скорой помощи: Любителям выпить не стоит рассчитывать на волшебную силу активированного угля

Для уменьшения токсического действия алкоголя иногда советуют пить больше воды, съесть до застолья кусочек сливочного масла или выпить после активированный уголь. Главный токсиколог Петербурга Алексей Лодягин рассказал «Доктору Питеру», могут ли такие средства защитить от алкогольного отравления.

По словам Алексея Лодягина, главного токсиколога города и руководителя токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, справиться с токсическим эффектом алкоголя не способны ни активированный уголь, ни ферментные препараты, которые рекомендуют при переедании.

- Экзогенные ферменты помогают поджелудочной железе переработать пищевой комок в ЖКТ, но на купирование токсического эффекта этанола никак не влияют. Более того, активированный уголь, который часто используется при различных отравлениях, тоже слабо работает для адсорбирования алкоголя, - говорит токсиколог.

По словам специалиста, не стоит особо рассчитывать и на помощь воды в случае перебора со спиртным.

- Вода может уменьшить концентрацию алкоголя в организме и усилить диурез – процесс выведения может пойти быстрее. Но на этот способ не стоит делать ставку. Тем более на количество выпитого алкоголя вода мало повлияет, а от дозы во многом зависит риск развития отравления, - уточнил Алексей Лодягин.

По словам главного токсиколога города, для уменьшения скорости всасывания этанола и его раздражающего действия на слизистую органов пищеварения можно съесть за полчаса перед праздником небольшой кусочек сливочного масла. И на празднике не забывать про еду.

- Качественная, плотная закуска считается хорошим средством профилактики алкогольного отравления, но здесь важно соблюдать меру. Копчености, жареная, жирная пища на фоне спиртного, которое стимулирует выработку желчи и пищеварительных соков, способны перегрузить поджелудочную железу (главный источник ферментов для переваривания жиров, белков и углеводов – Прим. ред.) и вызвать ее воспаление – панкреатит.

При признаках алкогольного отравления надо сразу же вызывать скорую. По словам Алексея Лодягина, до приезда врачей, если пострадавший в сознании и у него сохранены рвотные рефлексы, можно провести очищение желудка так называемым ресторанным способом, предварительно давая небольшими порциями (по 200-300 мл) выпить воды комнатной температуры. Если человек уже не реагирует на звуковые и болевые раздражители, его укладывают в боковое стабильное положение, подложив верхнюю руку под челюсть (чтобы он не задохнулся рвотными массами и не было западания языка), но при этом мог свободно дышать. Оставлять без присмотра такого пациента нельзя, и в случае остановки кровообращения быстро начинать реанимационные мероприятия.

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