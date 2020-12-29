Петербургский фармаколог назвал средства борьбы с похмельем. Лекарств среди них нет

После возлияния абсорбенты не помогут избавить организм от вредных веществ, поступающих в организм с алкоголем – его молекулы малы и слишком быстро всасываются. По словам главного внештатного клинического фармаколога петербургского комздрава Александра Хаджидиса, поправить самочувствие после выпитого можно другими средствами.

Как пояснил Александр Хаджидис, практически во всех аптечных так называемых антипохмелинах основное действующее вещество — обычный аспирин.

- Лекарств, способных снять похмельные неприятности - тошноту, головную боль или головокружение, слабость — в фармакологии не существует. Народ принимает до застолья или после него сорбенты, думая, что они абсорбируют вредные вещества, которые поступают вместе со спиртным напитком. Но нет, абсорбенты бессмысленны, потому что молекулы алкоголя так малы, что очень быстро усваиваются прямо в желудке, поступая сразу в кровь. То есть когда мы принимаем препарат на следующий день или даже сразу после возлияния, абсорбировать уже нечего.

Но при этом после выпитого, действительно, в организме накапливаются вредные продукты распада С2Н5ОН - этилового спирта, и их надо максимально быстро выводить из организма. Делается это с помощью так называемой дезинтоксикационной терапии типа форсированного диуреза (ускоренное выведение токсинов из организма за счет увеличения объема образующейся мочи). То есть надо много пить — воду, можно минеральную, морсы. Хорошо помогает улучшить самочувствие куриный бульон — в том числе с этой целью его используют уже тысячи лет — и никаких побочных эффектов.

Еще могу посоветовать кавказское блюдо — суп под названием «хаш». Это очень хорошее народное средство для поправки после новогоднего возлияния. Оно готовится почти так же, как русский холодец, но подается, как суп, — горячим.

Обращаю внимание, что мы говорим о хотя бы относительно умеренном употреблении спиртного. Причем качественного. Когда речь идет о контрафактном алкоголе, то, чаще всего, детокс приходится проводить уже в токсикологическом отделении стационара.

Хотя на самом деле часто люди безосновательно обвиняют алкоголь в плохом самочувствии — закусывают позавчерашними салатами и думают, что в недомогании виновато, например, шампанское. То есть иногда причина проблемы со здоровьем после праздника — не в качестве и количестве выпивки, а в плохой закуске.

© Доктор Питер