Токсиколог Лодягин рассказал, сочетание каких лекарств с алкоголем может довести до комы

- Давайте конкретизируем: табу на горячительные напитки при приеме антибиотиков, к примеру, многим известно. Что еще относится к «запрещенным» с алкоголем лекарствам?

- С антибактериальными препаратами алкоголь строго противопоказан, потому что может вызвать тяжелое отравление. Они обладают таким же действием, как тетурам (антиалкогольное средство), то есть блокируют ферменты альдегиддегидрогеназы, которые участвуют в выведении алкоголя из организма.

Алкоголь также нельзя пить при приеме антидепрессантов, седативных и антигистаминных препаратов. На первом этапе этанол вызывает чувство эйфории, но потом все равно оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему. Как, собственно, и эти препараты. При совместном применении они будут усиливать действие друг друга и могут вызывать разные последствия — вплоть до глубокой комы.

Некоторые препараты из группы антикоагулянтов (разжижающих кровь), НПВС тоже могут усиливать свое действие при этаноле, вместе с ним еще больше раздражать слизистую органов пищеварения. Алкоголь сам по себе еще стимулирует выработку пищеварительных соков (из-за этого его иногда употребляют для повышения аппетита), а при приеме лекарств, особенно если у человека уже есть проблемы с ЖКТ, такой «коктейль» чреват развитием эрозий, язв, кровотечений, движением камней в желчном пузыре.

Противопоказан алкоголь также при приеме кардиотропных препаратов — действующих на сердце и сосуды. Он может дестабилизировать сердце, нарушать сердечный ритм и так далее.

- А с витаминами можно?