Как влияют на мозг разные виды алкоголя: новое исследование

Результаты нового наблюдательного исследования опубликовали ученые. Они выяснили, существует ли безопасная доза алкоголя, как спиртное меняет мозг и есть ли разница, какой напиток употреблять - крепкий или слабый.

Исследователи Оксфордского университета вновь взялись за алкоголь и попытались в очередной раз выяснить как алкоголь влияет на мозг и в каких дозах его можно употреблять. Ученые проанализировали взаимоотношения 25 тысяч британцев с алкоголем и данные исследования их мозга. Участники исследования подробно рассказали в анкетах, какой алкоголь, в каких количествах и как часто употребляют, а ученые сопоставили эти данные и результаты

Исследователи сделали вывод, что употребление алкоголя влияет на количество серого вещества мозга, области, которая отвечает за память и информацию.

«Чем больше люди пили, тем меньше было у них серого вещества. А это приводит к ухудшению памяти и интеллекта в целом, - приводит CNN слова автора исследования Аня Топивала. - Также были получены доказательства, что употребление алкоголя ухудшает работу мозга больше, чем другие "изменяемые" факторы риска - в том числе курение".

Ученые также выяснили, как влияет на мозг количество алкоголя и важно ли, что пить - водку, коньяк или более слабые по градусам - вино и пиво. Оказалось, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже одна "лечебная" рюмка хуже, чем абсолютная трезвость. Также не было найдено доказательств тому, что какой-то вид алкоголя больше или меньше влияет на мозг. Любой спиртной напиток в любом количестве вредит его структуре и отрицательно сказывается на функциях мозга. Также доказано, что отягчающие факторы, ухудшающие здоровье регулярно выпивающего человека - высокое давление и лишний вес.

«Это исследование подтверждает выводы предыдущих, - отмечают эксперты. - Негативные изменения, которым подвергается мозг пьющего человека, могут проявиться не сразу и не мгновенно ухудшают интеллектуальную функцию, но со временем прогрессируют".

Анна Майская

© Доктор Питер