Железо — это важный элемент для всех живых организмов. Оно входит в состав ферментов, которые участвуют в жизненно важных метаболических процессах — транспорт кислорода, синтез ДНК, транспорт электронов для производства энергии. Согласно данным ВОЗ, от недостатка железа страдают более 1,5 млрд человек по всему миру.
Почему железо так важно
При дефиците этого элемента может развиться железодефицитная анемия. Это состояние, при котором недостаток железа в организме приводит к снижению количества эритроцитов.
Страдающий ею человек становится вялым, быстро устает, при этом его сердце бьется чаще обычного, его часто беспокоят головные боли, а кожа и слизистые приобретают бледный оттенок.
От дефицита железа чаще всего страдают женщины, особенно — будущие мамы. По статистике, железодефицитная анемия поражает каждую пятую беременную.
Также до пяти процентов женщин детородного возраста заболевают железодефицитной анемией из-за сильного кровотечения во время менструации. Поэтому если вы страдаете от этой проблемы, обязательно запишитесь на прием к гинекологу.
Дети и взрослые с дефицитом железа ощущают постоянную усталость, у них нарушается работа сердца, развивается одышка. Сильно страдает иммунная система и, как следствие, возрастает риск и тяжесть инфекционных заболеваний.
Из продуктов животного происхождения железо усваивается гораздо лучше, чем из растительных. Этим элементом богаты:
красное мясо,
моллюски,
сыр тофу,
яичные желтки,
тыквенные семечки,
шиповник,
миндаль,
темный шоколад.
Самый простой и точный способ подтвердить дефицит железа в организме — сдать общий анализ крови и биохимический на содержание ферритина и растворимых рецепторов трансферрина.
Павел Прокин
медицина
врач-терапевт
«Стандартом диагностики железодефицита считается определение уровня ферритина, но он может быть искажен при наличии в организме воспалительных процессов (повышается на фоне воспаления), — рассказал „Доктору Питеру“ терапевт Павел Прокин. — Более современный метод — определение в крови уровня растворимых рецепторов трансферрина (повышается при железодефиците)».
Как заподозрить дефицит железа до анализа
Железодефицитная анемия развивается медленно, и вначале у человека может не быть никаких симптомов, или же они будут проявляться в легкой форме.
10 признаков, по которым можно заподозрить нехватку железа:
Вы постоянно чувствуете себя уставшей;
У вас ежедневная слабость;
Появились головокружения;
Стали мучить головные боли;
У вас низкая температура тела;
Бледная или желтая «землистая» кожа;
Сердце стало биться быстрее;
Появились боли в груди, одышка (особенно при физической нагрузке);
Ногти стали слоиться и ломаться;
Вас стало тянуть к холодным напиткам и холодной пище, может даже хотеться льда.
Если вы подозреваете у себя дефицит железа, то запишитесь на прием к терапевту. Врач назначит необходимые анализы, назначит лечение.
Кстати
Многие назначают сами себе витамины, определив диагноз по симптомам. Врач Кирилл Ювченко объяснил, почему нельзя самостоятельно назначать себе железо при подозрении на анемию и как можно восполнить дефицит железа без лекарств.
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