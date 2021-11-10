Железо — это важный элемент для всех живых организмов. Оно входит в состав ферментов, которые участвуют в жизненно важных метаболических процессах — транспорт кислорода, синтез ДНК, транспорт электронов для производства энергии. Согласно данным ВОЗ, от недостатка железа страдают более 1,5 млрд человек по всему миру.

Почему железо так важно

При дефиците этого элемента может развиться железодефицитная анемия. Это состояние, при котором недостаток железа в организме приводит к снижению количества эритроцитов.

Страдающий ею человек становится вялым, быстро устает, при этом его сердце бьется чаще обычного, его часто беспокоят головные боли, а кожа и слизистые приобретают бледный оттенок.