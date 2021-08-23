Железо — один из важнейших микроэлементов для организма. Оно необходимо не только для построения гемоглобина, обеспечивающего транспортировку кислорода к органам и тканям. Оно входит в состав многих ферментов и белков, которые помогают избавлять наш организм от токсинов, превращать калории в энергию, а также участвует в образовании лимфоцитов и эритроцитов, поддержке иммунной системы.
Хранит железо в нашем организме специальный белок ферритин — при первой необходимости он передает его гемоглобину.
Когда «кофе с молоком» — тревожный признак
Как рассказал терапевт Павел Прокин, при дефиците железа формируется так называемый сидеропенический синдром (сидеропения). Понять, что организму сильно не хватает этого микроэлемента, можно по внешним проявлениям.
Павел Прокин
врач-терапевт, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом»
8 тревожных признаков:
кожа цвета «кофе с молоком»;
заеды в уголках рта;
ломкие ногти с поперечными линиями;
ломкие и тусклые волосы;
мышечная слабость;
снижение артериального давления;
изменения в обонянии (пристрастие к запахам красок, ацетона);
изменения вкуса (тяга к поеданию мела, глины).
Если дефицит вовремя не восполнить, не далеко до развития железодефицитной анемии. Страдающий ею человек становится вялым, быстро устает, при этом его сердце бьется чаще обычного, его часто беспокоят головные боли, а кожа и слизистые приобретают бледный оттенок.
Проверка на дефицит
При обнаружении у себя признаков железодефицита, стоит обратиться к врачу для назначения корректного лечения. Как правило, лечат его с помощью препаратов железа — в виде таблеток или инъекций. Также надо найти причину повышенных потерь. По словам врача, это может происходить из-за маточных или геморроидальных кровотечений, эрозий и язв в ЖКТ, нарушения всасывания и усвоения микроэлемента на фоне заболеваний органов пищеварения, дефицита витамина В12, фолиевой кислоты.
Самый простой и точный способ подтвердить дефицит железа в организме — сдать общий анализ крови и биохимический на содержание ферритина и растворимых рецепторов трансферрина.
- Стандартом диагностики железодефицита считается определение уровня ферритина, но он может быть искажен при наличии в организме воспалительных процессов (повышается на фоне воспаления), — поясняет Павел Прокин. — Более современный метод — определение в крови уровня растворимых рецепторов трансферрина (повышается при железодефиците).
У мужчин нормой считается содержание ферритина в крови 20-250 мкг/л, у женщин — 10-120 мкг/л.
Перед сдачей анализа крови на ферритин рекомендуется не есть минимум 8 часов до исследования (при этом можно пить чистую негазированную воду), не принимать лекарств, содержащих железо, за 72 часа до анализа, а также за полчаса не курить и не перенапрягаться ни эмоционально, ни физически.
Уровень гемоглобина в крови у мужчин обычно выше, чем у женщин. У мужчин до 45 лет в норме его должно быть 132-173 г/л, с 45 до 65 лет — 131-172 г/л. У женщин соответственно 117-155 г/л и 117-160 г/л.
Печень — в лидерах
Кроме лечения, надо подумать о разнообразии своего рациона — чаще добавляйте в свое меню продукты, богатые железом.
Лучшие источники железа:
красное мясо;
субпродукты (печень, сердце);
моллюски;
бобовые;
сыр тофу;
яичные желтки;
устрицы;
тыквенные семечки;
шиповник;
темный шоколод;
миндаль;
сухофрукты (яблоки, груши, чернослив);
зеленые овощи (шпинат, брокколи).
Важная деталь: из продуктов животного происхождения железо усваивается намного лучше, чем из растительных. Дело — в виде микроэлемента, который влияет на эффективность усвоения. В первых содержится так называемое гемовое железо, а во-вторых — негемовое.
На усвоение влияют также запасы железа в организме. Когда они уменьшаются, количество поглощаемого железа из пищи увеличивается, а по мере увеличения, наоборот, — уменьшается. Этот регуляторный механизм слизистой оболочки кишечника помогает поддерживать уровень железа в организме и защищать его как от дефицита, так и от избытка микроэлемента.
Комментарии0