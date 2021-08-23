Железо — один из важнейших микроэлементов для организма. Оно необходимо не только для построения гемоглобина, обеспечивающего транспортировку кислорода к органам и тканям. Оно входит в состав многих ферментов и белков, которые помогают избавлять наш организм от токсинов, превращать калории в энергию, а также участвует в образовании лимфоцитов и эритроцитов, поддержке иммунной системы.

Хранит железо в нашем организме специальный белок ферритин — при первой необходимости он передает его гемоглобину.

Когда «кофе с молоком» — тревожный признак

Как рассказал терапевт Павел Прокин, при дефиците железа формируется так называемый сидеропенический синдром (сидеропения). Понять, что организму сильно не хватает этого микроэлемента, можно по внешним проявлениям.