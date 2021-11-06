«Бей своих, чтоб чужие боялись», — принцип, который лежит в основе всех аутоиммунных заболеваний. Иммунитет призван защищать нас не только от внешних, но и от внутренних угроз. В норме иммунная система распознает дефективные, переродившиеся и зараженные клетки организма и безжалостно их уничтожает. При этом здоровые и полноценные клетки агрессии подвергаться не должны.

Что будет, если иммунная система допустит ошибку? Если вдруг распознает злоумышленников в добропорядочных клетках и утратит к ним толерантность? В этом случае иммунитет начнет бороться с мнимыми врагами. Клетки иммунной системы будут разрушать собственные ткани, что неизбежно приведет к развитию воспаления и нарушению функции поврежденного органа.