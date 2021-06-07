«У пациентов с раком щитовидной железы обычно абсолютно нормальные анализы крови, функции щитовидной железы тоже в норме. Поэтому нужно знать внешние признаки появления опухоли», — уверен британский врач-эндокринолог Жан-Пьер Жиннон.

Первый признак — на шее рядом гортанью появляется небольшая шишка. Она твердая и плотная на ощупь, в размерах практически не меняется, или растет, но очень медленно. При глотании шишка движется вверх и вниз, но никакой боли при этом не причиняет.

Второй признак — припухшие лимфоузлы на шее. «Если припухлости проходят в течение двух недель, это означает, что ваше тело борется с инфекцией. Но если припухлости не проходят, становятся жесткими на ощупь, не тяните — обратитесь к врачу», — настойчиво рекомендует Жиннон в разговоре с Express Daily .

Третий симптом — становится трудно глотать. Да, в этом часто виноваты тонзиллит или респираторные инфекции, но это тот случай, когда лучше перестраховаться.