Рак опасен прежде всего тем, что его очень трудно выявить на начальных стадиях. Люди зачастую просто отмахиваются от невинных на первый взгляд симптомов. А потом становится уже слишком поздно.
«У пациентов с раком щитовидной железы обычно абсолютно нормальные анализы крови, функции щитовидной железы тоже в норме. Поэтому нужно знать внешние признаки появления опухоли», — уверен британский врач-эндокринолог Жан-Пьер Жиннон.
Первый признак — на шее рядом гортанью появляется небольшая шишка. Она твердая и плотная на ощупь, в размерах практически не меняется, или растет, но очень медленно. При глотании шишка движется вверх и вниз, но никакой боли при этом не причиняет.
Второй признак — припухшие лимфоузлы на шее. «Если припухлости проходят в течение двух недель, это означает, что ваше тело борется с инфекцией. Но если припухлости не проходят, становятся жесткими на ощупь, не тяните — обратитесь к врачу», — настойчиво рекомендует Жиннон в разговоре с
Третий симптом — становится трудно глотать. Да, в этом часто виноваты тонзиллит или респираторные инфекции, но это тот случай, когда лучше перестраховаться.
Четвертый признак — охриплость голоса. Этот же симптом может означать все, что угодно, от бактериальной или вирусной инфекции до рака легких. Именно поэтому от него нельзя отмахиваться.
И последний симптом — затрудненное или хриплое дыхание. «Это может указывать на закупорку дыхательных путей из-за рака щитовидной железы», — считает врач.
Поэтому даже если вам кажется, что все ерунда, и вы просто подхватили очередную ОРВИ — лучше немедленно обратиться к врачу.
Для справки
Рак щитовидной железы, по медицинским данным, встречается в среднем у 5 % больных, оперированных по поводу различных заболеваний этого органа. По отношению же к общему числу больных со злокачественными опухолями рак щитовидной железы составляет 0,3—1 %. Женщины болеют раком щитовидной железы в 5-7 раз чаще, чем мужчины.
Обычно было принято считать, что чаще всего рак щитовидной железы возникает в возрасте 40-60 лет. Но сейчас эндокринологи и онкологи наблюдают тревожную тенденцию: раковые заболевания щитовидной железы все чаще диагностируют у детей и подростков. Кроме того, более чем в 30 % случаев опухоль щитовидной железы выходит за пределы этого органа, встречаются и отдаленные метастазы.
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