Онколог предупреждает: Рак головы и шеи растет так быстро, что можно не дождаться окончания пандемии

В области головы и шеи злокачественные опухоли растут быстро: достаточно 3-4 месяцев, чтобы радикальное лечение стало невозможным. Когда и почему, даже во время пандемии, надо поторопиться к онкологу, объясняет Замира Раджабова, заведующая хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова.

– Замира Ахмедовна, ваши пациенты и в «мирное» время часто обращаются за помощью, когда ситуация – хуже некуда. Что происходит сейчас, когда все изменилось из-за пандемии?

– Да, у нас и раньше было много запущенных случаев заболевания, но многим мы все-таки успевали провести лечение. Из-за эпидемии ковида пациенты терпят так долго, что обращаются с уже неоперабельными опухолями, надежда только на паллиативное лечение. Чаще всего это рак кожи лица и ротоглотки – то, что быстро растет.

– Для человека, далекого от медицины, специализация в онкологии «рак головы и шеи» звучит странно. Что входит в зону ответственности такого специалиста? Проще говоря, что подразумевается под «головой-шеей»?

– Локализация «голова-шея» состоит из нескольких зон, в которых бывает множество онкологических заболеваний: рак малых и больших слюнных желез, щитовидной железы, опухоли глаза, ротовой полости, гортани, глотки, полости носа, шейного отдела пищевода, шейного отдела трахеи. По сути, всеми органами, которые располагаются в области головы и шеи, кроме головного мозга, занимаются врачи нашего профиля. Но это неофициальное разделение. Например, офтальмологи занимаются лечением онкологических заболеваний глаз, в том числе меланомы. Лечат сначала они, а потом – онкологи, если рак распространяется уже на другие органы. Как только возникает серьезная проблема, они обращаются к нам за консультацией. Щитовидную железу тоже лечат и хирурги, и эндокринологи неспециализированных клиник. При этом заболевании у пациентов обычно хороший прогноз на излечение, но есть разные формы рака щитовидной железы. Очень часто их направляют к нам после операции, когда уже получено гистологическое заключение и поставлен диагноз «рак». Особенно если это редкие формы рака щитовидной железы, которые требуют дополнительного тщательного лечения в онкологическом стационаре. Плохо, если пациента наблюдают не онкологи, а когда злокачественный процесс становится распространенным, его направляют к нам. Я считаю, что это неправильно – надо, чтобы таких пациентов лечили онкологи с самого начала, чтобы не приходилось переделывать ранее неправильно выполненный объем операции, чтобы вовремя назначить химиотерапию или лучевую терапию, поскольку в нашем центре есть практически все для комплексного лечения. Но так уж исторически сложилось.

– Почему, когда говорят о раке головы и шеи, чаще всего речь идет о гортани, губах, носе…?

– Как правило, слизистую оболочку полости рта, гортани и носа поражает плоскоклеточный рак (развивается из клеток плоского эпителия, выстилающего ротовую полость, полость носа и гортань). Он встречается чаще других, поэтому о нем и говорится чаще. В мире плоскоклеточный рак головы и шеи занимает 6-е место в ряду онкологических заболеваний. Из 7 миллиардного населения планеты, он обнаруживается у 800 тысяч человек. В структуре онкологической заболеваемости это около 3% всех злокачественных опухолей у мужчин и 1,5 % всех злокачественных опухолей у женщин. Кажется, немного. На самом деле – немало, особенно когда речь идет о тебе или о близком человеке.

В прошлом году в России было зарегистрировано более 24 тысяч новых случаев злокачественных опухолей головы и шеи (злокачественные новообразования губы, полости рта, глотки и гортани). По статистике, в 60% случаев рак головы и шеи выявляется на поздней стадии заболевания, 60% пациентов умирают в течение пяти лет. И 80% пациентов, у которых диагноз установлен на ранней стадии, выздоравливают.

– Почему он поздно обнаруживается?

– Напомню, поздняя выявляемость объясняется в первую очередь тем, что в зоне лор-органов (пазухи носа, решетчатая кость, полость носа) пациенты не замечают злокачественных изменений. Только когда возникают проблемы со зрением или с носовым дыханием, неподдающиеся симптоматическому лечению, они обращаются к нам. Или, например, человек долго живет с постоянными носовыми кровотечениями, которые списываются на всевозможные малозначительные причины. А на самом деле это серьезный звоночек. Он сигналит о том, что необходимо обратиться к врачу, который назначит МРТ мягких тканей шеи, осмотрит лор-органы, назначит КТ пазух. Только что у нас было два пациента 18 и 20 лет, очень тяжелые – с деструкцией костей лицевого скелета и ската черепа. Это запущенный рак носоглотки.

– То есть они не обращаются к врачу?

– Возможно, обращаются. Беда не только в том, что врачи не проводят полный осмотр, сами пациенты не торопятся к ним. Или настаивают «посмотреть только ухо», например, и доктор не всегда имеет возможность объяснить, что смотреть надо все: неприятные ощущения в том же ухе могут быть обусловлены опухолью в горле и наоборот. Стандартный осмотр у лор-врача, не только детского, но и взрослого, заключается в осмотре ушей, носа, ротовой полости и голосового аппарата (проверка подвижности голосовых связок). А от осмотра связок врачи часто вообще отказываются. При жалобах на осиплость голоса (один из признаков опухолевого процесса) направляют к фониатрам.

Так сложилось, что в ротовой полости у человека органов много, а заболевания этих органов лечат врачи различных специальностей.

– Как может быть запущенным рак носоглотки у 18-20-летних молодых людей?

– Может быть и у 14-летних. Я была поражена, когда как-то к нам в институт обратились родители с 14-летним сыном, у которого левый глаз буквально был выдавлен из орбиты опухолью носоглотки. Я подумала, что он либо сирота, либо из неблагополучной семьи. Но нет, у него есть родные, которые любят его и заботятся о нем. Болит глаз, они его «лечат», ходят к офтальмологу. А опухоль продвинулась уже к мозгу, у мальчика были разрушены кости черепа.

Есть теория, что рак носоглотки возникает на фоне вируса Эпштейн-Барра. Эти опухоли чаще всего могут быть ассоциированы с этим вирусом. Кроме того, считается, что рак носоглотки обусловлен чрезмерным употреблением красного мяса. Но обе эти теории под вопросом. Так, вирус Эпштейн-Барра есть у многих, но далеко не у каждого развивается рак. По поводу мяса: есть регионы, где едят только красное мясо, но рак носоглотки тоже развивается не у всех. При этом он встречается и в регионах, где едят в основном рыбу. Эти предположения говорят лишь о том, что истинные причины рака носоглотки, носовых пазух пока не установлены. А питание в любом случае должно быть разнообразным.

– Кто направляет к онкологу пациента, когда есть подозрение на рак языка, слюнных желез, слизистой губ или щек?

– Проблему может и должен увидеть и оценить стоматолог. Самый яркий пример, когда пациенты годами лечат у стоматологов гингивит, лейкоплакию, а это оказывается в последующем меланома слизистой или плоскоклеточный рак. Или усердно лечат пациентов с плоскоклеточным раком, не подозревая, что это не стоматологическая проблема, а онкологическая, останавливаются, когда уже разрушается кость и ставят диагноз «остеомиелит». Но бывает и так, что к онкологу пациента направляют в самом начале болезни, если он случайно попадает к доктору, который сразу заподозрит злокачественный процесс.

Многие стоматологи за всю профессиональную деятельность могут и не столкнуться с онкозаболеваниями ротовой полости. Но они должны помнить – как только обнаруживается в полости рта нарушение целостности тканей, нужно это тщательно отслеживать и сразу, как только появилось подозрение, направлять пациента к онкологу, который примет решение о биопсии с гистологическим и цитологическим исследованием.

– Когда говорят об инфекционной природе рака, неизбежно вспоминается о вирусе папилломы человека (ВПЧ), о важности прививки от него. Но целое поколение уже не сможет вакцинироваться, а этот вирус есть едва ли не у половины населения. Мы все умрем от рака, вызванного ВПЧ?

– ВПЧ 16-го типа в 87% случаев сопутствует раку ротоглотки (миндалины и корень языка). А вообще, около 26% всех раков головы и шеи ВПЧ-позитивные. Так что всем, у кого есть возможность, конечно, надо рекомендовать сделать прививку.

Но не думайте, будто у всех носителей этого вируса обязательно будет рак. ВПЧ становится пусковым механизмом для его развития, а причины другие. Зоны, в которых развивается ВПЧ-позитивный рак, поражаются и у курильщиков, и у тех, кто перенес в том месте травму, а ВПЧ запускает злокачественный процесс. Но раки ротоглотки и другие, связанные с ВПЧ, развиваются и без этого вируса. Доказано, кстати, что при своевременном обращении к врачу у пациентов с ВПЧ-положительным раком прогноз лучше, чем у тех, у кого вирус не выявлен, – у них более агрессивный рак. Течение болезни одинаковое, лечение одинаковое, а ответ на терапию разный, прогноз разный.

– Статистика говорит о том, что средний возраст, в котором выявляется рак головы и шеи – 62-65 лет. Почти половина раков – в возрасте 65+. У пожилых он тоже развивается стремительно?

– В организме раковые клетки образуются постоянно, но он с ними борется. Например, папиллома, казалось бы, доброкачественное новообразование, но если постоянно происходит травматизация этого новообразования или влияют какие-то другие вредные факторы, оно будет меняться, регулярно восстанавливаться после травматизации, но в какой-то момент в процессе обновления клеток происходит сбой. И риск возникновения такого нарушения выше у пожилого человека, это обусловлено процессом старения, замедления процессов обновления. Его организм с этими «неправильными» клетками уже не справляется.

Из-за того, что деление и обновление клеток происходит быстрее у молодых, злокачественные процессы у них могут протекать быстрее, но есть опухоли, которые и у пожилых растут быстро. Это зависит от биологии опухоли, от гистологической формы рака. Часто мы видим агрессивный рост плоскоклеточного рака языка. У пожилых опухоль растет примерно 3-4 месяца до размера в 1,5-2 см, это уже большое новообразование. Но пациенты приходят с ним через полгода. Сначала думают, что прикусил язык, потом чем-нибудь смазывают. Лечатся у стоматолога или лора, которые советуют прикладывать облепиховое масло и прочее. Когда вырастает до таких размеров, что человек сам понимает, что это рак, он еще три месяца морально готовится прийти к онкологу. Да, ему больно, он не может есть, не может говорить, уже метастазы на шее, но все равно чего-то ждет. Лечить таких пациентов всегда трудно. А сейчас, во время эпидемии, когда большинство боялось идти к онкологу еще и из-за опасений заразиться ковидом, таких стало больше.

Вообще, ранние раки языка у нас – большая редкость. Хотя недавно меня удивило обращение двух пациентов, они пришли почти одновременно с диагнозом «лейкоплакия» – это предраковое состояние. Вовремя начатое лечение позволит им избежать развития злокачественной формы опухоли.

– Можно назвать основные причины рака языка? У него есть отличия от других раков ротовой полости?

– Если мы говорим о причинах, характерных только для рака языка, то это невылеченные зубы, в первую очередь. Они могут изо дня в день наносить травмы языку (во время разговора, сна, приема пищи), а как я уже говорила, в месте травмы для заживления ткани образуются новые клетки. И в процессе их бесконечного образования после постоянной травмы со временем происходит сбой. Так что своевременное лечение зубов – действительно эффективная профилактика рака языка, ближайших мягких тканей ротовой полости. Вообще, регулярное посещение и, подчеркиваю, качественное лечение у стоматолога очень важно. Санация с профилактической целью, даже если кажется, что все зубы целы, нужна, потому что стоматолог увидит, если «что-то пошло не так». Именно он может, например, своевременно распознать опухоль альвеолярных отростков в челюсти, в десне, образующуюся после удаления корней зуба в ретромалярной зоне. Эта опухоль (в ретромалярной зоне) распространяется на сустав и плохо лечится, если она в запущенном состоянии.

Причиной развития, как рака корня языка, глотки, так и рака пищевода, ротовой полости (верхние пищеварительные пути) давно уже признано злоупотребление спиртным, поскольку каждый его прием сопровождается химическим ожогом эпителия.

– Еще один парадокс – позднее выявление рака губы. Разве его нельзя обнаружить на раннем этапе? Его не видно в зеркале, человек не чувствует неудобств?

– Его видно, он доставляет дискомфорт, боль пациенту. Многие лечат месяцами «герпес» – язву на губе, действительно напоминающую герпетическое проявление, в результате рак развивается до такой степени, что приходится удалять всю губу. Кроме того, этот рак метастазирует. Сейчас причиной развития рака губы чаще становится чрезмерная инсоляция – кожу мы уже научились защищать от палящего солнца, а про губы все забывают. Они пересыхают, трескаются. Раньше часто причиной развития рака губы было курение папирос и сигар, при котором губы регулярно обжигались. А это способно привести к развитию рака губы красной каймы верхней или нижней губы.

Поэтому, если специалист видит долго незаживающую рану, у нее есть запах, кровоточивость, изъязвление краев, либо не связанные с травматизацией, либо, наоборот, подвергающиеся постоянной длительной травматизации, нужно выполнять биопсию, а еще лучше - направить к онкологу.

– Почему курение называют одним из самых понятных факторов риска онкологической заболеваемости органов головы и шеи? Рак ротовой полости возникает даже, если человек давно бросил и считает, что курение ни при чем.

– Зависимые от курения, после того как прекратят курить, не могут сравниваться с некурящими, поскольку на восстановление нормальной флоры курильщика требуется 15-20 лет. Проблема в том, что в процессе курения образуются смолы, которые оказывают негативное влияние на слизистую ротовой полости и дыхательных путей. Курящие постоянно получают микротравмы – воздействие вредного дыма, в составе которого есть смолы. А это, приводит к развитию онкологических заболеваний. Чаще всего у курильщиков рак развивается в носу, ротовой полости или в носовых ходах, развитию папиллом и росту сначала доброкачественных опухолей, а потом и злокачественных, подвержены еще и люди с искривленной перегородкой. Поэтому курильщикам надо стараться хотя бы раз в год обследоваться у лор-врача.

Нельзя забывать о такой беде, как меланоз курильщика – пигментные пятна на слизистой ротовой полости. Как только обнаруживается меланоз, его следует тщательно наблюдать. Он может локализоваться в разных местах ротовой полости – на внутренней стороне щеки и на нижних отделах ротовой полости их видно стоматологу, и меры предпринимаются быстро. А на твердом небе их редко замечают. Это образование слизистой оболочки ротовой полости может быть фоновым заболеванием и может приводить к возникновению меланомы слизистой оболочки, которая плохо поддается лечению, и прогноз у нее плохой, к сожалению.

Справка

В 2018 году в мире выявлено 834 860 случаев заболеваний рака головы и шеи. 431 131 человек умерли. В России этот диагноз поставили 22 603 пациентам, умерли 14 034 человека с этим диагнозом. Чаще всего заболевают раком губы и ротовой полости: в мире – заболели 354 864 человека, умерли – 177 384, в России – 10 827 заболели, умерли – 10 040.

Затем по частоте заболеваемости следуют рак гортани, носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки.

В России в течение года с момента постановки диагноза от рака глотки умирают 41,5% пациентов, от рака полости рта – 34,2%, рака гортани – 23%.

Ирина Багликова

© Доктор Питер