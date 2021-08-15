- Самыми популярными на просторах интернета жиросжигающими продуктами считаются перец чили, зеленый чай и цитрусовые — к примеру, грейпфрут, — говорит Василий Воинов. — Давайте разберем отдельно каждый.

Перец чили

В 2017 году было опубликовано исследование «Chili pepper as a body weight-loss food» («Перец чили как продукт для похудения») в журнале International Journal of Food Sciences and Nutrition, где было описано исследование на людях с использованием широкого диапазона доз перца чили (от разового приема пищи до непрерывного приема в течение 12 недель).

- Ученые пришли к выводу, что капсаицин, содержащийся в перце чили, способствует снижению веса, — комментирует врач. — Даже описаны механизмы через рецептор TRPV1. Однако, в данном исследовании и похожих на него, было показано, что потребление чили с пищей может помочь в регулировании факторов, способствующих снижению веса, то есть — что капсаицин увеличивает термогенез (повышение температуры тела), что в теории может привести к снижению веса.

Эндокринолог обращает внимание, что в исследованиях не сообщалось об изменении веса участников, также не была изучена дозировка, необходимая для значительного снижения веса и безопасного потребления.

- Также в одном из исследований Mohsen Taghizadeh со своей командой показал, что пищевые добавки (не сам перец чили), содержащие капсаицин, экстракт зеленого чая и имбиря могут снижать вес. Но исследование проводилось всего лишь на 50 женщинах, и результаты не могут быть перенесены на популяцию в целом, — говорит Василий Воинов.