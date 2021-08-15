Все мы знаем, что наше здоровье напрямую зависит от того, что мы едим. Но способна ли еда работать за нас? Могут ли определенные продукты разгонять метаболизм? «Доктор Питер» попросил ответить на эти вопросы врача-эндокринолога.
Василий Воинов
практикующий врач-эндокринодог, диетолог
- Самыми популярными на просторах интернета жиросжигающими продуктами считаются перец чили, зеленый чай и цитрусовые — к примеру, грейпфрут, — говорит Василий Воинов. — Давайте разберем отдельно каждый.
Перец чили
В 2017 году было опубликовано исследование «Chili pepper as a body weight-loss food» («Перец чили как продукт для похудения») в журнале International Journal of Food Sciences and Nutrition, где было описано исследование на людях с использованием широкого диапазона доз перца чили (от разового приема пищи до непрерывного приема в течение 12 недель).
- Ученые пришли к выводу, что капсаицин, содержащийся в перце чили, способствует снижению веса, — комментирует врач. — Даже описаны механизмы через рецептор TRPV1. Однако, в данном исследовании и похожих на него, было показано, что потребление чили с пищей может помочь в регулировании факторов, способствующих снижению веса, то есть — что капсаицин увеличивает термогенез (повышение температуры тела), что в теории может привести к снижению веса.
Эндокринолог обращает внимание, что в исследованиях не сообщалось об изменении веса участников, также не была изучена дозировка, необходимая для значительного снижения веса и безопасного потребления.
- Также в одном из исследований Mohsen Taghizadeh со своей командой показал, что пищевые добавки (не сам перец чили), содержащие капсаицин, экстракт зеленого чая и имбиря могут снижать вес. Но исследование проводилось всего лишь на 50 женщинах, и результаты не могут быть перенесены на популяцию в целом, — говорит Василий Воинов.
Зеленый чай
- В исследовании «Effects of dietary supplementation with epigallocatechin-3-gallate on weight loss, energy homeostasis, cardiometabolic risk factors and liver function in obese women» было продемонстрировано, что экстракт зеленого чая в биологических добавках, где концентрация веществ превышала то количество, которое мы можем получить с натуральным чаем, никак не влияло на массу тела. Лишь ученому I-Ju Chen с соавторами удалось показать, что очень большие дозы катехинов зеленого чая могут влиять на вес, — говорит врач.
Цитрусовые
При снижении веса нельзя не вспомнить про грейпфрут.
- Хайди Дж. Сильвер со своими коллегами в исследовани «Effects of grapefruit, grapefruit juice and water preloads on energy balance, weight loss, body composition, and cardiometabolic risk in free-living obese adults», опубликованном в журнале Nutrition & Metabolism в 2011 году, показали, что ни грейпфрут, ни грейпфрутовый сок не влияют на скорость снижения веса, но могут отрицательно сказываться на уровне холестерина, — комментирует врач-эндокринолог.
В настоящее время нет научного и практического подтверждения того, что отдельно взятый продукт может помочь значимо снизить вес.
«Доктор Питер» рассказывал ранее, что ученые из шотландского Абердина выяснили, меняется ли обмен веществ у человека с возрастом. Оказалось, что в период с 20 до 60 лет у людей метаболизм примерно одинаков, и начинает снижаться лишь в 60+.
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