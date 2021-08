Зеленый чай

- В исследовании «Effects of dietary supplementation with epigallocatechin-3-gallate on weight loss, energy homeostasis, cardiometabolic risk factors and liver function in obese women» было продемонстрировано, что экстракт зеленого чая в биологических добавках, где концентрация веществ превышала то количество, которое мы можем получить с натуральным чаем, никак не влияло на массу тела. Лишь ученому I-Ju Chen с соавторами удалось показать, что очень большие дозы катехинов зеленого чая могут влиять на вес, — говорит врач.