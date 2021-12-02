- Парадокс состоит в том, что при постоянном употреблении алкоголя развивается тревожное расстройство и депрессия. Потому что спирт травит все наши системы, в том числе нервную, и она сильно снижает свои, так сказать, потребительские свойства. И вызывает сильное системное воспаление, которое запускает серьезные болезни типа цирроза, диабета, сердечно-сосудистые болезни и даже онкологию, — добавляет врач.

Так, по словам доктора, одно из токсических свойств алкоголя — способность «отрубать» префронтальную кору головного мозга, отвечающую за контроль действий. Именно поэтому под действием спиртного человек становится «бесстрашным и безбашенным».

- Так что ответ на вопрос «является ли алкоголь антидепрессантом» такой — в небольшой дозе раз в месяц да. А если каждую неделю по выходным или чаще — то нет. Наоборот, он загонит нас в тяжелую депрессию, — заключает Зухра Павлова.

Доктор посоветовала вообще отказаться от алкоголя, а если без него совсем не обойтись — ограничиться небольшим количеством вина. Этот напиток, по словам медика, необходимо запивать водой, а на следующий день приготовить плотный белковый завтрак.