Как рассказала Зухра Павлова в своем Telegram-канале, многие ее пациенты воспринимают алкоголь как своеобразный антидепрессант — способ расслабиться и сделать жизнь немного легче. По
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
- Парадокс состоит в том, что при постоянном употреблении алкоголя развивается тревожное расстройство и депрессия. Потому что спирт травит все наши системы, в том числе нервную, и она сильно снижает свои, так сказать, потребительские свойства. И вызывает сильное системное воспаление, которое запускает серьезные болезни типа цирроза, диабета, сердечно-сосудистые болезни и даже онкологию, — добавляет врач.
Так, по словам доктора, одно из токсических свойств алкоголя — способность «отрубать» префронтальную кору головного мозга, отвечающую за контроль действий. Именно поэтому под действием спиртного человек становится «бесстрашным и безбашенным».
- Так что ответ на вопрос «является ли алкоголь антидепрессантом» такой — в небольшой дозе раз в месяц да. А если каждую неделю по выходным или чаще — то нет. Наоборот, он загонит нас в тяжелую депрессию, — заключает Зухра Павлова.
Доктор посоветовала вообще отказаться от алкоголя, а если без него совсем не обойтись — ограничиться небольшим количеством вина. Этот напиток, по словам медика, необходимо запивать водой, а на следующий день приготовить плотный белковый завтрак.
Кстати
Недавно группа ученых из Франции и Канады провела исследование, сравнив данные по употреблению спиртных напитков за 2010 год и случаям возникновения онкологии в 2020 году. Они выяснили, что даже в малых дозах алкоголь становится причиной 741 тысяч случаев рака в год. По словам ученых, спиртное связано с развитием рака ротовой полости, глотки, гортани и пищевода, раком толстой и прямой кишки, печени и груди. По наиболее высокому риску развития онкологии из-за употребления алкоголя они выделили 4 страны: Монголию, Китай, Молдову и Румынию, по наиболее низкому — Кувейт, Ливию и Саудовскую Аравию. Самыми распространенными оказались онкологические заболевания пищевода (31,6%), глотки (22%), губы и полости рта (20,2%).
Медики также говорят, что особенно разрушительно алкоголь действует на тех, кому за 50. В этом возрасте увлечение спиртным может провоцировать слабоумие, ожирение, сахарный диабет, гипертонию, частые запоры и болезни печени.
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