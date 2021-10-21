Известная предпринимательница Оксана Лаврентьева и ее муж, писатель Александр Цыпкин, всегда были главными героями светских тусовок. В их соцсетях постоянно появлялись фото с бокалом вина или более крепкими напитками. Но некоторое время назад Оксана Лаврентьева рассказала у себя в блоге, что не пьет алкоголь уже год. Решилась она на это не из-за проблем со спиртным, а по «идеологическим соображениям».

- Мы не умеем или полностью разучились общаться без алкоголя, — заявила Оксана Лаврентьева. — За год без алкоголя я поняла, что многие компании, события, мероприятия, люди для меня абсолютно невыносимы на трезвую голову. Все, что я могла раньше как-то терпеть хотя бы час, теперь просто бескомпромиссно НЕТ. Сразу или через пять минут. Попробуйте ничего не пить хотя бы месяца три и вы сами увидите… От вас отвалятся половина знакомых, вы не сможете находиться на подавляющем большинстве публичных мероприятий и окажется, что вам абсолютно не о чем разговаривать со многими людьми.

Все старые фото — до безалкогольного периода — Оксана из «Инстаграма» удалила. Зато они остались на страничке ее мужа, писателя Александра Цыпкина. Так что вполне можно оценить, как время, проведенное без спиртного, отразилось на внешности бизнес-леди.