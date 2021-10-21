Известная предпринимательница Оксана Лаврентьева и ее муж, писатель Александр Цыпкин, всегда были главными героями светских тусовок. В их соцсетях постоянно появлялись фото с бокалом вина или более крепкими напитками. Но некоторое время назад Оксана Лаврентьева рассказала у себя в блоге, что не пьет алкоголь уже год. Решилась она на это не из-за проблем со спиртным, а по «идеологическим соображениям».
- Мы не умеем или полностью разучились общаться без алкоголя, — заявила Оксана Лаврентьева. — За год без алкоголя я поняла, что многие компании, события, мероприятия, люди для меня абсолютно невыносимы на трезвую голову. Все, что я могла раньше как-то терпеть хотя бы час, теперь просто бескомпромиссно НЕТ. Сразу или через пять минут. Попробуйте ничего не пить хотя бы месяца три и вы сами увидите… От вас отвалятся половина знакомых, вы не сможете находиться на подавляющем большинстве публичных мероприятий и окажется, что вам абсолютно не о чем разговаривать со многими людьми.
Все старые фото — до безалкогольного периода — Оксана из «Инстаграма» удалила. Зато они остались на страничке ее мужа, писателя Александра Цыпкина. Так что вполне можно оценить, как время, проведенное без спиртного, отразилось на внешности бизнес-леди.
Однако общение — это только один из плюсов (или минусов) отказа от алкоголя. Но что будет с организмом, который привык получать определенную, пусть даже малую, дозу этанола на протяжение долгого времени?
«Доктор Питер» расспросил врачей.
Борис Никулин
медицина
Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский советник генерального директора сети клинико-диагностических лабораторий СИТИЛАБ.
- При резком отказе от спиртного синдром алкогольной зависимости может смениться синдромом отмены, — предупреждает врач Борис Никулин. — Могут быть тошнота и рвота, расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта, сбой сердечного ритма, появление одышки, слабость, быстрая утомляемость и психоневрологические расстройства.
По словам врача, первым на изменение образа жизни реагирует мозг, привыкший получать допинг психоактивными веществами со спиртными напитками. Затем взбунтоваться может кровеносная и пищеварительная система.
- Это связано с долгим периодом очищения и выведения токсинов из организма, — поясняет Борис Никулин. — На вторые сутки организм начнет требовать сахар. Все дело в том, что этанол выдавал огромное количество энергии и теперь происходит ее нехватка. Поджелудочная железа усиленно вырабатывает инсулин. Стабилизация ее работы происходит через 1-2 суток. Минимизировать неприятные последствия детоксикации поможет обильное питье, сон, прием витаминов группы В (они способствуют восстановлению и укреплению нервной системы).
Полное очищение организма происходит на пятую неделю.
Кирилл Ювченко
медицина
врач-хирург, специалист по организации здравоохранения.
- Восстановление организма после периода регулярного употребления алкоголя может длиться от месяца до года, в зависимости от того, какие изменения успели произойти, — говорит врач Кирилл Ювченко. — Первые улучшения можно заметить уже за три дня воздержания. Происходит восстановление водно-электролитного баланса, проходит отечность лица, кожа становится более упругой и сияющей. В течение двух недель в норму приходит давление и сон, а вместе с ними когнитивные способности — становится легче сосредоточиться. Если употребление алкоголя спровоцировало депрессию, то она отступит спустя месяц после отказа от него: человек станет менее раздражительным и будет чувствовать себя более энергичным. К этому моменту также восстановится тонус мышц и нормализуется вес.
Что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от алкоголя — мнение врача Бориса Никулина
Улучшение работы головного мозга. Любая доза этанола — это яд, который ведет к сокращению серого вещества. За месяц трезвости повысятся показатели зрительной и вербальной памяти, внимательность.
Мир приобретет запах и вкус. Систематичное употребление алкоголя притупляет обонятельные и вкусовые рецепторы. Без спиртных напитков обоняние и вкус вновь обострятся.
Внешние изменения не заставят себя ждать. Алкоголь задерживает воду, что приводит к отечности. После месяца трезвости кожа приобретет здоровый вид, пропадет серый оттенок и даже станут менее заметны морщинки.
Отказ от алкоголя нормализирует выработку слюны, пройдет сухость во рту и улучшится состояние зубной эмали и десен.
Нервная система станет крепче, поскольку алкоголь искусственно стимулирует возбужденность организма, что после приводит к его истощению, снижая выработку серотонина. Уберете «триггерный маятник» в виде алкоголя — жизнь станет гармоничнее.
Обмен веществ, пищеварительные процессы будут происходить быстрее, что в большей степени будет стимулировать процесс жиросжигания и нормализации веса.
Снизится нагрузка на печень, поскольку она перестанет усиленно выводить продукты распада. Это минимизирует риск развития цирроза и онкологических процессов. При полном отказе от алкоголя можно полностью вернуть нормальное состояние печени, поскольку этот орган обладает высокой степенью регенерации.
Улучшится кровообращение и нормализуется сердечный ритм, поскольку снизится нагрузка на сердечную мышцу. Полный отказ от спиртных напитков снижает риск развития сердечной аритмии и кардиомиопатии.
- Всем, кто отказался от алкоголя и хочет отслеживать темп восстановления организма, я бы посоветовал сдать биохимический анализ крови, он поможет определить в каком состоянии находится печень, — рекомендует врач Кирилл Ювченко. — В полученных результатах смотрите на показатели АСТ, АЛТ, ГГТ — по ним можно определить повреждены ли клетки этого органа, и насколько сильно. Также будет полезно сдать клинический анализ крови. Люди, регулярно употреблявшие алкоголь подвержены риску возникновения анемии, и это исследование позволит вовремя заметить снижение уровня гемоглобина и скорректировать диету.
Комментарии0