что будет, если отказаться от алкоголя и бросить пить
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Известная предпринимательница Оксана Лаврентьева и ее муж, писатель Александр Цыпкин, всегда были главными героями светских тусовок. В их соцсетях постоянно появлялись фото с бокалом вина или более крепкими напитками. Но некоторое время назад Оксана Лаврентьева рассказала у себя в блоге, что не пьет алкоголь уже год. Решилась она на это не из-за проблем со спиртным, а по «идеологическим соображениям».

- Мы не умеем или полностью разучились общаться без алкоголя, — заявила Оксана Лаврентьева. — За год без алкоголя я поняла, что многие компании, события, мероприятия, люди для меня абсолютно невыносимы на трезвую голову. Все, что я могла раньше как-то терпеть хотя бы час, теперь просто бескомпромиссно НЕТ. Сразу или через пять минут. Попробуйте ничего не пить хотя бы месяца три и вы сами увидите… От вас отвалятся половина знакомых, вы не сможете находиться на подавляющем большинстве публичных мероприятий и окажется, что вам абсолютно не о чем разговаривать со многими людьми.

Все старые фото — до безалкогольного периода — Оксана из «Инстаграма» удалила. Зато они остались на страничке ее мужа, писателя Александра Цыпкина. Так что вполне можно оценить, как время, проведенное без спиртного, отразилось на внешности бизнес-леди.

Фото №2 - Что произойдет с организмом, если отказаться от алкоголя на месяц
Фото №1 - Что произойдет с организмом, если отказаться от алкоголя на месяц
Фото
@alexander_tsypkin, @olololnew

Однако общение — это только один из плюсов (или минусов) отказа от алкоголя. Но что будет с организмом, который привык получать определенную, пусть даже малую, дозу этанола на протяжение долгого времени?

«Доктор Питер» расспросил врачей.

Борис Никулин

Борис Никулин

медицина

Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский советник генерального директора сети клинико-диагностических лабораторий СИТИЛАБ.

- При резком отказе от спиртного синдром алкогольной зависимости может смениться синдромом отмены, — предупреждает врач Борис Никулин. — Могут быть тошнота и рвота, расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта, сбой сердечного ритма, появление одышки, слабость, быстрая утомляемость и психоневрологические расстройства.

По словам врача, первым на изменение образа жизни реагирует мозг, привыкший получать допинг психоактивными веществами со спиртными напитками. Затем взбунтоваться может кровеносная и пищеварительная система.

- Это связано с долгим периодом очищения и выведения токсинов из организма, — поясняет Борис Никулин. — На вторые сутки организм начнет требовать сахар. Все дело в том, что этанол выдавал огромное количество энергии и теперь происходит ее нехватка. Поджелудочная железа усиленно вырабатывает инсулин. Стабилизация ее работы происходит через 1-2 суток. Минимизировать неприятные последствия детоксикации поможет обильное питье, сон, прием витаминов группы В (они способствуют восстановлению и укреплению нервной системы).
Полное очищение организма происходит на пятую неделю.

Кирилл Ювченко

Кирилл Ювченко

медицина

врач-хирург, специалист по организации здравоохранения.

- Восстановление организма после периода регулярного употребления алкоголя может длиться от месяца до года, в зависимости от того, какие изменения успели произойти, — говорит врач Кирилл Ювченко. — Первые улучшения можно заметить уже за три дня воздержания. Происходит восстановление водно-электролитного баланса, проходит отечность лица, кожа становится более упругой и сияющей. В течение двух недель в норму приходит давление и сон, а вместе с ними когнитивные способности — становится легче сосредоточиться. Если употребление алкоголя спровоцировало депрессию, то она отступит спустя месяц после отказа от него: человек станет менее раздражительным и будет чувствовать себя более энергичным. К этому моменту также восстановится тонус мышц и нормализуется вес.

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Что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от алкоголя — мнение врача Бориса Никулина

  • Улучшение работы головного мозга. Любая доза этанола — это яд, который ведет к сокращению серого вещества. За месяц трезвости повысятся показатели зрительной и вербальной памяти, внимательность.

  • Мир приобретет запах и вкус. Систематичное употребление алкоголя притупляет обонятельные и вкусовые рецепторы. Без спиртных напитков обоняние и вкус вновь обострятся.

  • Внешние изменения не заставят себя ждать. Алкоголь задерживает воду, что приводит к отечности. После месяца трезвости кожа приобретет здоровый вид, пропадет серый оттенок и даже станут менее заметны морщинки.

  • Отказ от алкоголя нормализирует выработку слюны, пройдет сухость во рту и улучшится состояние зубной эмали и десен.

  • Нервная система станет крепче, поскольку алкоголь искусственно стимулирует возбужденность организма, что после приводит к его истощению, снижая выработку серотонина. Уберете «триггерный маятник» в виде алкоголя — жизнь станет гармоничнее.

  • Обмен веществ, пищеварительные процессы будут происходить быстрее, что в большей степени будет стимулировать процесс жиросжигания и нормализации веса.

  • Снизится нагрузка на печень, поскольку она перестанет усиленно выводить продукты распада. Это минимизирует риск развития цирроза и онкологических процессов. При полном отказе от алкоголя можно полностью вернуть нормальное состояние печени, поскольку этот орган обладает высокой степенью регенерации.

  • Улучшится кровообращение и нормализуется сердечный ритм, поскольку снизится нагрузка на сердечную мышцу. Полный отказ от спиртных напитков снижает риск развития сердечной аритмии и кардиомиопатии.

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- Всем, кто отказался от алкоголя и хочет отслеживать темп восстановления организма, я бы посоветовал сдать биохимический анализ крови, он поможет определить в каком состоянии находится печень, — рекомендует врач Кирилл Ювченко. — В полученных результатах смотрите на показатели АСТ, АЛТ, ГГТ — по ним можно определить повреждены ли клетки этого органа, и насколько сильно. Также будет полезно сдать клинический анализ крови. Люди, регулярно употреблявшие алкоголь подвержены риску возникновения анемии, и это исследование позволит вовремя заметить снижение уровня гемоглобина и скорректировать диету. 

А как отказ от алкоголя меняет внешность — смотрите живые примеры в нашей фотогалерее

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Анна Майская