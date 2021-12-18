В разных странах алкогольные традиции могут сильно отличаться. В России популярной закуской к крепким алкогольным напиткам считаются соленые огурцы или сало. А во Вьетнаме, к примеру, гостей принято угощать сырой рыбой, причем даже с чешуей и внутренностями. Как
В Японии традиционную закуску готовят из сои с добавлением только соли — сначала соевые бобы прямо в стручках выдерживают в соли, после чего их отваривают до готовности и дают остыть, а затем раскладывают по пакетам и убирают в холодильник. Также любят японцы закусывать алкоголь солеными шашлычками, приготовленными из самых разных продуктов — с добавлением либо соли, либо соевого соуса.
В Китае же особых предпочтений нет. Там огромный выбор всевозможных закусок — от жареного арахиса и креветок до консервированных яиц в имбирном соусе и тушеных свиных ножек в соевом соусе.
Опасное сочетание — с лекарствами
«Доктор Питер» спросил у врачей, с какими продуктами лучше не сочетать алкоголь и какую закуску можно считать правильной? По словам Алексея Лодягина, руководителя Центра лечения острых отравлений НИИ скорой помощи, антидотом алкоголя токсикологи считают качественную, плотную закуску.
Алексей Лодягин
Токсикология
руководитель токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный токсиколог Петербурга
- Такая закуска должна состоять из мясных блюд, продуктов, богатых клетчаткой. Не полный желудок алкоголь будет всасываться в кровь постепенно, что снизит вероятность тяжелого отравления и сильного алкогольного опьянения. Однако надо помнить, что обилие еды вместе со спиртным создают большую нагрузку на поджелудочную железу, печень, поэтому надо стараться не переедать.
4 совета от токсиколога:
Не сочетайте алкоголь с лекарствами. По крайней мере, заранее посоветуйтесь об этом с лечащим врачом или внимательно изучите инструкцию к препарату. Лекарства, как и этанол метаболизируются в организме различными ферментными системами, большинство из которых сосредоточено в печени — основном органе, отвечающем за детоксикацию. Поэтому в некоторых ситуациях между этанолом и лекарствами может начаться конкурентная борьба за метаболизм, иногда с образованием даже более токсичных веществ. В целом следует отказаться от горячительного при приеме большинства препаратов, но особенно чревато для здоровья сочетание алкоголя с антибиотиками, антидепрессантами, седативными и антигистаминными препаратами. Они могут усиливать действия друг друга и вызывать тяжелые последствия — вплоть до комы.
Еще одно плохое сочетание — алкоголь плюс некоторые виды неблагородных грибов (например, сморчки, строчки). Эти грибы обладают тетурамоподобным действием. Раньше это вещество использовалось в лечении алкоголизма — оно блокирует ферменты альдегиддегидрогеназы, которые участвуют в выведении алкоголя из организма. Для человека это сочетание чревато появлением тетурамовых реакций: артериальное давление снижается, появляется слабость, кожа краснеет.
В хорошей закуске должно быть меньше жареного, острого, соленого. Острые и соленые блюда стимулируют выработку пищеварительных соков и желчи, которые раздражают слизистую оболочку органов ЖКТ. Алкоголь сам по себе тоже обладает раздражающим действием.
Не сочетайте алкоголь со сладкими и газированными напитками. Они будут способствовать более быстрому всасыванию этанола и, как следствие, наступлению быстрого опьянения.
Идеальная закуска — нежирный белок плюс овощи
Психиатр-нарколог Илья Кислер тоже считает, что запивать алкоголь сладкими напитками — плохая привычка. А иногда, по словам специалиста, закуска и вовсе не нужна — главное, не превышать допустимую норму.
Илья Кислер
Психиатрия, наркология
Психиатр-нарколог, психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП), руководитель медицинского центра «Елизавета» и онлайн-клиники доктора Кислераwww.instagram.com/doctorkisler/
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Например, в Европе часто можно встретить бары, где вообще нет закусок, кроме, пожалуй, соленых орешков. Если человек пьет коктейль, он должен чувствовать все оттенки вкуса напитка, а закуска может помешать этому процессу. Как правило, туда люди идут именно вкушать, чувствовать напиток, смотреть как его готовят (а приготовление некоторых алкогольных коктейлей это целое шоу). И тот факт, что там нет закусок, — благотворно влияет на организм, как бы странно это не звучало. В России же почти нет культуры употребления алкогольных напитков, и это очень печальный факт, — рассуждает специалист.
3 совета от психиатра-нарколога:
Людям с проблемами с ЖКТ (гастриты, дуодениты, панкератиты, холециститы) строго не рекомендуется закусывать крепкий алкоголь экстрактивной едой — жареной, острой, со специями. Нарушение этого правила грозит обострением имеющихся проблем. Идеальный вариант — нежирный белок (например, говядина, рыба, морепродукты, лучше в запеченном или вареном виде), а также обработанные овощи.
Не запивать крепкий алкоголь сладкими напитками. Алкоголь конкурирует с глюкозой за пути расщепления. Кроме того, такое сочетание дает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу — одно дело бедной поджелудочной переварить алкоголь, а другое — «в нагрузку» еще и сахар (углеводы).
Принятое в России сочетание пива с соленой рыбой — одно из самых убийственных. Помимо того, что пиво и так создает приличную жидкостную нагрузку на организм, так еще и соль задерживает жидкость, что чрезвычайно вредно. К пиву в качестве закуски лучше подходят морепродукты (но не соленые), запеченная рыба.
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