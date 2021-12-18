В разных странах алкогольные традиции могут сильно отличаться. В России популярной закуской к крепким алкогольным напиткам считаются соленые огурцы или сало. А во Вьетнаме, к примеру, гостей принято угощать сырой рыбой, причем даже с чешуей и внутренностями. Как пишет ИноСМИ, вьетнамцы отламывают кусочки рыбы и едят их вместе с основным блюдом, запивая все это алкогольными напитками.

В Японии традиционную закуску готовят из сои с добавлением только соли — сначала соевые бобы прямо в стручках выдерживают в соли, после чего их отваривают до готовности и дают остыть, а затем раскладывают по пакетам и убирают в холодильник. Также любят японцы закусывать алкоголь солеными шашлычками, приготовленными из самых разных продуктов — с добавлением либо соли, либо соевого соуса.

В Китае же особых предпочтений нет. Там огромный выбор всевозможных закусок — от жареного арахиса и креветок до консервированных яиц в имбирном соусе и тушеных свиных ножек в соевом соусе.

Опасное сочетание — с лекарствами

«Доктор Питер» спросил у врачей, с какими продуктами лучше не сочетать алкоголь и какую закуску можно считать правильной? По словам Алексея Лодягина, руководителя Центра лечения острых отравлений НИИ скорой помощи, антидотом алкоголя токсикологи считают качественную, плотную закуску.