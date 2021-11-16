В Петербурге, где еще нет даже намека на снег, уже вовсю устанавливают новогодние елки, украшенные разноцветными шарами и гирляндами. Первые елочки петербуржцы заметили в Приморском районе еще в начале ноября, а сейчас сверкающие огнями новогодние красавицы можно увидеть и на юге, и на севере — у крупных сетевых магазинов. В торговых залах супермаркетов вовсю торгуют новогодними игрушками и мишурой, и у многих уже потянулись руки к сложенным в дальние ящики коробкам, где хранятся убранные после Нового года-2021 праздничные украшения.
Оказывается, желание нарядить елку за несколько недель до праздника вполне объяснимо.
Ученые Университета Юты из американского Солт-Лейк-Сити
- Результаты исследования подтверждают идею о том, что новогодние украшения на окнах, фасадах домов и на дверях люди вывешивают, чтобы показать свою открытость, — пишут ученые.
Психологи говорят, что новогодние украшения вызывают ностальгию и возвращают людей в более простые и счастливые времена. Кроме того, украшение дома к празднику помогает повысить уровень гормона дофамина. Обычно он вырабатывается в процессе работы, поиска решения и даже во время уборки. Дофамин также ответственен за предвкушение и ожидание удовольствия.
- Это действительно создает тот неврологический сдвиг, который может принести счастье, —
Психологи отмечают, что украшая дом к Новому году, мы ощущаем ностальгию — это некое время волшебства и чистой радости.
- Если у вас есть счастливые детские воспоминания о новогодних праздниках, то вы, скорее всего, захотите воссоздать это чувство, — говорит эксперт. — Для этого достаточно уже в ноябре повесить елочные гирлянды.
Если же вы по какой-то причине не любите Новый год и морщитесь, если видите в ноябре в магазине елочные игрушки, стоит создать новые воспоминания о празднике.
- Создайте сами свою новую традицию, — сказала Дебора Серани. — Это может быть что угодно — просмотр новогодних фильмов всей семьей или с друзьями, волонтерство, да даже особый подход к выбору украшений и елки. Это создает новую ассоциацию. В следующий раз, когда наступят праздники, вы подсознательно свяжете это время года со своими новыми, более счастливыми воспоминаниями.
Виктория Богдасарова
медицина
Клинический практикующий психолог, психотерапевт
- Есть люди, которые любят делать все заранее, чтобы избежать нервозности, а кто-то предпочитает украшать елку и дом в последний момент, чтобы держать себя в тонусе, — считает психотерапевт Виктория Богдасарова. — А вот насколько заранее стоит украшать дом — я думаю, не так важно. Конечно, при определенных проявлениях личности человека, поддержание себя в состоянии праздника может сбить настрой и обесценить сам праздник. И в депрессию можно уйти, но это уже утрированные предположения.
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