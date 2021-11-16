Ученые Университета Юты из американского Солт-Лейк-Сити выяснили , что люди, которые рано достают новогодние украшения и стараются хоть каким-то образом нарядить свои жилища — внутри и снаружи — как правило, более счастливы и относятся к людям с искренней симпатией и дружелюбием.

- Результаты исследования подтверждают идею о том, что новогодние украшения на окнах, фасадах домов и на дверях люди вывешивают, чтобы показать свою открытость, — пишут ученые.

Психологи говорят, что новогодние украшения вызывают ностальгию и возвращают людей в более простые и счастливые времена. Кроме того, украшение дома к празднику помогает повысить уровень гормона дофамина. Обычно он вырабатывается в процессе работы, поиска решения и даже во время уборки. Дофамин также ответственен за предвкушение и ожидание удовольствия.