Ну и отлично, скажете вы. Но все же в этой истории существует ложка дегтя.

Средиземноморский тип питания — это диета с продуктами высокого качества. А если человек не может позволить себе такие продукты? В Италии озаботились этим вопросом и провели масштабное исследование Molisani, включавшее 18991 участников.

Каковы же были результаты? Приверженность средиземноморской диете снизило риск сердечно-сосудистых заболеваний на 57 процентов в группе участников с высшим образованием и на 61 процент в группе с максимальным семейным годовым доходом. Что касается менее образованных людей или группы участников с малыми доходами, то никакой связи со средиземноморской диетой и уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний у них получено не было.

Нужно отметить, что это первое исследование, показавшее, что взаимосвязь между средиземноморским типом питания и сердечно-сосудистыми заболеваниями зависит от социально-экономических факторов.