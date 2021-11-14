Много овощей и фруктов, оливкового масла, злаковые, рис, орехи, зелень, молоко, рыба и белое мясо — средиземноморский тип питания требует большого разнообразие. Правда, и польза от него тоже велика. По данным многочисленных исследований, она способна предотвращать множество заболеваний: от сердечно-сосудистых до болезни Альцгеймера и онкологии.
Секрет в том, что ваш организм получает практически все необходимые ему витамины и микроэлементы из еды. Но только в том случае, если все продукты качественные и свежие. Что произойдет, если вы приобретете еду низкого качества, объяснила гастроэнтеролог Мария Лопатина.
При строгом соблюдении средиземноморской диеты:
снижается риск общей смертности от рака: молочной железы, прямой кишки, желудка, предстательной железы, головы и шеи;
при добавлении в рацион оливкового масла первого холодного отжима или орехов, значительно снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у людей с высоким риском их развития;
на 52 процента снижается риск заболеть сахарным диабетом 2 типа, в крови нормализуется уровень глюкозы;
улучшается течение неалкогольной жировой болезни печени, даже без снижения массы тела.
Ну и отлично, скажете вы. Но все же в этой истории существует ложка дегтя.
Средиземноморский тип питания — это диета с продуктами высокого качества. А если человек не может позволить себе такие продукты? В Италии озаботились этим вопросом и провели масштабное исследование Molisani, включавшее 18991 участников.
Каковы же были результаты? Приверженность средиземноморской диете снизило риск сердечно-сосудистых заболеваний на 57 процентов в группе участников с высшим образованием и на 61 процент в группе с максимальным семейным годовым доходом. Что касается менее образованных людей или группы участников с малыми доходами, то никакой связи со средиземноморской диетой и уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний у них получено не было.
Нужно отметить, что это первое исследование, показавшее, что взаимосвязь между средиземноморским типом питания и сердечно-сосудистыми заболеваниями зависит от социально-экономических факторов.
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