Миф 2: «Молочные продукты — зло, глютен — зло»

На протяжении веков еда была нашим другом, еду нужно было добывать тяжелым трудом, а голод был одним из главных врагов человечества. Но наступило время продуктового изобилия, прилавки супермаркетов завалены продуктами питания на любой вкус, однако это привело к тому, что еда из нашего друга стала врагом. Естественно, киноа, авокадо и ягоды годжи не могут быть нашими врагами, уж шибко они «утонченные», поэтому выбор пал на базовые продукты: изделия из молока и пшеницы, ржи, ячменя.

Есть конкретные ситуации, когда количество молочных продуктов или продуктов, содержащих глютен, должно быть ограничено, или они вовсе должны быть исключены из рациона. При непереносимости лактозы или нецелиакийной чувствительности к глютену продукты могут быть в рационе, просто необходимо индивидуально подобрать то количество, которое хорошо переносится. При целиакии, аллергии на белки злаковых (в том числе и глютен), аллергии на белки коровьего молока продукты исключаются из рациона.