Жирную пищу надо запить чем-то горячим, но не сразу, иначе мы разбавим желудочный сок, и еда плохо переварится, особенно если есть на ночь глядя. Мифы о правильном пищевом поведении и проблемах с кишечником множатся с развитием Интернета. Кто-то где-то сказал, кто-то что-то услышал и не понял. А как обстоят дела на самом деле?
Одна из известных гастроэнтерологов Петербурга Даниэла Пургина знает о желудке и кишечнике практически все: углубленно изучает синдром раздраженного кишечника, пищевую непереносимость и причины вздутия живота. Врач развенчала 39 самых распространенных гастроэнтерологических мифов.
Даниэла Пургина
Гастроэнтерология
детский и взрослый врач-гастроэнтеролог Lahta Clinic, аспирант лаборатории эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера».
Миф 1: «Гастрит болит»
Все мы с детства знаем, что если болит желудок, то это гастрит, нас даже в вузе так учили. По современным представлениям диагноз «гастрит» отражает изменения в составе клеток слизистой оболочки желудка. Нервных окончаний, которые позволяли бы нам «чувствовать» эти изменения, в том слое клеток просто нет. Поэтому само воспаление мы не чувствуем.
А все ощущения со стороны желудка называются «диспепсия», и связаны они с нарушением нервной регуляции моторики желудка или повышения чувствительности нервных окончаний.
Миф 2: «Молочные продукты — зло, глютен — зло»
На протяжении веков еда была нашим другом, еду нужно было добывать тяжелым трудом, а голод был одним из главных врагов человечества. Но наступило время продуктового изобилия, прилавки супермаркетов завалены продуктами питания на любой вкус, однако это привело к тому, что еда из нашего друга стала врагом. Естественно, киноа, авокадо и ягоды годжи не могут быть нашими врагами, уж шибко они «утонченные», поэтому выбор пал на базовые продукты: изделия из молока и пшеницы, ржи, ячменя.
Есть конкретные ситуации, когда количество молочных продуктов или продуктов, содержащих глютен, должно быть ограничено, или они вовсе должны быть исключены из рациона. При непереносимости лактозы или нецелиакийной чувствительности к глютену продукты могут быть в рационе, просто необходимо индивидуально подобрать то количество, которое хорошо переносится. При целиакии, аллергии на белки злаковых (в том числе и глютен), аллергии на белки коровьего молока продукты исключаются из рациона.
Все, кто не страдает вышеуказанными заболеваниями, может смело употреблять в пищу молочные и глютенсодержащие продукты и не впадать в крайности. Нет никаких научных доказательств, что здоровому человеку эти продукты могут как-то навредить.
Миф 3: «Раствором соды можно лечить изжогу»
Можно, но не нужно. Добавьте в уксус соду и посмотрите, что будет. Вы действительно хотите устраивать такое веселье в своем желудке? Штука в том, что когда мы выпьем соды, привычно кислая среда желудка вдруг становится гораздо менее кислой, в ответ начинает вырабатываться еще больше соляной кислоты. Плюс к этому угольная кислота достаточно нестабильна, выработавшийся СО2 раздражает слизистую оболочку желудка и усиливает вздутие.
Поэтому, пытаясь нейтрализовать соляную кислоту содой, мы стимулируем еще большую выработку кислоты.
Миф 4: «Обязательно надо есть суп и кашу для здоровья»
Основная функция еды — это быть источником питательных веществ. Но еще еда — это источник удовольствия. Если вам не нравится суп — не ешьте его. Есть много других способов приготовить мясо и овощи.
Супы не обладают «магическим» действием на органы ЖКТ. При некоторых заболеваниях в период обострения необходима более мягкая консистенция пищи, тут супы более предпочтительны. С кашами ситуация аналогичная. Не нравится? Всегда можно найти выход и составить сбалансированный рацион.
Миф 5: «Если возник цирроз печени, то виноват всегда алкоголь»
Это не так. Цирроз представляет собой исход длительно существующего патологического процесса в печени, когда нормальная ткань замещается фиброзной тканью, она не способна выполнять роль нормальных клеток печени.
Какие фактор могут приводить к возникновению цирроза помимо злоупотребления алкоголем:
Хронические вирусные гепатиты, аутоиммунные заболевания печени и желчевыводящих протоков, гемахроматоз;
Дефицит альфа-1-антитрипсина;
Болезнь Вильсона;
Метаболически-ассоциированная жировая болезнь печени.
Миф 6: «Гастрит возникает от неправильного питания»
Некоторые продукты питания и алкоголь могут обладать раздражающим действием на слизистую оболочку желудка, называется это гастропатией, визуально она выглядит как красные пятна на слизистой оболочке. Само воспаление — гастрит, — продукты питания не вызывают. Основная причина гастрита — это бактерия Хеликобактер пилори.
Миф 7: «При загибе желчного пузыря нужны желчегонные»
При наличии горбинки на носу — спрей от насморка, потому что наличие горбинки на носу приводит к хроническому риниту. Естественно, это не так, но логика та же.
Загиб желчного пузыря — это вариант формы органа, который никак не связан с нарушением его сократительной деятельности и застоем желчи. А самая лучшая профилактика застоя желчи — это правильное питание.
Миф 8: «Пища ночью не переваривается и гниет»
Если вы сладенько посапываете в кроватке ночью, это вовсе не значит, что внутренние органы занимаются тем же. Работу никто не отменял. Пока вы спите, органы функционируют: легкие снабжают нас кислородом, сердце стучит, а кишочка урчит.
Основную роль в переваривании пищи играют ферменты, а им все равно: светит солнце или нет. Если надо расщепить белок на аминокислоты, сложные углеводы на простые, значит надо, в кишке вообще всегда темно.
Миф 9: «На стенках кишечника всегда собираются шлаки, которые мешают кишечнику работать»
Просто давайте не будем относиться к нашему организму, как к чему-то беспомощному, который без нашей помощи в виде чисток, клизм, волшебных пилюль, не умеет работать. Наш организм потрясающе сложная саморегулирующаяся система, в которой продуманы механизмы очистки от всего лишнего. Кишечник не выглядит, как трубы отопления, которые 40 лет не меняли. В отличие от труб, он очищается самостоятельно.
Моторика кишечника никак не страдает от мифических шлаков, которые в глаза никто не видел. Она страдает от недостатка клетчатки в рационе, снижении тонуса кишки, особенностей нервной регуляции, сопутствующих заболеваний и пр.
Миф 10: «Еда всасывается в желудке»
Основная функция желудка — это перемешивание еды с желудочным соком и превращение пищи в мягкую жидкую субстанцию. Основной процесс переваривания и всасывания пищи происходит в тонкой кишке, где поступившие с едой белки, жиры и углеводы с помощью ферментов расщепляются на более простые составные части, через стенку кишки всасываются в кровь и идут на нужды организма.
Миф 11: «Нельзя во время еды пить воду, уменьшается концентрация желудочного сока»
Нет, вода спокойно покинет желудок, не задерживаясь в нем, и не повлияет на концентрацию желудочного сока.
Миф 12: «Рак желудка можно определить только на 4 стадии»
А как вы думаете, почему мы всех отправляем на гастроскопию после 35-45 лет с определенной периодичностью? Именно для ранней диагностики рака желудка. Рак желудка часто можно обнаружить на ранних стадиях и предпринять соответствующие меры. Безусловно есть разные типы злокачественных опухолей, которые отличаются темпами роста и агрессивностью. Развитие аденокарциномы происходит длительно и поэтапно. И при своевременной диагностике и тактике наблюдения мы можем иметь благоприятный прогноз. А вот перстевидноклеточный рак характеризуется более быстрым и агрессивным течением.
Миф 13: «Прием панкреатина „отучит“ поджелудочную работать»
Дело в том, что назначать панкреатин нужно тогда, когда функция поджелудочной железы снижена, и она не вырабатывает необходимое количество ферментов, из-за чего страдает процесс пищеварения.
А назначение панкреатина при тяжести в желудке, тошноте, запорах и прочем не обосновано, потому что в этих случаях он не работает. Но и бояться, что выпитая капсула панкреатина сделает поджелудочную железу ленивой — не стоит, она как вырабатывала ферменты, так и продолжит это делать.
Миф 14: «Если есть семечки с шелухой, то будет аппендицит»
Это вовсе не обязательно. Аппендикс представляет собой небольшой отросток слепой кишки и предполагается, что в основе развития воспаления лежит обструкция (сдавление) его просвета, как правило, увеличенной лимфатической тканью, которой очень богат аппендикс. В ряде случаев — фекалитом (каловым камнем), инородным телом и даже паразитом.
Вероятно, обструкцию могут вызывать и шелуха от семечек, но думаю эта причина не является самой частой. Обструкция ведет к растяжению аппендикса, избыточному бактериальному росту, нарушению кровотока и воспалению.
Если мы совсем упростим механизм, то аппендикс как труба, которая по каким-то причинам засорилась, давление в просвете трубы повысилось, если своевременно не проведено удаление «трубы», то будет большой «бум» (некроз, гангрена, перфорация).
Миф 15: «Экзема появляется от неспецифического язвенного колита»
Неспецифический язвенный колит — это аутоиммунное заболевание, при котором поражается слизистая оболочка толстой кишки. Экзема — это воспаление поверхностных слоев кожи, которое чаще всего носит хронический характер. Экзема еще имеет синоним дерматит.
Миф 16: «Мезим помогает желудку справиться с тяжестью и лучше переварить пищу»
Сколько бы реклама нас ни убеждала, что «мезим желудку необходим», мезим при тяжести в желудке совсем не попадает в цель. Мезим содержит панкреатин, который необходим при нехватке своих ферментов для адекватного переваривания белков, жиров и углеводов. Основные же процессы переваривания пищи происходят в тонкой кишке и именно в ней работают ферменты, потому что их активация происходит в щелочной среде.
А в желудке кисло, поэтому там они работать не будут. К тому же ферменты имеют кишечнорастворимую оболочку, которая не растворяется в желудке, а растворяется в кишке. И мезим не ускоряет эвакуацию содержимого желудка в кишечник, она происходит сама.
Миф 17: «Еда лечит»
Есть ситуации, когда коррекция рациона оказывается оптимальным методом лечения. Например, увеличение количества растительной пищи — первая рекомендация при лечении запора.
Средиземноморский тип питания назначается при метаболически ассоциированной жировой болезни печени.
Если триггером симптомов функциональной диспепсии являются определенные продукты питания, то их ограничение или исключение из рациона будет основной рекомендацией. То есть, существуют состояния, которые напрямую связаны с нашим питанием и питанием же корректируются. Но если у пациента есть, например, аутоиммунный тиреоидит или хронический вирусный гепатит С, то это лечится специальными препаратами, а не куркумой, хлорофиллом, коллагеном и прочей ерундой.
Миф 18: «Язва возникает из-за стресса»
Существует такое понятие, как «стрессовая язва». Это возникновение дефектов слизистой оболочки желудка у пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии. К основным рискам относится искусственная вентиляция легких и нарушение свертываемости крови.
Есть данные, которые указывают на взаимосвязь психосоциальных факторов и язвенной болезни. Стресс, связанный с работой, социальные проблемы и посттравматическое стрессовое расстройство являются предикторами язвенной болезни. Хотя точные механизмы данной взаимосвязи неизвестны. Основные же причины и факторы — это:
бактерия Хеликобактер пилори;
прием нестероидных противовоспалительных препаратов и глюкокортикоидов, некоторых других лекарственных средств;
курение;
алкоголь;
наследственная предрасположенность.
Миф 19: «У всех поголовно гастрит»
Нет, не у всех. По тем эпидемиологическим данным, что удалось найти, распространенность аутоиммунного гастрита составляет примерно 2-5 процентов, распространенность Хеликобактерного гастрита:
69 процентов в Африке,
78 процентов в Южной Америке,
51 процент в Азии,
30-40 процентов — в США.
Миф 20: «Жирное надо запивать горячим»
Сразу представилась новогодняя ночь, тарелка с оливье и подогретое шампанское. Вообще нет, не нужно ничего специально чем-то запивать. Помните, что в нашем организме все очень умно устроено, пища нагреется внутри нас до нужной температуры.
Миф 21: «Великий и ужасный «дисбактериоз»
Странно говорить о дисбалансе того, у чего нет нормы. В каждом из нас живет более тысячи разнообразных микроорганизмов. Для всех отделов ЖКТ характерен разный состав и количество микроорганизмов. И у каждого из нас состав микрофлоры разный — это зависит от огромного количества факторов: региона проживания, особенностей питания, перенесенных инфекций, приема препаратов. Поэтому подвести такое разнообразие под единый стандарт крайне сложно.
Анализ кала на дисбактериоз не отражает вообще ничего, кроме наличия тех или иных микроорганизмов, оказавшихся в одном отдельно взятом кусочке фекалий и не погибших при доставке в лабораторию.
Миф 22: «При проблемах с кожей надо лечить кишечник»
А при проблемах с кишечником — кожу. Так как кожа служит барьером для проникновения вредных веществ из окружающей среды. Кожа — это самостоятельный орган со своим строением и отдельными заболеваниями. Это не «лакмусовая бумажка», отражающая состояние внутренних органов. Распространенные кожные заболевания — атопический дерматит, акне, розацеа, псориаз, себорея — имеют свой «кожный» механизм возникновения и лечиться должны соответствующе.
Миф 23: «Анемия и аллергия из-за проблем ЖКТ»
Аллергия с желудочно-кишечным трактом не связана, и тут не надо искать причину в кишечнике или печени. Но при наличии аллергии могут быть проявления со стороны ЖКТ при контакте с аллергеном: тошнота, рвота, боли в животе, диарея.
С анемией сложнее. При подозрении на кровопотерю или плохое всасывание железа мы действительно должны исключить потенциальные причины, связанные с ЖКТ.
Миф 24: «Глистов надо регулярно гнать»
Прежде чем наводить суету в кишечнике, надо убедиться, что точно есть кого гнать. Мы не кишим паразитами, как бы нас ни пытались убедить в обратном «знатоки паразитологии».
Паразитарные заболевания не так широко распространены на территории России ввиду климатических особенностей и наличии достаточно высокого уровня гигиены, хотя и есть свои нюансы по регионам (например, в Сибири распространен описторхоз, а в Северо-Западном регионе — нет). Канализация, водопровод, гигиена питания и прочие прелести цивилизации снижают риск паразитарных заболеваний.
Миф 25: «Все болезни от глютена»
От глютена может быть только целиакия, при наличии генетической предрасположенности, аллергия на глютен или же нецелиакийная и неаллергическая гиперчувствительность к глютену.
Вот и все, вот и все. Больше глютен обвинить не в чем. Да и не нужно его обвинять, это всего лишь еда.
Миф 26: «Желудок может начать переваривать сам себя»
Желудок-каннибал — просто сюжет для фильма ужасов. Но доля правды в этом есть. Желудок представляет собой «мешок», состоящий из нескольких слоев мышц, изнутри он выстлан слоем эпителиальных клеток, а сверху этот слой покрыт толстым слоем слизи, которая защищает эпителиальные клетки от агрессивного воздействия желудочного сока.
Под действием каких-либо причин защитные свойства слизистой желудка снижаются, тогда соляная кислота вполне способна оказать агрессивное действие на эпителий желудка. И что мы получим в результате? Правильно, язву.
Миф 27: «Печень нужно чистить от токсинов»
А голову от глупостей… Печень — не помойка, а химическая лаборатория, в которой происходят сложные процессы синтеза и трансформации различных веществ. Все, что организму не нужно, будет выведено естественным путем. Поэтому чистить печень не от чего, в ней ничего не скапливается.
Ну разве что жир при метаболически ассоциированной жировой болезни печени, но и тут печень «очистит» снижение массы тела.
Миф 28: «Капсула — самый точный метод диагностики»
Смотря чего? Если мы говорим про обследование тонкой кишки, то да, действительно самый точный. Потому что тонкая кишка технически очень сложный орган для обследования — несколько метров кишечной трубки достаточно плотно сложены в петли и уложены в брюшной полости.
А если мы говорим про обследование желудка или толстой кишки, то обычное исследование с помощью эндоскопа более информативно, так как есть возможность детального осмотра интересующих участков.
Миф 29: «Нужно лечить атрофию в желудке»
Нужно постараться найти возможную причину атрофии, если есть возможность, то постараться минимизировать действие повреждающего фактора. Потому что таблеток для излечения атрофии с доказанной эффективностью на данный момент не существует. Сама атрофия, кстати, не болит и не вызывает симптомов.
Миф 30: «Таблетки НПВС портят желудок, а уколы — нет»
Давайте разберемся в этом вопросе. Нестероидные противовоспалительные препараты в нашем организме блокируют выработку такого фермента, как циклооксигеназа (ЦОГ), он имеет два подтипа: ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Блокирование ЦОГ-2 и дает нам противовоспалительный эффект, за который мы так любим эти препараты. А вот блокировка ЦОГ-1 приводит к нарушению выработки в слизистой желудка простагландинов (веществ, которые защищают слизистую за счет повышения образования слизи).
Абсолютно не принципиально, в какой форме принят нестероидный противовоспалительный препарат, так как эффект примерно одинаковый от таблетированной формы и инъекций.
Миф 31: «Дыня не переваривается в кишечнике, поэтому ее нельзя маленьким детям»
Смотря насколько маленьким. Для первого прикорма дыня не очень-то подходит. А вот в полтора-два года человек вполне может употреблять ее в пищу, если нравится. Все там усваивается. Организм заберет нужное себе.
Миф 32: «Казеин и глютен — корм для грибов»
Факт №1: казеин и глютен — это белки.
Факт №2: грибы бывают разные — подосиновики, подберезовики, поганки бледные, но нас интересуют не они, а, конечно же, возбудители грибковых заболеваний. Поэтому обратимся к учебнику по микробиологии и узнаем, какие именно грибы нас могут интересовать. Как ни странно, это уже надоевшая кандида и куда менее известные, но более опасные аспергеллы, мукормикозы (они же зигомикозы), фузариозы и другие.
Большая часть грибов — условно-патогенны и являются обычно безвредными для большинства, за исключением людей с ослабленным иммунитетом.
Причины ослабления иммунитета:
СПИД,
азотемия,
сахарный диабет,
лимфома,
лейкемия и другие гематоонкологические заболевания,
ожоги,
длительный прием НПВС, иммуносупрессоров.
Риск возникновения грибковой инфекции у людей с ослабленным иммунитетом гораздо выше, чем у остальных. Для людей с не ослабленной иммунной системой они не представляют опасности.
Грибы в процессе своей жизнедеятельности для получения энергии используют глюкозу, а не белок. Поэтому демонизировать продукты, содержащие казеин и глютен, запугивать синдромом избыточного грибкового роста бессмысленно. И да, синдрома избыточного грибкового роста не существует в официальной медицине.
Миф 33: «Хеликобактер пилори передается через посуду и поцелуи»
Тут такое дело: нам до конца неизвестно, как передается Хеликобактер. По имеющимся на настоящий момент данным, заражение происходит преимущественно в быту, в детском возрасте. В развитых странах распространенность Хеликобактер ниже, чем в развивающихся.
Миф 34: «Если от жирной пищи сносит живот, то есть проблемы с печенью и желчным пузырем»
Если честно, печени все равно, что вы там съели, обычно она разбирается уже с последствиями. При заболеваниях желчного пузыря может быть усиление симптомов при употреблении жирной пищи.
А неоформленный стул чаще всего связан с ускорением двигательной активности кишечника при употреблении чрезмерно жирной пищи.
Миф 35: «Организм сам знает, чем ему питаться»
Ну, это смотря какой организм, и чего он там хочет. Обычно хитрый организм хочет чего-то жирного и углеводистого. Поэтому важен компромисс: пища должна быть разнообразной для обеспечения организма всеми необходимыми питательными веществами. Ее энергетическая ценность не должна сильно превышать потребности организма в энергии.
Миф 36: «Мясо гниет в кишечнике»
Даже если бы мясо очень хотело сгнить в кишечнике, у него бы это не получилось. Помните, что в нашем организме все очень умно устроено. С помощью желудочного сока и ферментов мясо будет разобрано на «кирпичики» — отдельные аминокислоты, которые потом пойдут на разные нужды организма.
Миф 37: «Водка помогает вылечить язву»
Попробуйте налить водки на рану, что будет? Правильно, денатурация белка (замедление процесса восстановления слизистой оболочки). К тому же алкоголь повышает выработку желудочного сока, что совершенно нежелательно при язвенной болезни.
Миф 38: «Стакан теплой воды с утра „запускает“ организм и желудок»
А чего его запускать? Он и не тормозил вообще-то. Пока мы спим, в организме происходят многочисленные процессы, в том числе и в ЖКТ. Это мозг бездельник отдыхает, а все остальные работают.
Миф 39: «Вредно не завтракать»
Вопрос дискутабельный, который требует индивидуального обсуждения. Если, например, человек после пробуждения не испытывает желания поесть, но при этом полноценно завтракает через пару часов на работе, то почему бы и нет. А если вместо завтрака чашка черного кофе и сигарета, и весь суточный объем пиши приходится на вечернее время, то это совсем не ок. Во всем нужно соблюдать баланс.
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