Молочные продукты — богатейший источник кальция. Чашка напитка содержит больше, чем 300 мг этого вещества. От кальция зависят многие функции в организме, но, пожалуй, его самая важная задача — поддержание прочности костей и зубов. Кроме того, кальций необходим для свертывания крови и быстрого заживления ран, поддержания артериального давления в норме, здорового сокращения мышц, в том числе и сердечной.
Триптофан и настроение
В молоке содержится триптофан, поэтому когда пьешь молоко, увеличивается концентрация нейромедиатора серотонина, который тесно связан с настроением и отвечает за эмоциональное равновесие. Не зря люди, чтобы успокоиться, пьют на ночь молоко.
- Важно сочетать продукты богатые кальцием с источниками магния и витамина D. Делать это надо хотя бы потому, что витамин D способствует всасыванию кальция в стенках тонкого кишечника, а магний помогает организму «доставлять» кальций к костям. Важно, что все названные элементы содержатся в молоке, — говорит Анна Журавлева, главный врач клиники «Территория Здоровья», врач-педиатр, врач акушер-гинеколог.
Какой бывает аллергия на молоко — разновидности
Белок коровьего молока часто вызывает аллергию. Молоко коровы содержит более 25 различных протеинов, способных вызвать аллергию.
Реакция может возникать и на один вид молочного белка, и на несколько одновременно. По мировой статистике, от 2 до 7,5% детей до трех лет в Европе и Америке имеют именно такую аллергию. Эти цифры значительно снижаются по мере взросления, среди взрослых аллергию на молоко имеет лишь 1%.
- Часто путают аллергию на белок коровьего молока с непереносимостью лактозы. Замечу, что это неравнозначные понятия. Непереносимость лактозы обусловлена отсутствием или недостаточным количеством в желудочно-кишечном тракте человека фермента лактазы, который расщепляет лактозу (молочный сахар). Именно лактоза делает молоко молоком, ведь в переводе с латыни lactis — «молоко», — разъясняет Анна Журавлева. — За счет нее происходит усвоение кальция и других микроэлементов в кишечнике. Лактоза отвечает за непрерывный процесс размножения в нем полезных бактерий.
В норме, для усвоения лактоза должна расщепляться в кишечнике в глюкозу и галактозу. Затем эти соединения усваиваются организмом по отдельности. Если схема расщепления лактозы в организме человека не срабатывает, фермент синтезируется в недостаточном количестве или с генетическими ошибками.
Из-за этого молочный сахар, оставшись в первоначальном виде, поступает в толстую кишку. Там он бродит под действием кишечных бактерий. И это приводит к образованию газов, вздутию живота, расстройствам стула.
Имеется три «молочных» аллергена:
α-лактоальбумин и бычий сывороточный альбумин, видоспецифичны, являются термолабильными фракциями белка коровьего молока. То есть при термической обработке разрушается и отсутствует в кипяченом молоке.
β-лактоглобулин коровьего молока является видоспецифичным (встречается только в коровьем молоке). Не разрушается при тепловой обработке молока.
Казеин – не видоспецифичный белок, он содержится в молоке других животных. Казеин термостабилен, а также устойчив в кислой среде желудка.
- Аллергия на казеин и β-лактоглобулин коровьего молока обуславливают формы аллергии к белкам коровьего молока, сопровождающиеся реакциями как на свежее, так и на термически обработанное коровье молоко, — объясняет Анна Журавлева.
Если есть аллергия на молоко, будет ли на козье?
Аллергенными свойствами обладает молоко других млекопитающих, в том числе козье. При этом козье молоко может выступать как перекрестный аллерген, вызывая перекрестно-аллергические реакции у больных с аллергией к белкам коровьего молока, так и являться самостоятельным аллергеном, вызывая тяжелые реакции у пациентов, толерантных к коровьему молоку.
- Установлено, что более чем у 92% детей с аллергией к белкам коровьего молока развиваются перекрестные аллергические реакции к козьему и овечьему молоку, — поясняет врач. — То есть фактически у 9 из 10 детей будет аллергия и к козьему молок и нет смысла замены на козье молоко.
Можно ли при аллергии на молоко есть сливочное масло и сыр?
- Сливочное масло — тоже сильнейший аллерген. Знаю лично детей, где полностью исключили молочное (молочные каши, творожки, кефирчики), но в овощи добавляли кусочек сливочного масла и искали причину аллергии, — говорит доктор. — А вот сыр, как и творог, наименее аллергенные из всех молочных продуктов.
Почему считают, что взрослым молоко пить нельзя?
Многие взрослые полагают, что молоко нельзя пить тем, кто старше 30 лет, что это — детское питание. Это ошибка. Если у вас нет непереносимости, вы спокойно пьете капучино и латте, добавляете молоко в чай, и не испытываете никакого дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта, то пить его можно регулярно — адекватную замену среди продуктов питания найти почти невозможно.
- Многие считают молоко детским питанием, я думаю, что это ассоциируется с тем, что дети питаются материнским молоком с рождения. Но на самом деле, молоко — это клад полезных микроэлементов и правильных жиров для организма. Поэтому при отсутствии противопоказаний его можно пить и детям, и взрослым, — поясняет Анна Журавлева. - Если вам рекомендовано исключить из питания молоко и молочные продукты (это может сделать только врач), вы должны получать достаточно кальция из других продуктов питания: это семечки, рыба, бобовые, миндаль, темная листовая зелень, обогащенные соевые продукты.
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