Какой бывает аллергия на молоко — разновидности

Белок коровьего молока часто вызывает аллергию. Молоко коровы содержит более 25 различных протеинов, способных вызвать аллергию.

Реакция может возникать и на один вид молочного белка, и на несколько одновременно. По мировой статистике, от 2 до 7,5% детей до трех лет в Европе и Америке имеют именно такую аллергию. Эти цифры значительно снижаются по мере взросления, среди взрослых аллергию на молоко имеет лишь 1%.

- Часто путают аллергию на белок коровьего молока с непереносимостью лактозы. Замечу, что это неравнозначные понятия. Непереносимость лактозы обусловлена отсутствием или недостаточным количеством в желудочно-кишечном тракте человека фермента лактазы, который расщепляет лактозу (молочный сахар). Именно лактоза делает молоко молоком, ведь в переводе с латыни lactis — «молоко», — разъясняет Анна Журавлева. — За счет нее происходит усвоение кальция и других микроэлементов в кишечнике. Лактоза отвечает за непрерывный процесс размножения в нем полезных бактерий.

В норме, для усвоения лактоза должна расщепляться в кишечнике в глюкозу и галактозу. Затем эти соединения усваиваются организмом по отдельности. Если схема расщепления лактозы в организме человека не срабатывает, фермент синтезируется в недостаточном количестве или с генетическими ошибками.

Из-за этого молочный сахар, оставшись в первоначальном виде, поступает в толстую кишку. Там он бродит под действием кишечных бактерий. И это приводит к образованию газов, вздутию живота, расстройствам стула.