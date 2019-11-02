А стоит ли? К чему может привести отказ от соли - объясняет диетолог

Все знают, что соль - это белая смерть, и ее избыток вреден для здоровья. Но так ли правы те, кто решает полностью отказаться от соли и перейти на абсолютно пресное питание. Какую ошибку они совершают.

Соль – это природный абсорбент, который задерживает жидкость в организме. Ее избыток может привести к отекам, стать причиной повышения давления, головной боли - из-за сужения сосудов и капилляров. Пересол отражается и на внешности - волосы и ногти становятся ломкими, кожа - сухой и бледной. Любители солененького накапливают лишние токсины в организме, рискуют нарушением обмена веществ и общим ухудшением здоровья.

По нормам ВОЗ считается, что в день человек может съедать без вреда для здоровья около 5 граммов соли. Это одна чайная ложка - и не только добавленная из солонки, а также "взятая" из съеденных продуктов (колбасы, печенья и даже овощей). Каждый лишний грамм соли задерживает 200 мл жидкости, которая остается в организме и приводит к скрытым отёкам внутри организма и застою лимфы.

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"Страшилки" про соль и заболевания, которые она вызывает, а также рассказы бывалых ЗОЖников, выбросивших солонку и тут же похудевших, заставляют многих принимать радикальные меры - отказываться от соли совсем, то есть абсолютно. Но с точки зрения врачей - это неверный путь.

"В соли содержится натрий. Он входит в состав всех жидкостей организма - плазму крови, внеклеточную жидкость, лимфу. Этот микроэлемент необходим для регулирования водного и кислотно-щелочного баланса, передачи нейронных импульсов и сокращения мышц", - рассказала "Доктору Питеру" врач-терапевт, диетолог и главный врач австрийского центра здоровья Verba Mayr Ирина Попова. - Полный отказ от соли чреват дефицитом натрия, что ведет к появлению головных болей, возникновению мышечной слабости, судорог, тошноты, ухудшению аппетита, нарушению пищеварения, снижению артериального давления, регулярным головокружениям, в перспективе - к инсульту или инфаркту".

Особенно опасен отказ от соли тем, кто активно занимается спортом или, сбрасывая вес, регулярно ходит в спортзал.

"При дефиците натрия вероятен риск обезвоживания, - отмечает эксперт. - Жидкость будет интенсивно выводиться из организма вместе с выделяющимся потом. Признаки недостатка соли в таких случаях – жажда, сухость во рту, редкое мочеиспускание. Обязательно прислушивайтесь к своему телу и самочувствию. И в любом случае - бессолевую диету вам должен назначить только врач".

Надо также понимать, отмечает доктор, что если вы перестанете солить пищу, то потребление соли хоть и сократится, но не до нуля. Например, большое количество соли изначально содержится в продуктах животного происхождения – мясе, рыбе, яйцах. Мясные блюда, приготовленные без соли, уже содержат ее в количестве 3–4 граммов. Соль содержится в консервах, маринованных продуктах, колбасах, сырах, томатной пасте, снеках и кондитерских изделиях.

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В качестве замены привычной нам соли врач рекомендует обратить внимание на английскую горькую соль (магнезию).

"Она благотворно влияет на пищеварение, запускает программу очистки организма от шлаков и токсинов, а также активизирует обменные процессы. Примите за 30 минут до завтрака горькую соль – кладезь магния, кислорода и сероводорода. Такой набор способствует снижению веса и в то же время укреплению иммунитета. При этом выводятся все вредные элементы», - поясняет Ирина Попова.

Также в качестве замены соли можно использовать пряные травы, специи, сок лимона или лайма, чеснок, овощную соль.

"Если вы решили уменьшить потребление соли, не лишайте себя удовольствия принять солевую ванну, - советует врач. - Она способствует очищению пор, выравнивает цвет кожи, делает ее эластичной и упругой, увлажняет, избавляет от отёков и выводит вредные вещества и токсины. Используйте для этого морскую, английскую или гималайскую розовую соль. Если у вас нет серьёзных кожных заболеваний, чередуйте ванны с разными видами соли или смешайте все три варианта. После принятия ванны не ополаскивайтесь, просто промокните тело полотенцем".

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