- Соль является полезной для нашего организма, так как содержит 2 важных элемента — натрий и хлор, — рассказывает Инна Кононенко. — Хлор входит в состав желудочного сока, что влияет на его бактерицидные свойства. Натрий в паре с калием отвечает за транспортировку веществ в клетку и из нее. А также натрий важен для работы сердца.

Сколько соли можно съесть за сутки?

- Все полезно в меру. В сутки лучше всего употреблять не более 5 грамм соли — это неполная чайная ложка соли, - советует врач-диетолог Инна Кононенко. — Обратите внимание, что часть соли уже содержится в составе пищевых продуктов, например, в хлебе, соусах, продуктах промышленного производства. Избыточное потребление соли может способствовать повышению артериального давления.

Соль в больших дозах — яд, приводящий к нарушениям в работе сердечно-сосудистой, нервной, выделительной систем. Людям с больными суставами, почками, сердцем или повышенным давлением лучше вообще перейти на бессолевую диету. При разовом отравлении (чтобы такое состояние наступило, человек должен съесть несколько столовых ложек соли), надо промыть желудок и вызвать скорую помощь.

Какую выбрать соль?

Белая поваренная соль. Самая популярная и доступная по цене. Если на этикетке написано «Соль поваренная выварочная экстра», то это значит, что соль сначала растворили в большом количестве воды, а затем при давлении меньше атмосферного начали выпаривать. Получившиеся кристаллы получаются такими мелкими, что в натуральном виде они начинают слеживаться, превращаться в камень. Поэтому к такой соли добавляют специальные вещества — антислеживатели, например, желтую кровяную соль (ферроцианид калия, пищевая добавка Е536).

Морская соль. В ней содержатся дополнительные микроэлементы. Но знайте, что в процессе долгой термической обработки, дополнительные элементы будут разрушаться. Морская соль — это тот же хлорид натрия, но только с примесью калия, железа и цинка, а натрия в ней на один процент меньше, чем в поваренной соли. Морская соль тоже может содержать антислеживающие агенты — нужно внимательно смотреть на упаковку, чтобы в баночке или пакете была только соль. Кроме того, в составе морской соли может обнаружиться еще один сюрприз: пластик. Это микроскопические остатки пластиковых отходов, которые люди отправляют в море. Учтите: чем темнее соль, тем больше в ней примесей. Могут быть даже тяжелые металлы, например, свинец — тоже из-за загрязнений морской воды.



Йодированная соль. От нее лучше совсем отказаться. Йодид калия, который искусственно добавляют в поваренную соль, имеет мало усвояемую форму йода. Органические формы йода усваиваются лучше. Плюс йодид калия «выветривается» со временем из этой соли, если долго храним такую соль в открытом вид. Также йодид калия разрушается при термической обработке.