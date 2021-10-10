Гастроэнтеролог Бадалян: Гастрит может себя никак не проявлять, пока не дойдет до рака желудка

Врач-гастроэнтеролог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Анна Бадалян назвала заболевания желудочно-кишечного тракта, которые могут скрываться, пока не доведут до тяжелых последствий.