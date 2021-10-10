Диагноз «гастрит» ставит себе, наверное, каждый второй человек, который хоть раз чувствовал изжогу. Правда, на этом, чаще, все и заканчивается. От жжения спасаются стаканом молока или разрекламированными по телевизору средствами, а за точным диагнозом к врачу так и не отправляются. Но обычный гастрит может стать одной из причин рака желудка. К тому же гастрит способен вообще длительное время никак себя не проявлять.
Какие еще заболевания желудочно-кишечного тракта на начальной стадии протекают бессимптомно и к каким последствиям могут привести, «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Анна Бадалян.
Анна Бадалян
Медицина
Врач-гастроэнтеролог
Гастрит, ассоциированный с helicobacter pylori
В большинстве случаев данный тип гастрита протекает бессимптомно, вплоть до развития атрофии слизистой оболочки желудка и метапластических изменений. Человек долгое время может жить с этой бактерией, не испытывая никакого дискомфорта. Поэтому крайне важен своевременный скрининг и последующая эрадикация (уничтожение) helicobacter pylori у пациентов из высокой группы риска по развитию рака желудка.
Полипоз толстой кишки
У большинства больных доброкачественные новообразования толстой кишки протекают бессимптомно и обнаруживаются случайно при эндоскопическом исследовании. В связи с этим важно выделение пациентов из высокой группы риска: мужской пол, возраст старше 50 лет, ожирение, отягощенный семейный анамнез по раку толстой кишки, для последующего скринирования, так как нельзя забывать о том, что ворсинчатые опухоли имеют высокий индекс злокачественной трансформации, то есть могу переродиться в рак.
Дивертикулез кишечника
Дивертикул — это грыжевидное выпячивание стенки полого органа. Дивертикулез ободочной кишки — состояние, при котором в толстой кишке имеется хотя бы один дивертикул. Дивертикулезу, как таковому, свойственно бессимптомное течение, и он нередко является случайной находкой при эндоскопическом исследовании. Но надо учитывать, что бессимптомный дивертикулез может трансформироваться в дивертикулярную болезнь и дебютировать с осложнений. Цель обследования пациента с дивертикулезом — исключение осложнений при их латентном (бессимптомном) клиническом течении.
Вирусные гепатиты В и С
Эти заболевания могут длительно протекать бессимптомно вплоть до стадии развития цирроза печени. В связи с этим рекомендован регулярный скрининг и обследование пациентов из высокой группы риска.
В группу риска по гепатиту входят люди, перенесшие переливание крови, пересадку органов, диализные больные, новорожденные, появившиеся на свет от больных матерей, жители домов инвалидов и домов престарелых, люди, имеющие контакты с больными гепатитом В.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП)
Распространенность заболевания в мире колеблется в пределах 6,3–33,0 процента. Выявляется значительно чаще у людей с ожирением (до 62–93 процентов случаев). 22 процента пациентов с НАЖБП не имеют избыточного веса и сахарного диабета. Для неалкогольной жировой болезни печени на стадиях стеатоза (накопление жира в печеночных клетках), стеатогепатита (воспалительный процесс на фоне жирового перерождения) и фиброза (рубцевания тканей) характерно бессимптомное течение. В связи с этим заболевание является случайной диагностической находкой.
НАЖБП рассматривается как независимый фактор риска развития и прогрессирования заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы, повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. Необходимо обследовать пациентов высокого риска (возраст старше 50 лет, сахарный диабет 2 типа или метаболический синдром) для выявления прогрессирующей формы НАЖБП (то есть стеатогепатита).
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