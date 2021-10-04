Неприятные ощущения и боль в правом боку первым делом вызывают мысли об аппендиците. Однако существует немало других патологических состояний, для которых характерен этот симптом. Например, часто так сигналят о проблемах желудок и кишечник.
Лев Багдасарян
медицина
кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Ассоциации колопроктологов России, заведующий отделением проктологии КДС Клиникwww.instagram.com/dr.levkarapetovich/
- Боли в правом боку могут возникать из-за целого «букета» воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, — поясняет врач-проктолог Лев Багдасарян. — Чаще всего при этих заболеваниях человек ощущает ноющую, умеренную боль с постепенно нарастающей интенсивностью.
Боль по центру, отдает вправо — гастрит и язва желудка
Боль в боку может преследовать «язвенников» и «гастритчиков». Пациенты с этими диагнозами очень чувствительны к тому, что едят. Боль может появляться после жирного, соленого, острого или долгого периода без еды.
- Боль сконцентрирована по центру живота, в районе солнечного сплетения, но может сильно отдавать вправо, — поясняет врач. — Сопровождается изжогой, тошнотой, отрыжкой, рвотой.
Если вы подозреваете у себя гастрит или язву, сделайте гастроскопию. Лечение — в большинство случаев консервативное, но если язву сильно запустить, может дойти и до операции, и даже до летального исхода — при прободении стенки желудка.
Боль в правом боку на уровне талии — аппендицит
При воспалении аппендикса с накоплением гноя внутри отростка появляется острая боль — обычно в правом боку на уровне талии — которая может усиливаться при движении.
- Аппендицит многолик — боль может быть тупой и острой, слабой и сильной, рикошетить от пупка до грудины. Но всегда справа, — рассказывает Лев Багдасарян. — Боль сопровождается тошнотой, может быть рвота и диарея. Температура повышается. Воспаление развивается стремительно, и если воспаленный отросток вовремя не удалить, возможны осложнения вплоть до летального исхода.
Приступообразные боли — воспаление кишечника (энтерит и колит)
Боль в правом боку могут вызвать бактериальные и вирусные инфекции, нарушение микрофлоры или попадание в кишечник чужеродных предметов.
- Пациенты жалуются на тянущие или приступообразные боли по ходу кишечника, урчание в животе, вздутие, примесь крови и слизи в кале, диарею, — уточняет эксперт. — Эти заболевания могут сопровождаться общей слабостью и даже головными болями.
Боль внизу живота или справа в боку — дивертикулез
Это патологическое состояние кишечника, при котором в его стенках образуются похожие на грыжу выпячивания. В их полости попадает содержимое кишечника, возникает воспаление — дивертикулит.
- Классическая тройка симптомов дивертикулита — боль в левой нижней части живота, температура и запор, — поясняет Лев Багдасарян. — Но иногда они могут быть похожи на проявления других заболеваний: боль в верхней половине живота, как при обострении гастрита или язвы желудка, боль в области пупка, рикошетящая в спину как при остром панкреатите, или боль в правом боку — как при остром аппендиците.
Диагностируются дивертикулез и дивертикулит с помощью колоноскопии и УЗИ органов брюшной полости. Воспаление снимается курсом антибиотиков. При сложном течении болезни возможно хирургическое лечение.
Боли при онкологических заболеваниях кишечника
- Рак кишечника можно диагностировать на ранних стадиях — если регулярно проходить обследование — колоноскопию или МРТ. Тогда скопления злокачественных клеток находят еще до появления болей и других симптомов, — говорит врач-проктолог. — Тем же, кто пренебрегает обследованиями, нужно особенно внимательно прислушиваться к своему организму и при появлении болей, изменении цвета каловых масс, нарушениях стула незамедлительно обратиться к врачу.
Постоянная тянущая боль в правом боку — печень и желчный пузырь
Даже небольшие неполадки в работе печени и желчного пузыря могут привести к тяжелым последствиям для здоровья.
- При появлении регулярной тянущей боли в правом боку на уровне талии можно подозревать, что в этих органах что-то не в порядке, — поясняет доктор Багдасарян. — Такая боль может говорить о развитии желчнокаменной болезни, холецистита, гепатита и даже цирроза печени.
Желчнокаменная болезнь явление достаточно распространенное. По данным различных исследований, камни в желчном пузыре можно обнаружить примерно у каждого десятого взрослого человека.
- Долгое время болезнь протекает бессимптомно, и зачастую наличие «стройматериалов» в желчном пузыре выявляется случайно, во время планового обследования, и становится для человека большим сюрпризом. Опасным осложнением желчнокаменной болезни является закупорка желчевыводящих протоков, — предупреждает доктор Багдасарян.
Когда попавший в проток камень блокирует свободный ток желчи, у человека появляется острейшая боль в боку. В этом случае надо срочно вызывать врачей и делать операцию.
Холецистит - воспаление желчного пузыря. Его причиной чаще всего становится желчнокаменная болезнь. Камни, скопившиеся в полости пузыря, раздражают его стенки, и в конце концов они воспаляются.
- Воспалительный процесс может быть как острым, развивающимся очень быстро, так и хроническим, вялотекущим, — говорит врач. — Самым действенным способом лечения и желчнокаменной болезни, и холецистита на данный момент считается удаление желчного пузыря.
Гепатит – острые инфекционные заболевания печени, которые часто протекают с серьезными осложнениями.
- Гепатит любого вида характеризуется сильными, но тупыми болями, а также тошнотой, рвотой, высокой температурой, диареей, слабостью, потливостью, ломотой в суставах. При схожей симптоматике поставить диагноз может только врач по результатам анализов, — поясняет доктор.
Цирроз печени считается болезнью алкоголиков, но это не совсем верно. Проявляется он чаще всего сильной болью в правом боку, которая может рикошетить в правое плечо, шею или лопатку.
- Цирроз возникает в результате стремительной острой интоксикации печени или же длительного воздействия токсинов. В том числе — алкоголя, но не только, — обращает внимание Лев Багдасарян. — Цирроз быстро перетекает в хроническую форму, повреждение тканей печени становятся необратимыми. Лечение состоит в поддержании работы печени всеми доступными способами.
Даже слабые и незначительные боли в правом боку игнорировать нельзя. У пожилых людей опасные патологии органов брюшной полости могут протекать стерто, без ярко выраженного болевого синдрома.
Важно
Если боли в животе длятся уже несколько часов, наблюдается повышение температуры, тошнота, рвота, потеря аппетита, нарушения стула и другие неприятные симптомы, единственным правильным решением станет визит к врачу.
Боль в поясничной области — заболевания почек
Заболевания почек могут давать боли как с обеих сторон, так и с одной стороны — справа или слева, в зависимости от того, какая почка поражена.
Пиелонефрит — воспаление почек, которое бывает как острым, так и хроническим.
- Пациенты, как правило, жалуются на боль в поясничной области. При хроническом пиелонефрите боль бывает тупой, ноющей. При остром или при обострении хронического человек испытывает сильные боли, иногда приступообразного характера, — рассказывает эксперт. — Среди других симптомов — высокая температура, озноб, общая слабость, снижение аппетита и тошнота, а также «скачущий» пульс и сухость во рту.
Мочекаменная болезнь долгое время может никак себя не проявлять.
- Когда камушки подрастают и начинают шевелиться, человек начинает испытывать острые приступы боли в районе поясницы, так называемые почечные колики, с той стороны, где расположена пораженная почка, — рассказывает врач. — Боли могут возникать как в состоянии покоя, так и усиливаться при движении — это зависит от месторасположения камня. Помимо боли для этого состояния характерны учащенное мочеиспускание, возможно появление крови в моче.
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