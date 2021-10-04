- Боли в правом боку могут возникать из-за целого «букета» воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, — поясняет врач-проктолог Лев Багдасарян. — Чаще всего при этих заболеваниях человек ощущает ноющую, умеренную боль с постепенно нарастающей интенсивностью.

Боль по центру, отдает вправо — гастрит и язва желудка

Боль в боку может преследовать «язвенников» и «гастритчиков». Пациенты с этими диагнозами очень чувствительны к тому, что едят. Боль может появляться после жирного, соленого, острого или долгого периода без еды.

- Боль сконцентрирована по центру живота, в районе солнечного сплетения, но может сильно отдавать вправо, — поясняет врач. — Сопровождается изжогой, тошнотой, отрыжкой, рвотой.

Если вы подозреваете у себя гастрит или язву, сделайте гастроскопию. Лечение — в большинство случаев консервативное, но если язву сильно запустить, может дойти и до операции, и даже до летального исхода — при прободении стенки желудка.

Боль в правом боку на уровне талии — аппендицит

При воспалении аппендикса с накоплением гноя внутри отростка появляется острая боль — обычно в правом боку на уровне талии — которая может усиливаться при движении.

- Аппендицит многолик — боль может быть тупой и острой, слабой и сильной, рикошетить от пупка до грудины. Но всегда справа, — рассказывает Лев Багдасарян. — Боль сопровождается тошнотой, может быть рвота и диарея. Температура повышается. Воспаление развивается стремительно, и если воспаленный отросток вовремя не удалить, возможны осложнения вплоть до летального исхода.

Приступообразные боли — воспаление кишечника (энтерит и колит)

Боль в правом боку могут вызвать бактериальные и вирусные инфекции, нарушение микрофлоры или попадание в кишечник чужеродных предметов.

- Пациенты жалуются на тянущие или приступообразные боли по ходу кишечника, урчание в животе, вздутие, примесь крови и слизи в кале, диарею, — уточняет эксперт. — Эти заболевания могут сопровождаться общей слабостью и даже головными болями.