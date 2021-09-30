12 наиболее загрязненных пестицидами фруктов и овощей назвали британские исследователи, проанализировав состав европейских продуктов на наличие химикатов. В поставляемых в магазины продуктах были найдены следы 122 различных пестицидов, пишет издание Guardian со ссылкой на данные организации Pesticide Action Network (PAN).

Многие из обнаруженных в «грязной дюжине» овощей и фруктов пестицидов опасны для здоровья, более половины классифицируются как особо опасные — по стандартам ООН. В списке — 47 химикатов, способных вызывать рак, 15 — влияющих на репродуктивную систему и фертильность, 17 — вызывающих проблемы с дыханием и спутанность сознания, головные боли и слабость. Четверть из всех вредных пестицидов могут влиять на гормональный фон.

Исследователи обнаружили, что почти в каждом обработанном химикатами фрукте или овоще есть как минимум два пестицида, а в некоторых обнаружился целый коктейль — до 25 видов. Такое сочетание может быть особо токсичным и нанести вред здоровью, считают эксперты — даже несмотря на то, что уровень содержания каждого вида пестицидов в продуктах не превышает установленный законом предел.