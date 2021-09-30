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Anna Shvets: Pexels

12 наиболее загрязненных пестицидами фруктов и овощей назвали британские исследователи, проанализировав состав европейских продуктов на наличие химикатов. В поставляемых в магазины продуктах были найдены следы 122 различных пестицидов, пишет издание Guardian со ссылкой на данные организации Pesticide Action Network (PAN).

Многие из обнаруженных в «грязной дюжине» овощей и фруктов пестицидов опасны для здоровья, более половины классифицируются как особо опасные — по стандартам ООН. В списке — 47 химикатов, способных вызывать рак, 15 — влияющих на репродуктивную систему и фертильность, 17 — вызывающих проблемы с дыханием и спутанность сознания, головные боли и слабость. Четверть из всех вредных пестицидов могут влиять на гормональный фон.

Исследователи обнаружили, что почти в каждом обработанном химикатами фрукте или овоще есть как минимум два пестицида, а в некоторых обнаружился целый коктейль — до 25 видов. Такое сочетание может быть особо токсичным и нанести вред здоровью, считают эксперты — даже несмотря на то, что уровень содержания каждого вида пестицидов в продуктах не превышает установленный законом предел.

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Где больше всего пестицидов

Рекордсменами по содержанию пестицидов в этом году оказались апельсины и виноград. Почти все проверенные фрукты содержали целый «коктейль из пестицидов».

На третьем месте — сухофрукты, на четвертом — зелень.
Топ-5 замыкают груши. Также в списке:

  • свежий стручковый горох,

  • стручковая фасоль,

  • бамия (окра),

  • латук,

  • фасоль,

  • морковь,

  • манго.

В прошлом году список возглавляли клубника, лимоны и фасованный салат.

В рейтинге 2018 года самыми «грязными» овощами назвали перец чили, сельдерей, картофель, помидоры и шпинат. Самыми «грязными» фруктами — персики, нектарины, яблоки и груши. 

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- Лучший способ не есть пестициды — это покупать органические продукты, — говорит представитель организации PAN Ник Моул. — Но мало кто может позволить себе абсолютно органическую диету, поэтому мы выявляем «грязную дюжину» фруктов и овощей, чтобы расставить приоритеты и понять, каких продуктов лучше избегать.

Нет реального способа избежать употребления пестицидов, кроме сокращения их использования.

Поможет ли от пестицидов тщательное мытье

На поверхности овощей и фруктов могут оставаться фунгициды, которые используют для предотвращения гниения продуктов во время транспортировки и хранения. Но многие современные пестициды — системные. Они буквально пропитывают плод и распределяются по его тканям. Мытьем их не удалить.

Анна Майская