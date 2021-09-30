12 наиболее загрязненных пестицидами фруктов и овощей назвали британские исследователи, проанализировав состав европейских продуктов на наличие химикатов. В поставляемых в магазины продуктах были найдены следы 122 различных пестицидов, пишет издание
Многие из обнаруженных в «грязной дюжине» овощей и фруктов пестицидов опасны для здоровья, более половины классифицируются как особо опасные — по стандартам ООН. В списке — 47 химикатов, способных вызывать рак, 15 — влияющих на репродуктивную систему и фертильность, 17 — вызывающих проблемы с дыханием и спутанность сознания, головные боли и слабость. Четверть из всех вредных пестицидов могут влиять на гормональный фон.
Исследователи обнаружили, что почти в каждом обработанном химикатами фрукте или овоще есть как минимум два пестицида, а в некоторых обнаружился целый коктейль — до 25 видов. Такое сочетание может быть особо токсичным и нанести вред здоровью, считают эксперты — даже несмотря на то, что уровень содержания каждого вида пестицидов в продуктах не превышает установленный законом предел.
Где больше всего пестицидов
Рекордсменами по содержанию пестицидов в этом году оказались апельсины и виноград. Почти все проверенные фрукты содержали целый «коктейль из пестицидов».
На третьем месте — сухофрукты, на четвертом — зелень.
Топ-5 замыкают груши. Также в списке:
свежий стручковый горох,
стручковая фасоль,
бамия (окра),
латук,
фасоль,
морковь,
манго.
В прошлом году список возглавляли клубника, лимоны и фасованный салат.
- Лучший способ не есть пестициды — это покупать органические продукты, — говорит представитель организации PAN Ник Моул. — Но мало кто может позволить себе абсолютно органическую диету, поэтому мы выявляем «грязную дюжину» фруктов и овощей, чтобы расставить приоритеты и понять, каких продуктов лучше избегать.
Нет реального способа избежать употребления пестицидов, кроме сокращения их использования.
Поможет ли от пестицидов тщательное мытье
На поверхности овощей и фруктов могут оставаться фунгициды, которые используют для предотвращения гниения продуктов во время транспортировки и хранения. Но многие современные пестициды — системные. Они буквально пропитывают плод и распределяются по его тканям. Мытьем их не удалить.
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