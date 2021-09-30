Выявить заболевания почек помогают ультразвуковое исследование, анализы крови на уровень креатинина и мочевины (по этим показателям врачи рассчитывают скорость клубочковой фильтрации, по которой можно судить о работе почек — Прим. ред.). На проблемы могут указать также изменения в анализах мочи — появление белка или гематурия (кровь в моче). По внешним же симптомам заподозрить что-то неладное не так просто, как кажется. Недаром хроническую болезнь почек любят называть «тихим убийцей» — даже у нее нет специфических симптомов.
«Самые распространенные симптомы, которые заставляют задуматься, что с почками что-то не в порядке — боль в пояснице, проблемы с мочеиспусканием, изменение цвета мочи. Однако, если человек страдает от симптомов анемии — испытывает сильную усталость, отсутствие аппетита, теряет в весе, или же имеет повышенное давление, то мало кто думает, что причина такого состояния тоже может быть связана с почками», — рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
Почки пропускают через себя кровь, очищают ее и участвуют в образовании и выведении мочи. Также они участвуют в процессе кроветворения и важны для образования витамина D в организме. Неправильная работа почек может спровоцировать развитие гипертонии.
Специалист назвала 3 неочевидных признака, которые могут указывать в том числе на проблемы с почками.
Ольга Малиновская
Врач клинической лабораторной диагностики
Резкие скачки давления
Распространено мнение, что повышение давления — удел пожилых людей. Это не так. Гипертония встречается и у людей среднего возраста. Давление может резко увеличиваться в том случае, если почки начинают синтезировать слишком много белка ренина, под действием которого кровеносные сосуды сужаются. Давление при этом повышается: справиться с таким приступом гипертонии с помощью обычных лекарств может быть сложно или вовсе невозможно.
Симптомы анемии
Анемией называют состояние, при котором в организме оказывается недостаточно эритроцитов или гемоглобина, основного белка красных кровяных клеток. При таком дефиците кровь хуже переносит кислород, а потому ткани и органы получают его меньше, чем положено. Причин анемии довольно много и одна из них — недостаточный синтез почками эритропоэтина, белка, который необходим для образования эритроцитов. Из-за этого кровь переносит меньше кислорода.
Снижение уровня витамина D
Большинство из нас испытывает дефицит витамина D, а пациенты с почечными патологиями сталкиваются с таким гиповитаминозом еще чаще. Это связано с тем, что при нарушениях работы почек активная форма этого витамина образуется в меньшей концентрации. Следствием гиповитаминоза становятся проблемы с памятью, нарушения прочности костей и зубов, ослабление иммунитета.
Чтобы понять, с чем связаны эти симптомы, стоит обратиться к врачу и пройти рекомендованные им обследования.
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