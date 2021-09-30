Выявить заболевания почек помогают ультразвуковое исследование, анализы крови на уровень креатинина и мочевины (по этим показателям врачи рассчитывают скорость клубочковой фильтрации, по которой можно судить о работе почек — Прим. ред.). На проблемы могут указать также изменения в анализах мочи — появление белка или гематурия (кровь в моче). По внешним же симптомам заподозрить что-то неладное не так просто, как кажется. Недаром хроническую болезнь почек любят называть «тихим убийцей» — даже у нее нет специфических симптомов.

«Самые распространенные симптомы, которые заставляют задуматься, что с почками что-то не в порядке — боль в пояснице, проблемы с мочеиспусканием, изменение цвета мочи. Однако, если человек страдает от симптомов анемии — испытывает сильную усталость, отсутствие аппетита, теряет в весе, или же имеет повышенное давление, то мало кто думает, что причина такого состояния тоже может быть связана с почками», — рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.