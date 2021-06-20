- Сколько времени проходит от одной стадии рака до другой для разных видов онкологии?

- Существует крайне мало исследований на данную тему, в связи с необходимостью срочно начать лечение при выявлении заболевания. Мне известно исследование, которое провели в Южной Корее. В нем изучалась скорость прогрессирования и прогноз при раке желудка в зависимости от стадии заболевания. Прогрессирование от 1-ой ко 2-ой стадии занимало 38 месяцев, от 2-ой к 3-ей — 28 месяцев, от 3-ей к 4-ой — 9,5 месяцев. Хочется еще раз повторить, что единственным способом выявить онкологическое заболевание на ранней стадии являются скрининговые обследования субъективно здоровых людей.