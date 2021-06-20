Онкология — очень коварна. Зачастую ее обнаруживают тогда, когда помочь пациенту становится затруднительно. На ранних стадиях заболевание и вовсе может никак себя не проявлять. Или же маскироваться под привычные нам болезни, которые не требуют экстренного обращения к врачу. Как «поймать» рак на первой стадии? И почему даже внешне здоровым людям надо обязательно проходить скрининг?
Бадри Валериевич Сигуа
Онкология
Профессор, руководитель центра клинической онкологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова
- Есть ли заболевания, которые по симптомам схожи с некоторыми видами онкологии?
- Действительно, многие онкологические заболевания могут протекать под маской доброкачественных. Например, клиническая картина рака желудка может напоминать хронический гастрит или язву желудка. Рак легких симулировать хронический бронхит.
- Какие обследования стоит пройти дополнительно, чтобы исключить ошибку?
- Все исследования должны проводиться только по назначению врача. Основным исследованием, позволяющим дифференцировать доброкачественное и злокачественное заболевание, является гистологическое или цитологическое исследование.
- Какие проявления или нарушения в работе организма можно считать опасными?
- Широко известны так называемые «малые онкологические признаки». К ним относятся: слабость, утомляемость, необоснованное снижение массы тела, отвращение к определенным видам пищи. Курящим пациентам следует обратить внимание на характер мокроты, в частности появление в ней крови. При возникновении желтухи следует исключить наличие опухолей гепатопанкреатодуоденальной зоны. Стоит отметить, что у онкологических заболеваний практически нет специфических симптомов, что затрудняет раннюю диагностику.
- Как не пропустить онкологию?
- К сожалению, у онкологических заболеваний практически нет специфических симптомов. Как показал опыт Японии по выявлению рака желудка на ранней стадии, единственным способом является проведение скрининговых исследований. В случаях же, когда у человека появляются какие-либо жалобы, чаще всего речь идет уже о продвинутых стадиях заболевания.
Подозрительными симптомами являются: чередование диареи с запорами, которые могут встречаться при опухолях толстой и прямой кишки. Снижение аппетита и выраженное похудение вероятны при опухолях желудочно-кишечного тракта и легких. Затрудненное мочеиспускание может свидетельствовать о раке предстательной железы. Изменение формы, размеров, цвета родинок и их кровоточивость — о развитии меланомы. Онемение губ, рта способно указать на развитие онкопроцесса.
- Сколько времени проходит от одной стадии рака до другой для разных видов онкологии?
- Существует крайне мало исследований на данную тему, в связи с необходимостью срочно начать лечение при выявлении заболевания. Мне известно исследование, которое провели в Южной Корее. В нем изучалась скорость прогрессирования и прогноз при раке желудка в зависимости от стадии заболевания. Прогрессирование от 1-ой ко 2-ой стадии занимало 38 месяцев, от 2-ой к 3-ей — 28 месяцев, от 3-ей к 4-ой — 9,5 месяцев. Хочется еще раз повторить, что единственным способом выявить онкологическое заболевание на ранней стадии являются скрининговые обследования субъективно здоровых людей.
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