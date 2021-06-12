Случаи излечения от рака после перенесенной коронавирусной инфекции описаны учеными. Один из них произошел в Британии в январе этого года. 61-летний пациент с недавно диагностированной лимфомой Ходжкина третьей стадии, который, кроме того, находился на гемодиализе после пересадки почки, попал в больницу с пневмонией. Тест на ковид оказался положительным. После успешной терапии пациента выписали, лимфому все это время не лечили. Однако спустя четыре месяца томография ее не обнаружила, пишет РИА Новости.

Похожий случай произошел в феврале в Италии. Пациент с осложненной лимфомой Ходжкина лечился в больнице от ковида и вызванной им пневмонии. Врачи обратили внимание на то, что опухоль в лимфатическом узле в районе кишечника мужчины то уменьшается, то растет. При этом у пациента пропали онкологические симптомы. Последующие томографии новообразований не выявили.

Причиной таких неожиданных излечений от рака может быть необычная реакция иммунной системы, полагают специалисты. Вместе с вирусом иммунитет убил и раковые клетки. Но такие счастливые случаи все же — исключение и большая редкость.