Случаи излечения от рака после перенесенной коронавирусной инфекции описаны учеными. Один из них произошел в Британии в январе этого года. 61-летний пациент с недавно диагностированной лимфомой Ходжкина третьей стадии, который, кроме того, находился на гемодиализе после пересадки почки, попал в больницу с пневмонией. Тест на ковид оказался положительным. После успешной терапии пациента выписали, лимфому все это время не лечили. Однако спустя четыре месяца томография ее не обнаружила,
Похожий случай произошел в феврале в Италии. Пациент с осложненной лимфомой Ходжкина лечился в больнице от ковида и вызванной им пневмонии. Врачи обратили внимание на то, что опухоль в лимфатическом узле в районе кишечника мужчины то уменьшается, то растет. При этом у пациента пропали онкологические симптомы. Последующие томографии новообразований не выявили.
Причиной таких неожиданных излечений от рака может быть необычная реакция иммунной системы, полагают специалисты. Вместе с вирусом иммунитет убил и раковые клетки. Но такие счастливые случаи все же — исключение и большая редкость.
В недавнем масштабном исследовании, изучившим данные более 63 тысяч людей, больных раком и заразившихся коронавирусом, ученые выяснили, что повышенный риск смерти при подтвержденном COVID-19 имеют пациенты с онкологией старше 65 лет, мужчины с большим количеством сопутствующих заболеваний, а также те, кто недавно (в течение 30 дней) прошел курс химиотерапии.
Среди участников исследования были пациенты с разными видами рака — кожи (13,8%), молочной железы (13,7%), простаты (10,6%), желудка и кишечника (10%), гематологическими заболеваниями (10,5%).
В дальнейшем ученые намерены изучить все данные, чтобы «получить более глубокое представление о влиянии COVID-19 и вакцинации на исходы рака и возможность продолжать определенные виды лечения».
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