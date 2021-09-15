Чтобы выявить это заболевание, пациенту необходимо сдать анализ на печеночные пробы — он также может помочь выявить и другие опасные заболевания, например, гепатит. К нему специалисты также рекомендуют добавить УЗИ брюшной полости, чтобы у врача была полная картина перед глазами.

Почему еще может быть трудно просыпаться по утрам

Жировая болезнь печени — это далеко не единственное заболевание, симптомом которого будет тяжелое пробуждение по утрам. Так, вам может быть сложно поднять себя с кровати из-за гормональных сбоев. Человек может резко похудеть, становится очень вялым, чувствует себя так, будто из него буквально «высосали всю энергию», утром он не никак не может проснуться.

Еще одна причина — это дефицит витамина В12. В этом случае человек ощущает апатию, вялость, ему сложно оторвать голову от подушки. К этим жалобам можно добавить головную боль, одышку, учащенное сердцебиение, звон в ушах.

Фиксируют такое нарушение и при постковидном синдроме. Некоторые переболевшие жалуются, что просто не в силах поднять себя с кровати, не помогают ни будильник в соседней комнате, ни усилия воли. А полный список симптомов при постковидном синдроме можно найти ЗДЕСЬ.