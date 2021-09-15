Организм может по-разному сигналить о проблемах со здоровьем. Иногда эти посылы совершенно незаметные, мы никак не связываем их с развивающимся опасным заболеванием. Так, если вам постоянно тяжело просыпаться по утрам, то дело может быть совсем не в недосыпе: вероятно, это один из первых симптомов жировой болезни печени. К такому выводу пришли ученые из Университетской клиники Темпл в Филадельфии. Об этом сообщает газета
Жировая болезнь печени — это состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме.
По словам экспертов, существует два основных типа заболевания: алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. Последняя чаще всего протекает бессимптомно. Это очень коварное заболевание: пациент, не чувствуя каких-либо изменений в организме, обращается к врачу уже в запущенной состоянии, а это может быть опасно для жизни.
Характерные симптомы жировой болезни печени:
вам тяжело просыпаться, кажется, что нужно отдыхать больше обычного;
периодически появляется боль в правой верхней части живота.
К факторам риска развития болезни врачи относят избыточный вес, инсулинорезистентность, высокий уровень сахара в крови (состояние преддиабета или диабет 2 типа).
Чтобы выявить это заболевание, пациенту необходимо сдать анализ на печеночные пробы — он также может помочь выявить и другие опасные заболевания, например, гепатит. К нему специалисты также рекомендуют добавить УЗИ брюшной полости, чтобы у врача была полная картина перед глазами.
Почему еще может быть трудно просыпаться по утрам
Жировая болезнь печени — это далеко не единственное заболевание, симптомом которого будет тяжелое пробуждение по утрам. Так, вам может быть сложно поднять себя с кровати из-за гормональных сбоев. Человек может резко похудеть, становится очень вялым, чувствует себя так, будто из него буквально «высосали всю энергию», утром он не никак не может проснуться.
Еще одна причина — это дефицит витамина В12. В этом случае человек ощущает апатию, вялость, ему сложно оторвать голову от подушки. К этим жалобам можно добавить головную боль, одышку, учащенное сердцебиение, звон в ушах.
Фиксируют такое нарушение и при постковидном синдроме. Некоторые переболевшие жалуются, что просто не в силах поднять себя с кровати, не помогают ни будильник в соседней комнате, ни усилия воли. А полный список симптомов при постковидном синдроме можно найти ЗДЕСЬ.
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