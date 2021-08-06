Питьевая болезнь может возникнуть из-за избыточного потребления жидкости. Вода попросту не успевает пройти через почки, которые отвечают за регуляцию водно-солевого баланса. Жидкость поступает в другие органы и провоцирует их отеки. Особенно это опасно для мозга. Он ограничен костной коробкой, увеличение в объеме может спровоцировать судороги, кому, остановку дыхания и даже смерть. Такое состояние встречается редко, но оно возможно.

Вообще, здоровый организм способен пропускать через почки 800-1000 мл воды в час. Питьевая болезнь может возникнуть у тех, кто сидит на жесткой диете, спортсменов и завсегдатаев ночных клубов. Также в группе риска те, кто употребляет запрещенные вещества. Иногда у них возникает неконтролируемое чувство жажды, и они могут выпить критический объем — больше двух литров за час.