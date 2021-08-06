Из всех утюгов трубят, что надо больше пить. Конечно же, речь идет о воде. Королеве всех диет и универсальном средстве от всех болезней. Некоторые, в погоне за стройной фигурой, умудряются вливать в себя несколько литров за раз. Так ли это полезно? И как организм может отреагировать на избыток воды? На эти вопросы ответила заслуженный врач России, педиатр Татьяна Кусайко.
Питьевая болезнь может возникнуть из-за избыточного потребления жидкости. Вода попросту не успевает пройти через почки, которые отвечают за регуляцию водно-солевого баланса. Жидкость поступает в другие органы и провоцирует их отеки. Особенно это опасно для мозга. Он ограничен костной коробкой, увеличение в объеме может спровоцировать судороги, кому, остановку дыхания и даже смерть. Такое состояние встречается редко, но оно возможно.
Вообще, здоровый организм способен пропускать через почки 800-1000 мл воды в час. Питьевая болезнь может возникнуть у тех, кто сидит на жесткой диете, спортсменов и завсегдатаев ночных клубов. Также в группе риска те, кто употребляет запрещенные вещества. Иногда у них возникает неконтролируемое чувство жажды, и они могут выпить критический объем — больше двух литров за час.
Сколько жидкости нам необходимо
Ученые предположили, что здоровому организму на каждую тысячу калорий требуется около литра воды. Если учитывать, что ежедневный рацион взрослого человека должен составлять 2 тысячи калорий, то можно предположить, что в день нам необходимо два литра жидкости. Однако в этой истории надо учитывать, что примерно половину из этого объема мы получаем с овощами, фруктами и супами. Даже в хлебе находится до 40 процентов жидкости. Поэтому иногда второй литр воды может стать лишним. И не стоит забывать, что лишняя вода создает лишнюю нагрузку на сердце, растворяет желудочный сок, стимулирует распад белков и вызывает повышенную потливость.
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