Диетолог опроверг миф о пользе воды с лимоном натощак

Есть мнение, что питье лимонной воды натощак помогает очистить организм от токсинов, улучшает пищеварение и состояние кожи, повышает иммунитет и даже защищает от рака. По словам испанского диетолога Айтора Санчеса, «эффекты» этого напитка не только преувеличены, но часто полностью не соответствуют действительности.

Не стоит приписывать воде с лимоном магические свойства против всех недугов, считает испанский диетолог Айтор Санчес. Процесс детоксикации организма зависит от работы органов - печени и почек, а не от диеты, рассказал специалист изданию La Vanguardia. По этой же причине не стоит слепо полагаться на различные детокс-диеты, которые обещают очистить организм. Регулировать рН крови также нельзя с помощью пищи, говорит эксперт. Диета может влиять на кислотность некоторых отделов ЖКТ и жидкостей, таких как моча, но с изменением pH крови это мало связано. Что касается повышения иммунитета или защиты от рака, то простой воде с лимоном тоже не под силу справиться с этими задачами.

- Если кто-то из ваших друзей заметил улучшения своего здоровья после употребления этого напитка, вероятно, это связано с тем, что он бросил или изменил какие-то вредные привычки, вызывающие дискомфорт. Может быть, перестал есть на завтрак выпечку? А пищеварение улучшилось потому, что переваривание воды с лимоном не требует усилий пищеварительной системы, - предполагает диетолог.

По его словам, вода с лимоном натощак может даже оказаться вредной – например, вызвать эрозию эмали зубов.

В то же время, этот напиток может стать хорошей альтернативой других сладких безалкогольных и газированных напитков, которые принято пить на улице.

- Если вам нравится пить воду с лимоном на голодный желудок, вы можете это делать, но не ожидайте, что ваше здоровье от этого сильно улучшится. Потому что это просто вода с лимоном, - заключил диетолог.

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