Толпы «инфоцыган» наперебой предлагают курсы успешного успеха в Интернете. Обычно, все эти тренинги, программы и «гайды» касаются денег и независимости. Уровень успеха измеряют квартирами, машинами, фотографиями с фешенебельных курортов. Однако, так действуют только непрофессионалы. Ведь за понятием «успех» скрывается куда больше качеств, чем мы могли бы подозревать. «Доктор Питер» выяснил у психотерапевта Елены Гамаюн, кого же на самом деле можно назвать успешным человеком.
Элена Гамаюн
Психология
женский психолог, семейный психолог, коуч.
Они живут насыщенной жизнью
Возможно, у вас нет столько денег, сколько хотелось бы, но вы живете интересной и насыщенной жизнью. Часто люди, даже имея большие средства, постоянно работают, у них нет никакого просвета, они редко отдыхают. Вряд ли это можно считать успехом. Другие же зарабатывают гораздо меньше, но живут интересно и насыщенно. Посещают мероприятия, ходят гулять в парк, общаются с животными, у них есть хобби и увлекательные занятия. Жить насыщенной жизнью — это один из признаков успешного человека.
Они любят то, чем занимаются
Еще один признак скрытого успеха, когда вы с удовольствием возвращаетесь домой и с удовольствием идете на работу. То есть, когда вы занимаетесь каким-то любимым делом, вам нравится то, чем вы живете.
Они удерживают состояние позитива
Вы можете себя считать успешным человеком, если в любой ситуации находите позитивные моменты. Вы противостоите внутреннему критику и отдаете предпочтение позитивным мыслям. Вы легко выходите из каких-то стрессовых ситуаций, продолжая удерживать состояние позитива. В дальнейшем это качество может принести вам новые возможности.
Они умеют говорить «нет»
Вы отстаиваете свои границы. Вами трудно манипулировать, вы независимый человек и делаете только то, что хотите. Если вы видите, что вами кто-то хочет манипулировать и настаивает на каких-то действиях, которые вы выполнять не хотите, вы способны остановить этого человека, сказать нет и отстоять свои принципы.
Они верят в себя и свои силы
У вас есть цели, которых вы уже достигли. Это могли быть промежуточные цели, цели, составленные на неделю, или, даже, на день. У вас есть достигнутые цели, вы получили от этого удовлетворение и продолжаете двигаться вперед. Это очень ценное качество — верить в себя и в свои силы.
Они умеют заботиться о других
Вы любите помогать другим, заниматься благотворительностью — накормить котенка на улице, посильно кого-то поддержать, позаботиться о своих близких. Это качество успешного человека — делиться своей любовью и заботой с другими.
Они умеют жить настоящим
И это одно из важнейших качеств. Жить в настоящем и получать удовольствие и позитив от того, что с вами сейчас происходит. Вы не жалеете о прошлом, не переживаете по поводу того, что не произойдет в будущем. Вы умеете жить в настоящем времени, радоваться и наслаждаться моментом.
У них есть полезное увлечение
Вы можете чувствовать себя успешным, если вы занимаетесь спортом, ходите в фитнес, практикуете йогу, увлечены фэншуй или духовными практиками.
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