Они живут насыщенной жизнью

Возможно, у вас нет столько денег, сколько хотелось бы, но вы живете интересной и насыщенной жизнью. Часто люди, даже имея большие средства, постоянно работают, у них нет никакого просвета, они редко отдыхают. Вряд ли это можно считать успехом. Другие же зарабатывают гораздо меньше, но живут интересно и насыщенно. Посещают мероприятия, ходят гулять в парк, общаются с животными, у них есть хобби и увлекательные занятия. Жить насыщенной жизнью — это один из признаков успешного человека.

Они любят то, чем занимаются

Еще один признак скрытого успеха, когда вы с удовольствием возвращаетесь домой и с удовольствием идете на работу. То есть, когда вы занимаетесь каким-то любимым делом, вам нравится то, чем вы живете.