Бывают дни, когда все буквально валится из рук, работать совершенно не хочется, веселиться с друзьями или второй половинкой — тоже. Хорошее настроение как будто улетучилось, единственное желание — сидеть дома в полном одиночестве и предаваться унынию. Чтобы избавиться от хандры, нужно помочь организму выработать так называемые гормоны счастья, объясняет врач Данил Наумов.
Серотонин
«Один из гормонов счастья — это серотонин. При высоком уровне серотонина вы чувствуете себя удовлетворенным, спокойным, у вас отличное настроение, ясный ум, появляется уверенность в себе», — объясняет эксперт.
Уровень серотонина повышают:
солнечный свет;
витамины группы В и фолиевая кислота;
куркума (можно сделать курицу в куркуме и стать немного счастливее);
спорт и физическая активность;
здоровый сон (не менее 7 часов);
Понижают:
избыток простых углеводов (пирожные, мучное и сахар обеспечат вас лишь минутным удовольствием);
недостаток солнечного света (иногда даже просмотр ярких фото и красочных видеороликов могут помочь выработке серотонина);
жирная кислота омега-6.
Дофамин
Этот гормон вырабатывается даже в процессе ожидания удовольствия. Например, когда вы думаете об отпуске, море и пляже, которые через пару дней уже захватят вас целиком. Поэтому очень важно уметь правильно формулировать цели, мечты и желания.
«Для мозга не имеет значения, происходит событие в реальности или в нашем воображении», — цитирует Наумов Ивана Михайловича Сеченова.
Повышают выработку дофамина:
любимая еда (тут палка о двух концах: балуйте себя, но не увлекайтесь вредной и жирной пищей);
физическая активность;
занятие любимым хобби;
любое творчество;
похвала (не забывайте хвалить себя и своих близких);
правильно поставленные и выполненные цели (пусть они будут даже совсем незначительными, главное — результат).
Курение, алкоголь и прочие «стимуляторы» приводят к кратковременной выработке большого количества дофамина, что идет только во вред организму. Постоянный стресс и недостаток сна также тормозят выработку этого гормона.
Окситоцин
Этот гормон некоторые называют гормоном любви или нежности. Он повышается, когда человек чувствует себя нужным, ощущает себя ценным членом команды.
«Резкий подъем уровня окситоцина отмечается при тактильном контакте с человеком — а это значит только одно — больше обнимайтесь!» — советует врач.
Ну а максимальный уровень показателей окситоцина фиксируют во время интимной близости и контакте мамы с грудным малышом.
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