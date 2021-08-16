Дофамин

Этот гормон вырабатывается даже в процессе ожидания удовольствия. Например, когда вы думаете об отпуске, море и пляже, которые через пару дней уже захватят вас целиком. Поэтому очень важно уметь правильно формулировать цели, мечты и желания.

«Для мозга не имеет значения, происходит событие в реальности или в нашем воображении», — цитирует Наумов Ивана Михайловича Сеченова.

Повышают выработку дофамина:

любимая еда (тут палка о двух концах: балуйте себя, но не увлекайтесь вредной и жирной пищей);

физическая активность;

занятие любимым хобби;

любое творчество;

похвала (не забывайте хвалить себя и своих близких);

правильно поставленные и выполненные цели (пусть они будут даже совсем незначительными, главное — результат).

Курение, алкоголь и прочие «стимуляторы» приводят к кратковременной выработке большого количества дофамина, что идет только во вред организму. Постоянный стресс и недостаток сна также тормозят выработку этого гормона.